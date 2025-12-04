Auto

Rusové už vědí, proč jsou z jejich porsche cihly. Teď jsou na řadě škodovky, bojí se

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 1 hodinou
Pondělní incident, kdy Rusům z ničeho nic odmítla nastartovat auta značky Porsche, se může rozšířit i do dalších značek koncernu Volkswagen. Recept, který tamní servisy našly na opětovné zprovoznění znehybnělých aut, je navíc velmi nestandardní.
Foto: Porsche

Olga, majitelka Porsche Macan bydlící v Petrohradu, popsala listu Gazeta svoje trable: "Odvezla jsem dítě do školky a chystala se jet domů, auto však nastartovalo a pak zase zhaslo. Na palubní desce se objevila spousta chybových hlášek, z čehož umělá inteligence vyvodila, že mám problém s převodovkou."

Když ale majitelka macanu přijela s odtahovkou do autorizovaného servisu, všimla si, že se stejným problémem dorazili na místo i jiní majitelé německé sportovní značky. "Uvědomili jsme si, že se nejedná jen o jedno konkrétní auto, ale že někdo je na dálku hromadně blokuje."

Servis prý postiženým majitelům aut poradil, ať se obrátí na "IT specialisty", kteří se k autu připojí na dálku a smažou VIN číslo z databáze výrobce. Tato hackerská operace prý skutečně zabrala a problém se následujících 24 hodin znovu neobjevil.

Telegramový kanál Shot k tomu uvedl, že tímto způsobem zůstaly v Rusku znehybněny stovky vozů Porsche v různých ruských městech, včetně Moskvy a Krasnodaru. U některých aut prý pomohlo, když je jejich majitelé na 10 hodin odpojili od baterie.

Zastoupení Porsche vydalo prohlášení, že problém nesouvisí s konstrukčními prvky vozidla, a slíbilo, že výsledky šetření sdělí později.

Telegramový kanál ruského Porsche klubu zase viděl problém v blokování některých komunikačních kanálů a zmínil v této souvislosti státní agenturu Roskomnadzor, která bdí nad cenzurou v online prostředí.

Zástupkyně společnosti Rolf, největší ruské sítě pro prodej nových a ojetých aut, zase incident s nehybnými vozy dala do souvislosti s telekomunikační firmou Vodafone. Ta prý zrovna v den, kdy se problémy objevily, zveřejnila na svých stránkách informaci o "zahájení procesu implementace nových technologií založených na umělé inteligenci".

"Auta mají satelitní systém propojený s imobilizérem. A problém je v tom, že se telematická jednotka blokuje, protože z nějakého důvodu vidí chybu v poloze satelitů," vysvětluje Julia Truškovová z Rolfu.

Auto si pak podle Truškovové myslí, že se jej někdo pokouší ukrást, případně že už bylo ukradeno. Recept na nápravu prý spočívá v demontáži telematické jednotky, jejím restartování a kompletním přeprogramování. Celé to vyjde na 20 tisíc rublů, v přepočtu zhruba pět tisíc korun.

Gazeta v této souvislosti oslovila také specialistu na telematiku Alexeje Kurčanova, který varoval, že problém se může kdykoliv objevit i u jiných značek. "Vzhledem ke sdílené komponentní základně a IT infrastruktuře se výpadek dotkne i vozů dalších značek koncernu VW, jako jsou Audi, Volkswagen, Škoda, Lamborghini a Seat," míní Kurčanov.

Zároveň se domnívá, že rozsáhlé problémy jsou daleko spíš výsledkem hackerského útoku, než že by za nimi stály systémy elektronického boje provozované v Rusku.

 
auto Aktuálně.cz Obsah Rusko Porsche Porsche Macan Volkswagen Škoda Auto hacker

Další zprávy