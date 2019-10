Sexy lvíče dává na výběr: jezdí na benzin, naftu i elektřinu. Nový Peugeot 208 v akci

Designéři francouzské automobilky Peugeot dostali od vedení automobilky opět volnou ruku. Nová 208, tedy francouzský konkurent Fabie, se řadí mezi nejatraktivnější auta v segmentu. I když vám třeba její tvarování přijde odvážné, stejně za ní pravděpodobně otočíte. Nepřevážil ale styl nad funkčností? A kterou verzi byste si vlastně měli vybrat?

U Peugeotu kují železo, dokud je žhavé. Líbí se vám vlajková loď 508, ale potřebovali byste něco menšího do města? Tak teď máte příležitost, malá 208 totiž přebírá prakticky všechny designové prvky z velkého příbuzného. Malý lvíček tak vpředu cení tesáky denního svícení, které přechází až do nárazníků, vzadu pak tasí LEDkové drápy obrysových světel, jež spojuje výrazný černý pás.

Výsledkem je něco, co připomíná 508 kombi, kterou někdo hodil do pračky a vypral na devadesát. V zářivých, jásavých barvách (žlutá se dodává standardně) se 208 v šedé džungli velkoměsta rozhodně neztratí.

Divočina však pokračuje i uvnitř. Komplikovaně tvarovaná palubní deska dále rozvíjí koncept nazvaný iCockpit. Volant je malý, budíky posazené vysoko nad ním. Středu palubky vládne až desetipalcový dotykový displej, přes něž se ovládá vše - od navigace, přes rádio a nastavení auta, až po klimatizaci.

Řešení je to vskutku originální, avšak nemusí sednout každému. Na třídu malých aut výrazný středový tunel trochu utiskuje řidiče i spolujezdce, přes věnec volantu všichni nevidí na budíky, centrální dotykový panel je relativně daleko, a tak se k němu některé postavy musí zbytečně natahovat - jen proto, aby si snížily teplotu klimatizace. V 508 nebo SUV 3008 a 5008 působí celé řešení o poznání přirozeněji.

Zajímavým detailem jsou pak digitální budíky. Ty mají nově 3D holografický efekt. Díky dvojici displejů se údaje opticky vznáší před pozadím v několika vrstvách. Vypadá to efektně, lidé z Peugeotu zmiňují i praktický efekt "vystrčení" podstatných informací (rychlost, varování atd.) blíže k řidiči.

Na druhou stranu jsou zobrazované informace doplněny řadou grafických cingrlátek, které jen zhoršují jejich čitelnost. Základní výbavy mají klasické a výrazně přehlednější mechanické budíky s centrálním displejem. Je na ně i lépe vidět.

Vraťme se však ještě k přirovnáním z oblasti zoologie. Peugeot by totiž u nové 208 rád uplatnil přirozený výběr. Zákazníci si mohou zvolit benzin, diesel nebo čistý elektromobil. Inženýři si prý dali záležet na tom, aby jednotlivé verze stejně jezdily, a marketéři zdůrazňují, že elektromobil má stejné náklady na vlastnictví jako diesel.

Ukazují to výpočtu vozu dlouhodobě pronajímaného na francouzském trhu. Obě verze vycházejí měsíčně shodně na 326 eur. Kromě ceny pronájmu se však počítá i s náklady na servis a palivo. A také státní podporou, které se u nás potenciální majitelé elektroaut podle všeho jen tak nedočkají.

Ceny samy o sobě zatím nemůžeme srovnávat, protože český ceník bude k dispozici až začátkem listopadu. Co ale můžeme potvrdit je to, že elektromobil jezdí podobně jako ostatní verze. Setsakramentsky záleží, jak si auto naspecifikujete.

Určitě se vyhněte se 17" kolům. Obzvlášť u benzinových verzích s měkčími tlumiči o ně auto na nerovných portugalských silnicích neustále zakopávalo, uskakovalo v zatáčkách a nedokázalo tak dostát komfortu, který by člověk od francouzského auta očekával.

Vše však zachraňují lacinější verze na 16" discích. Na nich auto konečně funguje tak, jak má. Přes příliš lehké a odtažité řízení je obratné ve městě i na okresce a poměrně příjemně se dokáže přenést přes většinu asfaltových portugalských vln.

Pokud bychom měli doporučit motor, volte s klidným srdcem úplně základní atmosférickou jednadvojku o výkonu 55 kilowattů. Na oko to není mnoho, auto s ní ale bez řidiče váží jen 1023 kilo, takže je dostatečně čiperné, i když necháte ceduli s přeškrtnutým názvem obce za sebou. Má sice jen pětistupňovou manuální převodovku, ale i tak jsme s ní jezdili za příjemných 5,6 litru.

Silnější benzinové tříválce o výkonu 75 a 96 kilowattů již mají přeplňování a jsou díky tomu ještě o něco živější a také nepatrně tišší. Nejsilnější je pak dostupný výhradně s osmistupňovým automatem. Sladěný je s ním perfektně, koncern VW by se svým litrovým tříválcem a sedmistupňovou dvouspojkou mohl učit. I s touto kombinací se dá jezdit úsporně - klidně za 6,2 litru, když se nikam neženete.

Nafťák je k dispozici jeden jediný, čtyřválec 1.5 BlueHDI o výkonu 74 kilowattů. Je to kultivovaný motor s hezkým zátahem a přiměřenou spotřebou okolo pěti litrů. Očekáváme, že podstatně vyšší cena oproti benzinovým tříválcům z něj udělá nechtěnou popelku.

Ještě horší to ale v Česku bez dotací bude mít elektromobil. Elektrická 208 přitom není vůbec špatná, na 16" kolech je dostatečně komfortní, stále příjemně obratná, díky 100kW elektromotoru i velice svižná a na jedno nabití v reálném provozu ujede okolo 250 kilometrů.

Na každodenní dojíždění do práce je to pro většinu lidí naprosto dostatečné, kvůli velikosti kufru a prostoru na zadních sedadlech 208 není autem na dovolenou do Chorvatska. Peugeotu však nechybí až 100kW rychlodobíjení stejnosměrným proudem (80 % baterie za třicet minut) a za příplatek ani silná 11kW palubní nabíječka na střídavý proud. S jistými omezeními s ním tedy půjdou absolvovat i delší cesty.

Úspěch Peugeotu 208 tak naprosto visí na přirozeném výběru zákazníka. Ti se budou muset rozhodnout, jestli jim originální design stojí za ústupky v oblasti ergonomie nebo komfortu, když si zvolí líbivá 17" kola. Lidé přitom vybírají očima, zástupci z Peugeotu tvrdí, že podle vzhledu volí vůz drtivá většina, osmdesát procent zájemců.

Peugeot 208 Puretech 75 Motor: benzinový 3válec, 1199 cm3

Výkon: 55 kW při 5750 ot./min

Točivý moment: 111 Nm při 2750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 170 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 14,9 s

Kombinovaná spotřeba: 4,1 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 309 l

Cena: zatím neznámá, ceníky budou k dispozici počátkem listopadu

Bude to ale také právě zákazník, na kom bude viset výběr správného motoru. Všechny nabízené varianty jsou povedené a úsporné. S ohledem na realitu českého trhu ale dává největší smysl jeden ze dvou slabších benzinových tříválců.