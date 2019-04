Setrvalý úpadek britského autoprůmyslu: Tvrdý brexit ho dostane na úroveň 80. let

Výroba aut v Británii se v březnu propadla meziročně o 14,4 procenta na 126 195 vozů a nižší byla již desátý měsíc za sebou. Může za to pokles na důležitých zahraničních trzích. Sektor by mohl zažít ještě horší pád, pokud země opustí Evropskou unii bez dohody, varoval dnes svaz výrobců a prodejců aut SMMT.

Vývoz se snížil o 13,4 procenta. Téměř čtyři z pěti aut vyrobených v Británii jsou určena na vývoz, napsala agentura Reuters.

Podle analýzy SMMT by se výroba aut v zemi v případě, že se Londýnu podaří zajistit přechodovou dohodu s EU, měla letos snížit na 1,36 milionu vozů z loňských 1,52 milionu. Pokud však bude muset Británie v rámci obchodu z EU přistoupit k pravidlům Světové obchodní organizace (WTO), která zahrnují i cla, sníží se výroba do roku 2021 o zhruba 30 procent na 1,07 milionu. Vrátí se tak na úroveň z poloviny 80. let minulého století.

"Ještě před několika lety bylo odvětví na nejlepší cestě vyrobit do roku 2020 dva miliony aut, tento cíl není nyní možný, protože pověst Británie jako stabilního a atraktivního podnikatelského prostředí je ohrožena," řekl generální ředitel SMMT Mike Hawes. Podle něj je potřeba, aby všechny strany nalezly urychleně kompromis a bylo možné se věnovat nápravě škod a zabránit odlivu investic.

Britská premiérka Theresa Mayová zajistila odklad termínu odchodu Británie z EU do 31. října. Získala tak více času, aby vyřešila současnou bezvýchodnou situaci v parlamentu, který není schopen schválit podmínky odchodu Británie z EU.