Shell buduje v Česku síť nabíječek pro elektroauta. Postaví je nejenom na benzinkách

Společnost Shell buduje síť nabíjecích stanic pro elektromobily v Česku a na Slovensku. Během června mají elektromobilisté k dispozici 28 nabíjecích bodů v 11 lokalitách, do konce roku se počet bodů zdvojnásobí.

Na čerpacích stanicích Shell v Česku se začaly loni stavět nabíjecí stanice pro elektromobily. Po zkušební fázi společnost oznamuje, že nyní jsou nabíječky už v ostrém provozu. Začátkem června bylo v provozu 28 nabíjecích bodů v 11 lokalitách.

Jde primárně o místa, která se nacházejí na hlavních dálničních tazích. Na D1 jsou nabíječky u Humpolce, u Nupak a také obousměrně u Ivanovic na Hané, dále ve velkých městech, tedy v Praze, Brně, Liberci a Hradci Králové. Elektromobilisté si v rámci sítě Shell Recharge mohou nabít také u supermarketu Penny Market v Polné a v Kostelci nad Labem.

V několika případech jde o místa, kde dříve fungovaly 50kW stojany od společnosti ČEZ, protože však Shell buduje po celém světě svou vlastní nabíjecí síť, byla jim vypovězena smlouva a nahradily se novými stojany Shellu.

Firma uvádí, že do konce roku zprovozní nabíjení na 62 bodech v celkem 18 lokalitách v Česku. A chce ve spolupráci s partnery, mezi něž patří například zmíněný supermarket, instalovat stojany i jinde než na svých čerpacích stanicích.

Shell se specializuje na rychlonabíjení, a tak má jít primárně o ultrarychlé nabíječky schopné nabíjet výkonem až 180 kW. Nicméně jak uvádí server fDrive, ten dokážou využít pouze elektromobily s maximálním napětím 800 voltů. A těch zatím není na evropském trhu mnoho. Reálný výkon tak bude výrazně nižší v závislosti na technice vozu.

Jde tak o podobný případ, který připomínají Hospodářské noviny s některými stojany od společnosti ČEZ. Stanice ABB Terra 184 mají nižší stejnosměrný proud. Podle serveru fDrive Shell používá stojany StarCharge čínské společnosti Wangbang.

Cena za jednu odebranou kWh byla začátkem června podle údajů v mapách aplikace Shell Recharge 14 korun. Na stojanech lze platit buď přes QR kód, případně klasicky platebními kartami, nebo přímo v aplikaci. Nabíjecí kartu Shell Recharge nabízejí také samotné automobilky, v takovém případě by tarif mohl být nižší.

Protože Shell se nyní výstavbě nabíjecí infrastruktury intenzivně věnuje, a to i na čínském trhu, například čínská automobilka BYD karty Shell Recharge poskytuje automaticky pro vozy na evropském trhu.

Daniel Fujava, manažer odpovědný za rozvoj dobíjecí infrastruktury Shell Recharge v České republice a na Slovensku, láká elektromobilisty zejména na to, že nabíječky stavěli tak, aby byly co nejkomfortnější. "Parkovací místa jsou dostatečně prostorná, navíc hlídaná kamerami. S kabely se lehce manipuluje a zejména nabízíme špičkové služby a občerstvení v místě dobíjení," dodává.

Skupina Shell patří aktuálně mezi největší investory do výstavby sítě veřejných dobíjecích míst na světě. Shell uvádí, že aktuálně celosvětově provozuje přibližně 55 tisíc dobíjecích bodů, do roku 2025 plánuje rozšířit síť na přibližně 70 tisíc veřejných dobíjecích bodů a až na 200 tisíc dobíjecích bodů po celém světě do roku 2030.

Loni Shell otevřel v Číně největší nabíjecí hub na světě. Na rozloze 2,5 kilometru nedaleko letiště u Šen-čenu je k dispozici 258 rychlonabíječek.