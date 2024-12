Povstalci našli sbírku aut padlého diktátora. Budete se divit, co všechno nastřádal

Není to první diktátor, jehož země živořila, zatímco on si hromadil bohatství. Bašár Asad vládl autokraticky Sýrii 24 let, předtím stál v čele země téměř tři dekády jeho otec. Za dobu své vlády dokázal nastřádat neskutečné bohatství, včetně aut. Povstalci, kteří ho o víkendu svrhli, se po Asadově úprku dostali i do garáží. Co tam našli, je rozhodně cokoliv, jen ne běžná sbírka aut.

0:40 Lidé natočili auta Bašára Asada v jeho garáži | Video: X/TheMossadIL