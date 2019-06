Jak servisovat auto levněji? Olej může stát i čtyřikrát méně, stačí být asertivní

před 22 minutami

Jak na servis, díl 1.: Osobní auto je velice komplexní stroj a jako takový potřebuje preventivní údržbu a občasné výměny provozem opotřebovaných součástí. A to ať už se jedná o vůz proslulý spolehlivostí, nebo zcela nové auto. To si sice klidně nechá líbit i několik let a vyšší desítky tisíc kilometrů prakticky bez údržby, ale „šťastný nový majitel“ pak nad zdánlivě zánovní ojetinou krušně zapláče. Koupit ojeté auto "na krev" bez finanční rezervy na servis se může krutě vymstít.

V našem seriálu vám poradíme, jak rozumně a zodpovědně ušetřit na nákupu dílů pro údržbu i opravy a jak o auto pečovat, aby v dlouhodobém horizontu co nejlépe sloužilo. Každý vůz má samozřejmě svá specifika, typické závady a servisní triky, stejně tak se liší požadavky (a tím i údržba a náklady na ni) v závislosti na stáří vozu, použití a ročním kilometrovém proběhu, ale některé "pravdy" jsou obecně platné. Začneme nejzákladnější prvkem údržby vozu: pravidelnou výměnou olejových náplní, a to nejen v motoru.