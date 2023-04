Rusové nostalgicky vzpomínají na škodovky. A platí za ně velké peníze

Česká automobilka loni opustila ruský trh jen pár dnů po invazi na Ukrajinu. Paběrky z její někdejší nabídky se v zemi dodnes prodávají, a to za ceny mnohem vyšší než před válkou. Jeden model Rusové obzvlášť postrádají: Škodu Rapid.

"Příliš rychle". Tak nazval svůj článek Kirill Sarchanjanc na stránkách internetového vydání ruského deníku Kommersant. Vzpomíná v něm na model Rapid, který mladoboleslavská automobilka vyráběla v ruské továrně v Kaluze, a na to, jak jeho název vyvolal mezi Rusy před deseti lety rozruch. "Rychlý? Co tím jako myslí? Že by konkurent pro Aston Martin? K smíchu!" připomíná autor článku někdejší reakce ruské motoristické veřejnosti.

"Všichni mezitím zapomněli na Aston Martin, který se mimochodem jmenoval Rapide s ‚e‘ na konci. A Škodě Rapid se v Rusku podařila nepředstavitelná věc - sesadila z trůnu nejpopulárnější model Octavii. Od té doby, co byla spuštěna výroba v Kaluze, když říkáme Škoda, myslíme Rapid," píše Sachanjanc.

Název Rapid prý nebyl vůbec nadnesený. V Rusku se totiž auto prodávalo s atmosférickou šestnáctistovkou o výkonu 90, respektive 110 koní a "ve schopných rukou se dokázalo proměnit v raketu". Nejlepší poměr výkonu a spotřeby měl však podle Kommersantu vyspělejší motor 1,4 TSI s přímým vstřikováním, který "poskytoval nejlepší výkon a dynamiku ve své třídě".

Noviny dále vyzdvihují "český křišťálový design" Rapidu, který na první pohled vypadá jako sedan, přitom však jde o praktický liftback, se kterým "přestěhujete sporák" a ještě se pod podlahu 530litrového kufru vejde rezervní kolo. "Je známo, že v Rusku mají neuvěřitelně rádi sedany, což nás činí spřízněnými s Turky. Sedan je auto seriózního člověka," píše autor článku a zároveň vyzdvihuje i velké množství "simply clever drobností". Od plastové spony na uchycení parkovacích lístků za čelním sklem až po skládací deštník umístěný pod sedadlem spolujezdce.

"Rapid se pro Rusko stal tak důležitým modelem, že Škoda vynaložila peníze na hluboký restyling speciálně pro naši zemi," píše Kirill Sachanjanc. Od roku 2020 se zadní partie Rapidu nápadně podobala modelu Scala, který je nabízen na vyspělejších trzích. Od faceliftu se někteří motoristé podle Kommersantu báli, že by se snad brzy mohl přestat vyrábět, "když jej Evropané nepotřebují".

Nakonec však život faceliftovaného Rapidu byl ještě mnohem kratší, než předpokládali i ti největší pesimisté. "Nějaké kusy se u dealerů stále najdou. Ale ta cena… Někdy si začneme něčeho vážit, až když to nemáme," konstatuje autor článku.

V roce 2020, kdy se v Rusku rozběhla výroba omlazeného Rapidu, stál vůz v závislosti na motorizaci a výbavě od 1,05 do 1,45 milionu rublů. Nyní cena ojetých exemplářů z předválečného období dosahuje dvou milionů rublů.

Na největším ruském inzertním automobilovém portálu Auto.ru lze objevit i nové Rapidy, které jsou v rámci "paralelních dovozů" dováženy z Číny. Jejich ceny začínají na 2,2 milionu rublů, podle současného kurzu necelých 600 tisíc korun. Na rozdíl od těch vyráběných v Rusku jsou však pro převoz sporáků krajně nevhodné: Nejenže jako sedan vypadají, ale jsou sedanem i ve skutečnosti.

V jakém stavu se nacházejí zásoby předválečných Rapidů u ruských dealerů mladoboleslavské automobilky, však pro zahraniční zvědavce zůstává utajenou informací. Po zadání adresy skoda-avto.ru naběhne na obrazovce upozornění, že stránky nejsou mimo území Ruské federace dostupné.