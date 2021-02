S povolením rozbíjet. Výjimečná auta, která zlikvidoval agent 007 při záchraně světa

Vladimír Löbl

Co by byl James Bond bez svých aut. Nebo je tomu spíše naopak? Agent 007 proslavil a při záchraně světa zlikvidoval více aut než padouchů, ale zejména na jedno z nich nedal dopustit. A řídí ho i v nové, již 25. bondovce Není čas zemřít, ve které se představuje i řada dalších zajímavých modelů. Snad se jí na podzim konečně dočkáme…

007 = DB5 aneb stará láska nerezaví

Tato rovnice platí již po více než půlstoletí. Asi nejslavnější filmové auto světa je legendou, bez ohledu na to, že jej na semaforech předjede i lecjaká dnešní "tuctovka". Poprvé se objevilo v bondovce Goldfinger v roce 1964 a poté ještě několikrát. Občas mu ho poničili, či dokonce vyhodili do vzduchu, ale k Bondovi neodmyslitelně patří.

Pro natáčení bondovky Není čas zemřít jich Aston Martin dodal celkem osm. Byla doplněná rotačními kulomety M134 ve světlometech, vyhazovacím sedadlem, minami padajícími zpod zadního nárazníku nebo LED registrační značkou, modernější obdobou někdejší otočné.

Že agent 007 James Bond řídí nějaký Aston Martin (nejlépe obstarožní DB5), je jedna z jistot tohoto nejistého světa. Jedná se o jednu z nejdelších asociací značek v historii filmu a Britové se tuto skutečnost rozhodli zpeněžit nejen modely Vantage a DBS Superleggera ve speciální sérii 007 Edition.

Pro movité fanoušky agenta Jejího Veličenstva navíc Aston Martin připravil 25 kusů kopií DB5 v podobě, v jaké se představila ve filmu Zlaté oko. A to včetně řady vychytávek, jako jsou neprůstřelný štít zadního okna, ostří na propichování pneumatik aut padouchů, otočné registrační značky či falešné kulomety schované ve směrových světlech. Každý v ceně přibližně 80 milionů Kč, všechny jsou ale přesto již dávno rozebrány.

Není čas zemřít: je čas se pořádně svézt!

Ještě nikdy se v jedné bondovce neobjevilo tolik modelů od Aston Martinu. Kromě DB5 řídí 007 také model V8 Vantage z roku 1984, zatímco zbrusu nové DBS Superleggera skončí v rukou tajné agentky 00. A ve filmu se objeví také zatím ještě vyvíjený supersport Valhalla.

Kromě toho se v nové bondovce již jaksi tradičně ukáže v rámci product placementu i spousta Land Roverů. Zejména odolnost nového Defenderu byla při natáčení nové bondovky otestována do naprostého extrému. Britové dodali pro film speciálně upravený Range Rover Sport SVR, Range Rover Classic a Land Rover Série III, kterým Bond jezdí během zaslouženého odpočinku na Jamajce, než ho jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA požádá o pomoc při záchraně uneseného vědce.

Pestrá Bondova garáž

V románech Iana Fleminga jezdí Bond klasickým modelem Bentley z 30. let, až na Bentley Sports Tourer v Srdečných pozdravech z Ruska (1963) se ale této značce prakticky vyhýbal.

S ženami to 007 uměl odjakživa, ale pokud se jedná o auta, začínal Bond poměrně nesměle. V první bondovce Dr. No (1962) totiž řídil dnes již téměř zapomenutý Sunbeam Alpine. Dodnes velmi neobvyklým vozem, kterým se agent 007 svezl, byla ve filmu Žiješ jenom dvakrát (1967) Toyota 2000 GT v otevřeném provedení. Do kupé se totiž vysoký Sean Connery nevešel, a ač sám neřídil, střecha musela dolů. Jen pro filmové účely vznikly dva exempláře.

V šesté bondovce V tajné službě Jejího Veličenstva (1969) se společně s novým hercem, jímž byl George Lazenby, objevil i nový Aston Martin - DBS. O dva roky později se vrátil opět Connery v bondovce Diamanty jsou věčné a pro tentokrát se svezl s Fordem Mustang Mach 1, v jedné scéně dokonce na dvou kolech.

V roce 1973 již hraje Bonda v Žít a nechat zemřít Roger Moore, kterému je k dispozici Cadillac Eldorado, pod jehož zevnějškem se ale ukrývá podvozek a technika Chevroletu Corvette. To je ostatně důvod, proč tento vůz dostal přezdívku Corvorado. V následujícím filmu Muž se zlatou zbraní (1974) exceluje AMC Matador při efektním přeskoku 16 metrů široké řeky.

Velká hvězda zazářila v roce 1977 v pokračování Špion, který mě miloval. Lotus Esprit svým klínovitým profilem působil jako zjevení. A aby toho nebylo málo, nejezdil jen po silnici, ale uměl se proměnit v ponorku. Ta existovala pro potřeby natáčení i jako model v životní velikosti. Poháněna byla elektromotory schopnými vyvinout rychlost až deset uzlů za hodinu.

Pro velký úspěch dostal Bond ve filmu Jen pro tvé oči (1981) výkonnější verzi Esprit Turbo. Jeden z vozů skončil v plamenech a Bond tak musel přesednout do Citroënu 2CV, známé "kachny". Filmové auto ale mělo dvojnásobný výkon motoru a ve strhující honičce se řítilo rychlostí 160 km/h.

Poté, co Rogera Moorea nahradil Timothy Dalton ve 12. díle Dech života (1987), usedl do Aston Martinu V8 Vantage s jakýmsi raketovým urychlovačem pohybu. V éře Pierce Brosnana Bond opět změnil značku. Díky finančnímu přispění BMW začal jezdit modely z Mnichova.

Nejdříve se objevil v roadsteru Z3 ve Zlatém oku (1995), v následujícím filmu Zítřek nikdy neumírá (1997) řídil i na dálku BMW 750iL a sérii zakončil roadster Z8 v Jeden svět nestačí (1999). Obrovské kotouče zavěšené pod helikoptérou ho v jedné scéně rozsekaly na kusy. Pod karoserií "zet-osmičky" ale nebylo skutečné auto, jednalo se o maketu.

Zdroje BMW evidentně vyschly, a tak se i Brosnan v Dnes neumírej (2002) měl možnost svézt s Aston Martinem - V12 Vanquish (samozřejmě opatřeným samopaly a raketami). Při efektní honičce na zamrzlém jezeře se pod slupkou Vanquishe nacházelo šasi s motorem a pohonem všech kol z Fordu Mustang Cobra a Fordu Explorer.

Také další Bond v pořadí, Daniel Craig, zůstal věrný Aston Martinu. V Casinu Royale (2006) řídil model DBS a díky tučnému sponzorství Fordu se svezl i v tehdy novém Mondeu. Jednalo se ale ještě o ručně vyrobený prototyp. V následující bondovce Quantum of Solace (2008) řídil Craig opět DBS, než se ve filmu Skyfall (2012) po letech opět vrátil ke "staré dobré" DB5, kterou za peníze Jaguaru na chvíli vyměnil za volant sedanu XJ. Ve Spectre usedl vedle DB5, kterou mu na konci filmu vyhodili do povětří (jednalo se o maketu), do ultramoderního modelu DB10.

V bondovkách se objevila i celá řada dalších aut, na dvacet lodí a ponorek, ale i nespočet letadel, vrtulníků a také dva tanky. A na spadnutí je rovněž použití elektromobilů. S Rapidem E to v případě Není čas zemřít nakonec nevyšlo, ale příště již nejspíš Bond dostane kromě povolení zabíjet i povinnost nabíjet…

Velká "úmrtnost" aut

Značná část z rozpočtu filmu jde v poslední době obvykle na rozbitá auta. Například ve Spectre tvořil účet za automobily plných 800 milionů korun. Bond jezdil mj. s Aston Martinem DB10, kterých filmaři během natáčení "spotřebovali" sedm, přičemž jeden skončil i pod hladinou řeky Tibery. Jednalo se ale ještě o prototypy s vizáží DB10. V podstatě to byl "převlečený" model Vantage.

Tento postup je zejména v bondovkách častý. Je to i případ Jaguaru C-X75, který se rovněž blýskl ve Spectre. Vůz, který neřídil Bond, ale padouch Hinx, měl technický základ v rallyových speciálech. Vzhledově přitom vycházel z konceptu nástupce legendárního XJ220, který se kvůli ekonomické krizi nedostal do výroby. Zazářil v honičce ulicemi Říma, přičemž celkem bylo pro náročné natáčení během sedmnácti nocí využito sedm aut. Římané toho tehdy asi příliš nenaspali…