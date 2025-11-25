Sháníte ojetinu s pohonem 4×4? Tady je žebříček těch nejprodávanějších v Česku a EU

Největší chuť k nákupu auta mají Evropané v jarních měsících, zatímco na přelomu roku dosahují prodeje svého minima. "Existuje ale významný tržní segment, v němž je to přesně naopak. A tím jsou vozy s pohonem všech kol," konstatuje Jiří Červenka z evropské online platformy pro nákup a prodej vozů Carvago. Data společnosti ukazují, že zájem o čtyřkolky stoupá s příchodem podzimu a zůstává silný až do jara.
Její analýza sekundárního trhu ve 14 zemích, které dohromady představují 87 procent populace EU, navíc ukázala, že pohon všech kol není jen doménou modelů SUV: V žebříčku deseti nejprodávanějších ojetých čtyřkolek figurují hned čtyři sedany a kombi, bez výjimky od německých prémiových značek.
Navíc se ukazuje, že obliba pohonu 4×4 úzce souvisí s klimatickým pásmem, v jakém se ta která země nachází. A tak zatímco ve Švédsku se s pohonem všech kol prodává 33 procent z celkového počtu ojetin, ve Španělsku je to pouhých devět. Evropský průměr je pak na úrovni 16 procent.
V Česku je zájem o vozy 4×4 překvapivě docela vysoký. "Zatímco český trh čtyřkolek tvoří 25 procent prodejů, jejich podíl na platformě Carvago dosahuje dokonce 33 procent," uvádí Červenka. Podle šéfa Carvago Jakuba Šulty je to tím, že zákazníci, pořizující si auto online, nadprůměrně často vybírají prémiové modely s vyšším výkonem, které se zpravidla jinak než s pohonem všech kol ani nevyrábějí.
Že pohon všech kol spíše souvisí s výkonem motoru než typem karoserie, dokazuje statistika, kterou si vede provozovatel mezinárodní sítě autobazarů AAA Auto, skupina Aures Holdings. Ta přesně před deseti lety otevřela první Centrum SUV a 4×4 vozů - tehdy se v českých "Áčkách" prodalo pouhých 5214 SUV, zatímco kombíků trojnásobek.
Dnes podle šéfa Aures Holdings Petra Vaněčka auta typu SUV trh s ojetinami jasně opanovala, když se jejich podíl na prodejích celé skupiny vyšplhal až na 27,7 procenta. Většina z nich (55 procent) měla ve výbavě automatickou převodovku a jasná většina (75 procent) kožený interiér. Pro Vaněčka je ale překvapením, že pohon 4×4 zákazníci vyžadují při nákupu SUV jen ve 44 procentech případů.
Jaké ojetiny s pohonem 4×4 kralují evropským prodejům, ukazuje následující tabulka. Nejoblíbenější čtyřkolky mezi českými motoristy pak najdete ve fotogalerii.
Nejprodávanější ojetiny 4×4 v EU (11/2024 - 10/2025, zdroj Carvago)
|Pořadí, značka, model
|Počet prodaných kusů
|1. Audi A6
|174 333
|2. Mercedes-Benz GLC
|149 133
|3. BMW X3
|129 369
|4. BMW X5
|126 093
|5. BMW 5
|107 935
|6. Audi Q5
|96 095
|7. Audi A4
|94 562
|8. Volkswagen Tiguan
|93 517
|9. BMW 3
|77 864
|10. Volvo XC60
|74 996