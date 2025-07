Ruský trh s auty padá, ani Lady nikdo nechce. AvtoVAZ proto plánuje "revoluční" změnu

Na první pohled vypadá všechno růžově, pod fasádou ruského automobilového průmyslu to ale vře. Auta jsou drahá, prodeje letí prudce dolů a největší domácí automobilka uvažuje o krácení výroby. Zároveň se ale chlubí novým drahým modelem a také vylepšenou verzí legendární Nivy. Kolikátou už...

Zdá se, že ani silná lobby šéfa automobilky AvtoVAZ Maxima Sokolovského nestačí. Ačkoliv si manažer a bývalý ministr dopravy stále činný ve vládní straně Jednotné Rusko u vedení státu vydobyl mimo jiné zavedení recyklačního poplatku - to je něco jako dodatečné clo - na dovážená zahraniční auta (nově se má týkat i ojetin s výkonem nad 160 koní), prodeje jeho Lady to nespasilo.

Nadále jde sice o neohroženou jedničku s prodejem 155 500 nových aut, jenže na trhu, který meziročně spadl o 26,3 procenta na 530 400 prodaných aut. Jinými slovy, ani o modely Lada není takový zájem, čemuž se i kvůli postupnému neustálému zdražování nelze tolik divit. Rusové jsou na cenu nových aut poměrně dost citliví, mimo jiné i vlivem poměrně nízkých mezd.

Jedním příkladem za všechny může být nová Lada Iskra, která v posledních dnech zamířila po průtazích do prodeje. Ta stojí v základu 1 249 000 rublů, asi 336 tisíc korun. Je to dokonce více než větší, ale starší Lada Vesta. A bez klimatizace. Mimochodem na některých dílech Iskry se objevují loga Renaultu, přestože má jít o ruský výrobek bez technologické závislosti. Vedení AvtoVAZ to vysvětluje tím, že některé stroje byly pořízeny ještě za vlády Renaultu a změna by byla prostě moc drahá.

Ruská automobilka teď navíc musela i kvůli váznoucímu odbytu připustit, že by od konce září mohla přejít na čtyřdenní pracovní týden. Oficiální důvody pro možné změny jsou podle deníku Izvestija "kvůli celkovým trendům ruského automobilového trhu".

Pravda ale je, že čínské automobilky navzdory zvyšujícím se recyklačním poplatkům začátkem léta snížily ceny nashromážděných skladových zásob o stovky tisíc rublů. Jde sice o auta loňského modelového roku, i to ale zasahuje do pozicí Lady, která také přistoupila ke slevám neprodaných aut. Podle deníku Gazeta k tomu prodejci a dovozci přistoupili kvůli špatným prodejním výsledkům v červnu, kdy ruský trh nedosáhl ani na 100 tisíc aut.

Konec vazby na "žigulík"

Kromě "drahé" Iskry ukázala Lada v posledních týdnech ještě jednu novinku, která minimálně ruským médiím udělala radost. Niva už totiž nebude mít motor, jehož historii lze vystopovat až k "žigulíku". Letos se obstarožní sedmnáctistovky zbavila modernější Niva Travel, která vznikla ve spolupráci s General Motors na začátku tisíciletí, příští rok skončí i pod kapotou klasické hranaté Nivy Legend.

Oba vozy dostanou benzinovou osmnáctistovku s osmi ventily na válec. Nejde o existující motor, ale "hybrid" mezi osmnáctistovkou z Vesty a šestnáctistovkou z Granty. Použít již existující motory nebylo možné, protože točivý moment byl u nich dostupný až ve vyšších otáčkách. Tím by ovšem utrpěly jízdní vlastnosti v terénu. Navíc stávající převodovka Nivy nezvládne více než 170 Nm a automobilce se nechtělo stavět prakticky novou skříň. A změnami by musely projít i nápravy.

Výsledkem vývoje je tak motor, který má 66 kW a 153 Nm dostupných ve 3500 otáčkách za minutu. Už v tisíci otáčkách je přitom k dispozici 124 Nm. Původní sedmnáctistovka v poslední verzi nabízí 61 kW a 129 Nm. Mimochodem - aby Niva spadala do nižší daňové sazby, bylo potřeba udržet výkon maximálně právě na 66 kW, tedy 90 koních.

AvtoVAZ slibuje tříprocentní snížení spotřeby, ve vyšších otáčkách dokonce třicetiprocentní. Nižší má být také hlučnost. Zmíněná převodovka také musela projít sérií úprav, pořád jde ale o manuální pětikvalt. Změny jsou i na podvozku auta.

Niva Travel spolu s novým motorem dostala i několik menších změn včetně upravených nárazníků, masky nebo LED světel. Ta ale nebudou v základu. Cena mírně stoupla na 1,4 milionu rublů, asi 377 tisíc korun. Niva Legend se modernizace dočká příští rok, třebaže už ve zkušební sérii v Toljatti vzniká. Kromě nového motoru se letité auto dočká i větších předních kotoučů právě z Nivy Travel.

Pár pokusů už bylo

Není to poprvé, co se v Nivě objeví jiný motor než ten vycházející z žigulíku. Původně měl off-road v útrobách benzinovou šestnáctistovku, sedmnáctistovka s karburátorem a později vstřikováním přišla až počátkem 90. let. AvtoVAZ dokonce v devadesátých letech vyvíjelo novou osmnáctistovku, ta se ale ukázala být nespolehlivá. A daleko nedošel ani projekt dvoulitrového motoru.

Pro exportní trhy ale nakonec kvůli daním existovala Niva s benzinovou třináctistovkou také z žigulíku, během 90. let a začátkem 21. století zase zahraniční trhy dostaly Nivu s naftovou devatenáctistovkou XUD9 od Peugeotu. A nedávno se do prodeje dostala i Niva Sport, která má šestnáctistovku s 90 kW z Granty Sport.

Niva Travel, která začínala jako Chevrolet Niva, to pro změnu chvíli zkoušela s osmnáctistovkou od Opelu a převodovkou Aisin, šlo ale o drahou kombinaci, kterou zákazníci nechtěli.