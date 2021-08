Šéf VW Diess: Úbytek pracovních míst kvůli elektromobilitě nebude nijak dramatický

Ztráta pracovních míst v souvislosti s přechodem k elektromobilitě je také zveličována. Herbert Diess to řekl v rozhovoru s redaktory německé agentury DPA.

Stejně jako v Česku, i v Německu se často mluví o tom, kolik pracovních míst bude znamenat přechod automobilek na výrobu elektromobilů. Například německé Sdružení automobilového průmyslu VDA upozornilo v květnu letošního roku na studii Ifo-Institutu. Podle ní by se transformace autoprůmyslu měla do roku 2025 dotknout 178 000 německých zaměstnanců, o pět let později přinejmenším 215 000. Významná část z nich sice odejde do důchodu, o místo ale má přijít i řada lidí v produktivním věku.

Šéf koncernu VW Herbert Diess nicméně teď v rozhovoru pro německou agenturu DPA označil některé takové scénáře za uměle dramatizované a zveličené. "Stále budeme vyrábět auta. I v roce 2030 to bude základ našeho byznysu, i když se auta výrazně změní a budou mít nižší emise oxidu uhličitého," řekl.

"Pokud budeme chtít vyrábět mnoho aut, budeme nadále potřebovat mnoho lidí ve výrobě," dodal. Řada z nich přitom bude nadále dělat stejnou práci jako v současné době. "Výroba možná bude více automatizovaná, ale stále to bude výroba," prohlásil Diess.

Předseda představenstva VW nicméně přiznal, že se typ pozic změní, zapotřebí bude současný rozvoj schopností v oblasti IT a koncern bude s novými zaměstnanci růst v oblasti vývoje softwaru. "Na rozdíl od jiných oblastí, ale v automobilovém sektoru nebude změna okamžitá. Podívejte se, kam se dostala Tesla, potřebovala na to ale 15 let," říká Diess.

S ohledem na velikost by VW mohl potřebovat na proměnu o trochu více času než ostatní. "Ale ne o moc. Pokud budeme dobře pokračovat, můžeme zachránit velké množství pracovních míst, v některých oblastech růst a jiné utlumit," cituje agentura předsedu představenstva.

Změna může být výzvou pro menší subdodavatele, kteří budou potřebovat významné investice a přeškolení svých zaměstnanců. Podle Diesse ale i v jejich případě bude změna v celé řadě případů úspěšná. "Sedmdesát procent našich dodavatelů změnu prakticky nepocítí. Stále budeme potřebovat sedadla, ocel, brzdy nebo kola."

Výraznou proměnou projdou logicky obory zabývající se dodávkami součástek do pohonných ústrojí. "I zde je ale změna přeceňovaná, protože jejich výroba nevyžaduje tolik zaměstnanců," tvrdí Diess. Výroba motoru "in-house" podle něj zabere jednu hodinu, celé auto trvá vyrobit dvacet až třicet hodin. "Otázkou pro příští roky má spíše být: ‚Zůstaneme dostatečně konkurenceschopní oproti Asii?‘" říká.

Pokud budou do celé ekologické a digitální proměny autoprůmyslu správně zapojeni zaměstnanci i zákazníci, může význam osobního auta podle Diesse do budoucna růst. Prostě proto, že přechodem na elektrický pohon přijde o celou řadu svých negativních konotací. "Za pár let budete moci jezdit s klidným svědomím klidně v SUV. Přijde o svoji špatnou pověst, bude mnohem bezpečnější, mnohem šetrnější k přírodě. Jsou kritici, kteří se zaštiťují klimatem, ale ve skutečnosti jsou proti autu, proti individuální mobilitě," uzavírá Diess.

