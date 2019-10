Šéfstratég koncernu VW: Škoda ještě zlidoví, Seat zdraží. Bude ze škodovky Dacia?

Šéf strategie koncernu Volkswagen a jeho stejnojmenné hlavní značky Michael Jost představil pro německý oborový magazín Automobilwoche další plán rozvoje portflolia značek. Dotkne se Škody, Seatu i samotného VW.

Jost by rád, aby se všech dvanáct koncernových značek od sebe více odlišilo. Chtěl by tím dosáhnout vyššího zisku a omezení dvojí práce. "Chceme posílit identitu jednotlivých značek," uvedl pro Automobilwoche.

Typickým příkladem pro něj je Seat. "Naše španělská značka by mohla dodávat o poznání emotivnější vozy, podívejte se na modely Cupra," řekl. Naopak Škoda by se podle něj měla více zaměřit na trhy ve východní Evropě (kde koncernu z podílu na trhu ukusují korejské vozy nebo Dacie) a ještě intenzivněji cílit na prakticky smýšlející zákazníky.

V praxi by se to mohlo projevit tím, že se Seaty v budoucnu mohou prodávat za vyšší ceny než technicky spřízněné modely značky VW. Španělská automobilka by se podle Josta mohla stát konkurentem italské Alfy Romeo. Takový byl ostatně i původní plán nedávno zesnulého bývalého šéfa koncernu Ferdinanda Piëcha.

U Škody se pak budoucí plánované modely obejdou bez luxusních doplňků a značka se má zaměřit i na v minulosti opomíjené regiony. Příkladem může být i zodpovědnost, kterou domácí automobilka nedávno v rámci koncernu dostala za indický trh.

Škoda byla sice dosud považována za nejlevnější z koncernových značek, ale spíše než ošizená auta dodávala vozy chytře postavené na pomezí automobilových tříd, u nichž nebylo šetření cítit tak jako třeba u rumunské Dacie.

Jostově pozornosti neujde ani samotný Volkswagen. "Musíme se zaměřit na překryvy jednotlivých značek," řekl Jost. Na evropský trh proto nechce uvést třeba Volkswagen Tiguan Coupé.

Nutnost oddělit identitu jednotlivých značek bude ještě výraznější po uvedení vozů na plánované platformě označené MPE. Ta má být základem pro elektromobily (velikostně od Fabie výš) napříč koncernovými "brandy". "Technický základ se nedá upravit jen do délky a šířky, může najít nasazení u objemových, prémiových i luxusních značek," vysvětluje Jost. Využít ho tedy může VW, Audi i Porsche.

Novinkou u MPE je to, že technický základ lze v budoucnu upravit i pro pohon s využitím palivových článků. "Koncem příštího desetiletí bude vodík použitelný jako nosič energie pro pohon elektromobilů," myslí si koncernový šéfstratég.