Šéf dopravní policie: Pokuty za dopravní přestupky by mohly vzrůst až na 75 000 Kč

Šéf dopravní policie navrhuje, aby se zvedla hranice pokut za dopravní přestupky. Nově by řidiči platili až 75 tisíc korun.

Až na 75 000 korun by se podle návrhu novely zákona o silničním provozu mohla zvýšit horní hranice pokut za dopravní přestupky. Nejvyšší pokuty by motoristé platili za řízení pod vlivem alkoholu nebo bez řidičského oprávnění.

Dopravní policie chce rovněž zpřísnit sankce za používání mobilního telefonu při řízení. Pondělní Mladé frontě Dnes to řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Novelu zákona by měl brzy projednat Parlament. Současná maximální výše pokuty je 50 000 korun.

Návrh na výrazné zvýšení pokut hájí Zlý tím, že jejich výše se nezměnila řadu let. "Tržní síla občanů roste. A ekonomický vývoj jde ruku v ruce se zvyšováním sankcí," řekl deníku.

Přísnější postih by se týkal například telefonování za jízdy. V současnosti za tento prohřešek hrozí na místě pokuta do 1000 korun a dva trestné body. Podle novely zákona by se sazba zvedla na jednotných 2500 korun a čtyři body.

Dopravní policie podle Zlého také jedná o možnosti umístit na mýtné brány na dálnicích radary pro úsekové měření rychlosti. V případě schválení novely zákona by chtěla policie na mýtné brány instalovat i zařízení, které by měřilo bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Ta by podle zákona měla být alespoň 50 metrů.

Dopravní policisté zaznamenali o loňských letních prázdninách více než 5000 řidičů, kteří za jízdy telefonovali. Proti loňským letním měsícům narostl jejich počet o zhruba 1500. Policie jim udělila pokuty za 2,4 milionu korun.

Na silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 547 lidí, o 18 méně než v roce 2018. Byl to třetí nejnižší počet obětí od roku 1961.