Rusové jezdí po Evropě s falešnými "espézetkami". Za ty své se stydí

V Rusku vzrostla poptávka po registračních značkách aut v "evropském stylu". Jejich výhodou je, že na první pohled nemají vůbec nic společného s Ruskou federací, chybí na nich státní vlajka i nápis RUS. Tamní motoristé je používají při cestách do Evropské unie, aby na sebe zbytečně neupozorňovali. Za použití takové značky hrozí v Česku zákaz řízení.

Registrační značky v designu Německa, Velké Británie a dalších evropských zemí nyní nabízejí společnosti, které se v mírových dobách živí výrobou duplikátů běžných ruských čísel. Jak píše v článku ruský internetový deník Gazeta, v současné době se výrobou falešných značek zabývají nejméně dvě firmy z Petrohradu, které požadují v přepočtu dvanáct set korun za sadu tabulek s německým fontem.

Redakci Aktuálně.cz se podařilo dohledat výrobce nabízejícího také značky v "českém stylu". Na fotografii s nápisem "ukázka naší práce" jsou k vidění tabulky, které vypadají, jako by patřily autu jezdícímu v Praze. V nabídce této firmy jsou i RZ řady jiných zemí, včetně Izraele nebo Běloruska. Výrobce je inzeruje jako suvenýry.

V rozhovoru s korespondentem Gazety zástupci těchto firem přiznávají, že o falešná čísla je v současné době velký zájem. "Jde o nejčastější objednávku. Kupují je lidé pro jízdu po Evropě, aby ochránili sebe a své auto v souvislosti se současnou situací," citují ruské noviny zástupce jedné ze společností. Ruští motoristé většinou objednávají tabulku se stejnou skladbou písmen a číslic jako má originál, nic to však nemění na faktu, že jde o falzum. Například v Lotyšsku už řeší nejméně tři trestní a patnáct správních řízení v souvislosti s použitím neplatných RZ.

Na jeden takový případ před časem upozornil lotyšský zpravodajský portál Delfi, který získal svědectví očitého svědka. Ten přistihl Rusa na parkovišti před supermarketem, jak originální tabulky s identifikátorem země mění za padělky.

"Kaspars Sprogis jako občan se zvýšenou společenskou odpovědností okamžitě zavolal státní policii a zůstal na místě, aby se ujistil, jak se vše vyřeší. Policejní posádka dorazila na místo zhruba po půlhodině. Po dalších deseti minutách byl v prodejně nalezen i majitel tohoto vozu," píše Delfi.

Když řidič dorazil zpět ke svému Mercedesu, okamžitě otevřel víko kufru a policistům ukázal originální ruské poznávací značky. Policie podle svědka nařídila jejich instalaci na vůz. Z pořízených fotografií je však zřejmé, že majitel auta měl v zavazadlovém prostoru vozu celý balík podobných duplicitních sad.

"V Česku by taková věc byla považována za přestupek," říká k montáži falešných čísel motoristický právník Michal Dlabola. V praxi to znamená pokutu od pěti do deseti tisíc korun a zákaz řízení v rozmezí od šesti měsíců až po jeden rok. "Dovedu si ale těžko představit, že by zákaz usednout za volant byl vymahatelný i mimo Českou republiku," konstatuje Dlabola s tím, že se zabavený řidičský průkaz vždy odesílá do země, která jej držiteli vystavila.