Auto

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 52 minutami
Mají se evropské automobilky třást před čínskou konkurencí? Příklad z Ruska ukazuje, že to s auty z Říše středu nemusí být tak horké. Rusové mají vozů z Číny už tři roky plné sklady, přesto stále kupují auta, která se v zemi ani oficiálně nenabízejí.
Foto: Škoda Auto

Prodej vozů Škoda v Rusku se v říjnu meziročně zvýšil o 168 procent, uvádí web Gazeta s odkazem na telegramový kanál generálního ředitele analytické společnosti Avtostat Sergeje Celikova.

Související

Šťouchnout a vyděsit. Nový policejní Kodiaq předvádí mistrovský manévr bez následků

Policie Škoda Kodiaq předávání nových vozů
25 fotografií

"V říjnu bylo v Rusku registrováno 1061 nových vozů Škoda. To je o 168 procent více než ve stejném měsíci loňského roku, kdy proběhlo 396 registrací. Za prvních 10 měsíců se prodalo celkem 4620 škodovek, což představuje šedesátiprocentní nárůst oproti loňskému roku," tvrdí Celikov.

Expert dále poznamenává, že největší oblibě se momentálně těší modely Kodiaq, Karoq a Superb. A dodává, že více než polovina, přesněji 55 procent automobilů prodaných v Rusku, pochází z Číny. Dalších 44 procent škodovek má svůj původ v Kazachstánu. Právě v Kazachstánu montovaná auta jsou podle něj v Rusku čím dál tím populárnější.

Telegramový příspěvek končí konstatováním, že před rokem 2022 bylo 99 procent škodovek v Rusku domácí výroby. Nejoblíbenějším modelem byl tehdy cenově dostupný Rapid, který se montoval v Kaluze. Už krátce po přepadení Ukrajiny však Škoda výrobu v Rusku zastavila a o několik měsíců později závod opustila.

Podobné úspěchy dosahuje letos v Rusku i značka Volkswagen, ačkoliv ani ona se k prodeji aut v agresorské zemi nezná. Za říjen jí zde meziročně stouply prodeje o 161 procent - z 432 na 1164 kusů. Během prvních deseti měsíců si pak volkswagen pořídilo přes pět tisíc Rusů, což oproti loňsku představuje nárůst o 20 procent.

 
Mohlo by vás zajímat

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku
13 fotografií

Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček

Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček
Přehled

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

"Byl nadšený, snad to vyjde příští sezonu." Prezident se má projet na Böhmerlandu

"Byl nadšený, snad to vyjde příští sezonu." Prezident se má projet na Böhmerlandu
14 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Škoda Auto Rusko Volkswagen Škoda Rapid Škoda Superb Škoda Kodiaq Škoda Karoq

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 12 minutami
Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up Stardust Solutions chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. Vědci ale před experimentem varují.
před 31 minutami
Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Forenzní genetik Daniel Vaněk, který odkrýval masové hroby ve Srebrenici, v rozhovoru vysvětluje, jak probíhá identifikace obětí válečných konfliktů.
před 42 minutami
ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

Skupina ČEZ letos vyplatí státu na "windfall tax" až 34 miliard Kč. V příštím roce už daň z mimořádných zisků končí. Ke spokojenosti samotné firmy
před 44 minutami
VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

Tragédie se odehrála v sobotu, kdy severní část ostrova zasáhly mimořádně silné vlny, které s ničivou silou bičovaly pobřeží.
před 47 minutami
Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Jako jeden z mála se může Koloman Gögh pyšnit zlatem i bronzem z mistrovství Evropy. Byl u největších úspěchů Slovanu Bratislava v 70. letech.
před 52 minutami
Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Mají se evropské automobilky třást před čínskou konkurencí? Příklad z Ruska ukazuje, že to s auty z Říše středu nemusí být tak horké.
Další zprávy