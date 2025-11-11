Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Prodej vozů Škoda v Rusku se v říjnu meziročně zvýšil o 168 procent, uvádí web Gazeta s odkazem na telegramový kanál generálního ředitele analytické společnosti Avtostat Sergeje Celikova.
"V říjnu bylo v Rusku registrováno 1061 nových vozů Škoda. To je o 168 procent více než ve stejném měsíci loňského roku, kdy proběhlo 396 registrací. Za prvních 10 měsíců se prodalo celkem 4620 škodovek, což představuje šedesátiprocentní nárůst oproti loňskému roku," tvrdí Celikov.
Expert dále poznamenává, že největší oblibě se momentálně těší modely Kodiaq, Karoq a Superb. A dodává, že více než polovina, přesněji 55 procent automobilů prodaných v Rusku, pochází z Číny. Dalších 44 procent škodovek má svůj původ v Kazachstánu. Právě v Kazachstánu montovaná auta jsou podle něj v Rusku čím dál tím populárnější.
Telegramový příspěvek končí konstatováním, že před rokem 2022 bylo 99 procent škodovek v Rusku domácí výroby. Nejoblíbenějším modelem byl tehdy cenově dostupný Rapid, který se montoval v Kaluze. Už krátce po přepadení Ukrajiny však Škoda výrobu v Rusku zastavila a o několik měsíců později závod opustila.
Podobné úspěchy dosahuje letos v Rusku i značka Volkswagen, ačkoliv ani ona se k prodeji aut v agresorské zemi nezná. Za říjen jí zde meziročně stouply prodeje o 161 procent - z 432 na 1164 kusů. Během prvních deseti měsíců si pak volkswagen pořídilo přes pět tisíc Rusů, což oproti loňsku představuje nárůst o 20 procent.