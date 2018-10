Šéfdesignér Fordu: Už nenavrhujeme jen produkt, ale i to, jak budou lidé s autem žít

Jaké jsou nejnovější trendy při navrhování aut? Kam se bude ubírat automobilový design s ohledem na příchod elektrických a autonomních aut nebo nových formátů prodeje? Jak s ním hnou robotické taxíky a carsharing? Ptali jsme se šéfdesignéra evropského Fordu, Amka Leenartse.

Automobilový průmysl se v současné době nachází v době změn. Přichází elektromobily, autonomní auta, carsharing a další. Jak to vše jako designér vnímáte?

Myslím, že současnost je pro nás automobilové designéry naprosto úžasná. Budoucnost nikdy nebyla otevřenější, než je právě teď. Většina lidí si možná myslí, že jsme v současné době velice omezeni různými předpisy a normami. Ovšem my jako designérská komunita milujeme změnu. Bereme ji jako příležitost a těšíme se na to, co všechno bude možné.

Co se mění na vaší práci?

Dnes už nenavrhujeme jen produkt. To ostatně umíme: všechny automobilky dnes dokážou nabídnout podobnou kvalitu, atraktivní vzhled, spolehlivost. Z kreslení aut jsme se ale posunuli k tomu, že navrhujeme jakýsi storyboard, řešíme, jak lidé budou s autem žít, fungovat.

Uvažujete tedy nad tím, jak navrhnout auto pro mladou generaci, která často ani nechce auto vlastnit?

Investujeme do vývoje umělé inteligence. Snažíme se vyrábět chytřejší auta, protože speciálně mladá generace je tou, která nové technologie přijímá jako první.

Nechceme již prodávat jen jedno auto, ale chceme mladým nabídnout přístup k vozům, k nimž se jejich předchůdci dostat nemohli. Během týdne budete mít k dispozici městské auto na dojíždění do práce a na víkend s rodinou si vezmete kombi. Takový carsharing může mít mnoho různých podob.

S novým Focusem přišel Ford s novým designovým přístupem. Nově má být víc zaměřený na člověka. Jak se to projevuje?

Naše návrhy se snažíme s obyčejnými lidmi, během takzvaných klinických testů, co nejrychleji ověřovat. Je to skutečně poměrně otevřený proces. Třeba v případě Focusu jsme v rámci testů zjistili, že mnoho majitelů verze kombi má psy. Problém ale byl v tom, že ta největší dostupná klec určená k převážení psů se do auta nevešla. Tak jsme kvůli tomu auto upravili.

Amko Leenarts Současný šéf designu evropského Fordu, Nizozemec Amko Leenarts, k automobilce s modrým oválem ve znaku nastoupil v roce 2012 a původně byl zodpovědný za návrh interiérů. Letos v červenci byl jmenován designovým ředitelem Ford of Europe. Začátek svojí kariéry ovšem spojil s Peugeotem, mezi lety 2000 a 2009 u francouzského výrobce navrhoval interiéry a v letech 2009 a 2012 zastával dokonce pozici ředitele pro interiérový design. Leenarts vystudoval uměleckou akademii v nizozemském Groningenu. Titul Master of Art získal na londýnské Royal College of Art.

Jak design promění elektrické vozy?

Při návrhu auta můžete vymyslet prakticky cokoli. Vůz by však měl být co nejmodernější, ale zároveň pro zákazníky ještě přijatelný. To znamená, že některé produkty se budou designově posouvat jen po malých krůčcích, u jiných budeme moci limit posunout o kus dále.

Elektrické pohonné ústrojí zabere méně místa a díky tomu budeme moci nabídnout větší interiéry, více prostoru pro kolena, větší flexibilitu. Myslím, že v rámci celé autobranže se začíná rozvíjet trend, že se automobily budou navrhovat více zevnitř ven, než tomu bylo dosud.

Takže vznikne jakási přechodná fáze aut, která plně nevyužijí výhody elektrického pohonu?

Čím bude mít mladá generace lepší přístup k moderní technologii, tím rychlejší bude posun k designu budoucnosti. Naším prvotním cílem by tedy mělo být dostat moderní technologii k mladým. To samé platí i o asistenčních systémech nebo autonomním řízení jako takovém.

Jak se na autonomní řízení díváte z designového hlediska? Myslíte, že se v roce 2030 dočkáme samořiditelných krabiček?

Myslím si, že jakmile bude auto vybaveno větším množstvím techniky, musíme ho humanizovat. Člověk si bude těžko hledat cestu k vysoce inteligentní technice, která mu nebude připomínat jiného člověka.

Jakmile něco podobného přijmete, zjistíte, že výraz design auta bude muset být s rostoucí autonomií přátelštější. Určitě nebudete chtít potkat objekt, který se řídí sám a přitom vypadá agresivně.

Občas přemýšlím o tom, jak se budeme v nedaleké budoucnosti dívat na auta, která jsou dnes na silnicích. Za dvanáct až patnáct let budou uhlazenější a přátelštější. Robot přece nemůže být agresivní, to je pro lidstvo nepřijatelné.

A co interiér autonomních aut, jak se změní ten?

Na to není jediná možná odpověď, existuje řada různých možností podle toho, k čemu to auto bude - jestli bude určeno pro krátké, nebo dlouhé trasy, jestli bude sdílené, nebo ho bude jeho uživatel vlastnit. Pro robotické taxi, ve kterém strávíte pouhých 15 minut, budete potřebovat zcela jiný vnitřek než pro auto určené pro dlouhé vzdálenosti. Celá autobranže se zaměřuje na to, jak navrhnout vůz s maximální možnou flexibilitou a schopností přizpůsobit se požadavkům.

Takže přichází úplně nová éra automobilového designu?

Víte, dříve jsme znali veškeré možné okolnosti. Poslední auta, která přišla a ještě přicházejí před érou autonomie a elektrifikace, byla navržená přesně. Věděli jsme, co a jak bude za všech okolností fungovat. Znali jsme vše: trh, výrobní proces… Nic nás nemohlo překvapit. Teď nás čeká spousta nejistoty. Musíme udělat vše proto, abychom se nenechali překvapit.