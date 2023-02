Ruští dopraváci líčí pasti na řidiče. V sousedním Bělorusku zase mají vyšší pokuty

Své nadcházející páté studiové album Higher Than Heaven představí na ostravských Colours anglická popová zpěvačka Ellie Goulding. Šestatřicetiletá držitelka dvou cen Brit Awards debutovala roku 2010 deskou Lights, její nahrávky se pravidelně umisťují v čele britské hitparády. Autorka hitů Love Me Like You Do z filmových Padesáti odstínů šedi nebo Burn se do Česka vrátí po sedmi letech. Naposledy koncertovala roku 2016 v pražské O2 areně. "Ellie Goulding se stane ozdobou letošního ročníku, její koncerty předchází skvělá pověst," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Do programu přehlídky, která se koná od 19. do 22. července v Dolní oblasti Vítkovice, dále přibyli francouzský průkopník žánru synthwave Kavinsky, kterého proslavila skladba Nightcall ze snímku Drive, berlínské producentské trio Gheist nebo francouzská hudebnice Cloze. Přijedou také nigerijský saxofonista a klávesista Seun Kuti, a především tamní jedenatřicetiletý zpěvák Burna Boy. Ten propojuje africký pop se soulem, R&B či jamajským žánrem dancehall. "Jsem ráda, že se Ostrava, například vedle festivalu Roskilde, stane jedním z mála míst v Evropě, kde Burna Boy se svojí spektakulární show vystoupí," dodává Zlata Holušová.