Se zimní bundou se z bezpečnostního pásu může stát zabiják. Ukazují to crash testy

Sednout ráno do promrzlého auta na ulici není žádná slast. Topení chvilku trvá, než začne pořádně fungovat, vyhřívaná sedadla nemá každý, a tak řada lidí klidně sedne za volant v tlusté zimní bundě a upoutá nabalené dítě do sedačky. Jenže pozor: bezpečnostní pás, který by jinak při havárii měl posádce zachránit život, ji v takovém případě může těžce zranit nebo zabít.

0:50 Jaký je rozdíl, když pás vede přes bundu? Podívejte se na záběry z crash testu. | Video: ADAC

"Obzvlášť u dětí může při podobné havárii dojít k těžkým, i smrtelným zraněním," popisuje rizika technik rakouského autoklubu ÖAMTC Steffan Kerbl. Problémem není jen to, že je řidič v silné bundě neohrabaný a špatně se mu reaguje v krizové situaci. Zásadní je špatné vedení bezpečnostního pásu. Související Unikátní crash test: Ze špatně upevněného vánočního stromku se stala smrtící zbraň Podle Kerbla by v případě dospělého člověka měla spodní část pásu vést okolo kyčelní kosti, u dětí přes stehna. Pokud je ale človek navlečen do tlusté bundy, vedení pásu se posouvá výš a ten tak často probíhá přes spodní část břicha a snadno může sklouznout. Následky mohou být těžké podle ÖAMTC již při nehodě v rychlosti okolo 20 km/h, i při ostrém brzdění v krizové situaci může dojít k lehkým zraněním. Spodní část bezpečnostního pásu se v takovém případě ostře zaboří do břicha a může poranit měkké tkáně vnitřních orgánů, jako je střevo, játra nebo slezina. Následovat může vnitřní krvácení. Řešení je vlastně jednoduché, při usednutí za volant si bundu sundejte. Pokud je vám zima, můžete si ji vykasat, pás zapnout pod ni a pak ji znovu stáhnout. Děti v sedačce se vyplatí poutat vždy bez bundy. V teple je udržíte pomocí deky, kterou lze doma předehřát. Související Caparti v nebezpečí. Polovina z nich jezdí ve špatně upevněných autosedačkách Přehled Ani další zimní vybavení není v zimě ideální. Taková hluboko naražená čepice udrží venku hlavu v teple, ale v autě omezuje výhled, to samé se dá říci o vysoko vytažené šále. Takřka bezpodmínečně byste si po usednutí za volant měli sundat rukavice. Volant v nich může klouzat, pokud jsou tlusté, omezují výrazně také potřebný cit. ÖAMTC doporučuje i správnou volbu obuvi - některé "baculaté" boty jsou neohrabané a komplikují přístup k pedálům a správnou práci s nimi.