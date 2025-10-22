Rychlý start, rychlejší konec. Už druhá čínská automobilka změnila v Česku svého šéfa

Ještě na konci léta mluvil o velkých plánech a budování značky. Po půldruhém měsíci skončil. Jan Laube, někdejší dlouholetý šéf českého zastoupení Ford Motor Company, který letos na jaře převzal vedení společnosti GB Distribution CZ - importéra čínských vozů BAIC pro Českou republiku a Slovensko - firmu po osmi měsících opouští.
Podle informací serveru Automakers.cz skončil k 8. říjnu, oficiální důvody společnost nezveřejnila. "Rozešly se naše názory, jak budovat a řídit import," uvedl pro Hospodářské noviny Laube. Další podrobnosti nekomentoval.
Jeho konec přichází jen krátce poté, co BAIC v Praze slavnostně představil své první tři modely - SUV X7, X55 a X35. Na českém trhu je zatím registrováno devadesát vozů, což odpovídá spíše pomalejšímu rozjezdu nové značky. Na prezentaci 27. srpna Laube oznámil také příchod off-roadu BJ30 AWD.
BAIC není první čínská automobilka, která v Česku zažila personální turbulence krátce po vstupu na trh. Letos v létě odešel Martin Heřmanský, první šéf českého zastoupení konkurenčního BYD, který vydržel pouhé čtyři měsíce. Předtím působil 16 let ve vedení importu Harley-Davidson.
Podobné případy ukazují, že expanze čínských značek do Evropy není bez tření. Společnost GB Distribution CZ zatím neoznámila, kdo Jana Laubeho nahradí.