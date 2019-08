Je MPV s pohonem všech kol rodinným ideálem? Test Seatu Alhambra 4x4

SUV obvykle nenabídnou zdaleka tak velký vnitřní prostor a variabilitu interiéru jako MPV. V mnoha SUV je dokonce problém instalovat vedle sebe tři dětské sedačky, což v rodinných "empévéčkách" nikdy nebyl problém. Že to nakonec asi tolik nevadí, ale dokazují prodeje, zájem o zmíněnou kategorii rodinných aut v posledních letech stále klesá, zatímco o SUV to neplatí. Přesto na trhu existují auta, která kombinují obojí. Patří mezi ně Seat Alhambra, prostorné MPV, se kterým se díky pohonu všech kol dá jezdit s rodinou bz obav i na zimní dovolenou.

Mnoho výrobců postupně přechází na vývoj a prodej SUV a MPV mizí z nabídky. Opel skončil se Zafirou, Citroën s modelem C4 SpaceTourer. U Opelu naopak lákají rodiny do větší osobní dodávky vycházející z Vivara, nyní pojmenované Zafira Life, u Citroënu věří, že své věrné klienty osloví novým SUV C5 Aircross.

I u Fordu se nad budoucností oblíbených MPV stahují mračna, výroba Grand C-Maxu už skončila, ale prodeje S-Maxu i Galaxy také dlouhodobě klesají, a tak není jisté, co s nimi bude dál.

Renault Espace už zdaleka není tak praktický jako kdysi. Francouzi se v aktuální generaci rozhodli zkombinovat obě kategorie najednou, má tak vypadat atraktivně jako SUV, kdo si ale na Espacu cenil jeho prostornosti MPV, musí se spokojit s kompromisem.

Mezi MPV stálice odolávající krizi tak patří dvojice z koncernu, Volkswagen Sharan a Seat Alhambra. Španělský rodinný vůz už má léta, vyrábí se od roku 2010, v roce 2015 se modernizoval, v průběhu let se ale změnila nabídka motorů, přidávaly se různé výbavové prvky včetně moderních bezpečnostních a lehce se měnil ceník.

Pokud byste o Alhambře uvažovali teď, nabídka je docela jednoduchá, pohání ji benzinová "čtrnáctistovka" nebo naftový dvoulitr ve dvou výkonových verzích - buď se 110, nebo 130 kW. Z ceníku zmizel benzinový dvoulitr a také slabé 2.0 TDI/85 kW. Kombinací je však více - podle toho, jestli má zákazník zájem o automat nebo o pohon všech kol. Ceny začínají bez pár drobných na 800 tisících.

Výbavové verze jsou dvě, už v nižší Style má třízónovou klimatizaci, navigaci, tempomat nebo hlídání v pruhu a rozpoznávání dopravních značek. Přesto se vyplatí vyšší verze, která za rozumnou částku přidává bezklíčový vstup, větší kola, parkovací senzory vpředu i vzadu plus pár vizuálních drobností. Vrcholná testovaná verze 2.0 TDI/130 kW DSG 4×4 vyjde minimálně na 1,1 milionu.

Proč Alhambru chtít?

Na to je odpověď zcela jednoduchá. Protože je to nejvhodnější typ auta, pokud máte tříčlennou rodinu, případně občas vozíte s sebou babičku nebo nějaké další kamarády svých dětí. Je enormně prostorná, na dlouhé cesty naprosto ideální. Místa je v první i ve druhé řadě mnoho, tři samostatné sedačky se jednoduše posouvají. Elektricky otevírané druhé dveře vyjdou na 25 tisíc, ale budete za ně rádi pokaždé, když se s autem stojí na těsných parkovacích místech.

Jednou rukou stačí odklopit páčku na vrchu opěradel ve druhé řadě a snadno se dá nastoupit i do třetí řady, která stojí bez stokoruny 19 tisíc. Dvě další sedačky lze jednoduše vysunout z podlahy kufru. Ten je mimochodem enormně velký. Po sklopení všech sedadel tu je prostor pro 2297 litrů (v modelu se sedmi místy, v pětimístném o dalších skoro 150 l víc). Se sedmi vzpřímenými sedadly už to není žádná sláva (267 l), ale i na malé batohy veškerého osazenstva to stačí.

Zkrátka Alhambra je po praktické stránce nepřekonatelná. Mimochodem Seat má v nabídce také integrované sedačky pro děti. Jak to vypadá, vidíte na fotce. Středová část sedadla se zvedne a místo standardní opěrky hlavy nasadí speciální s dvěma uchy na ochranu hlavy. Jedna integrovaná dětská autosedačka kategorie buď 2 (15-35 kg) nebo 3 (22-36 kg) vyjde na 6000 Kč, dvě pak celkem na 11 800 Kč.

Zpracování interiéru je i po letech slušné a prokazuje výhodu koncernových aut - tím, že odolávají modním výstřelkům, je někteří kritizují za malou kreativní invenci, odolávají ale zubu času a vypadají stále dobře. Ovládání všech funkcí je stejně bezproblémové jako ve všech Volkswagenech/Seatech.

Snad jedinou slabinou je chování dvouspojkové převodovky. U Alhambry trochu cuká při rozjezdu a hlavně couvání, pak už přeřazování na vyšší stupně probíhá plynule. Převodovka je citlivá na chování s plynem, rychlejší sepnutí spojek zkrátka nepřeje hladké akceleraci.

Seat Alhambra 2.0 TDI/130 kW DSG 4x4 7míst Motor: řad. 4válec, 1984 cm3, turbodiesel

Výkon: 130 kW při 3500 ot./min.

Točivý moment: 380 Nm při 1750 ot./min.

Převodovka: 7stupňová dvouspojková

Zrychlení: 9,1 s

Nejvyšší rychlost: 208 km/h

Hmotnost: 1965 kg

Spotřeba: 6,3 l/100 km

Objem kufru: 267 l min/2297 l max

Cena od: 1 089 900 Kč

Motor ale charakteristikou odpovídá autu, neočekává se od něj dravé zrychlení, ale dostatečné výkony na cestování ve větším počtu. I proto dává silnější diesel smysl. Spotřeba 7,2 litru je odpovídající. Jen hlučnost dieselu je vyšší. Zkrátka tento naftový dvoulitr s automatem zrovna nevyniká v kultivovanosti nebo plynulosti.

Čtyřkolku využijí jen ti, kteří často vyráží v zimě s rodinou na hory, terénní ambice auto pochopitelně žádné nemá, ale na zledovatělých cestách nebo při vyparkovávání ze závějí chtějí mít někteří majitelé větší pocit jistoty. A za ni si v Seatu naúčtují 50 tisíc korun.

Alhambra dokazuje, že dobře postaveným autům nevadí už pár let na krku. Navíc jí prospívá, že konkurence je čím dál méně a kdo potřebuje tento typ vozu, na výběr už zkrátka moc nemá. Fordy jsou pocitově zábavnější při řízení, ale potřebám rodiny velký Seat naprosto vyhoví.