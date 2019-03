před 1 hodinou

Ruský prezident Vladimir Putin i ruský ministerský předseda Dmitrij Medveděv. To jsou dva z nejprominentnějších uživatelů limuzíny Aurus Senat. Ostatně, vůz byl vyvíjen primárně pro politické špičky, teď však míří také do běžného prodeje. Objevit by se měl ruský Rolls-Royce i v Evropě, nepřekvapí proto, že se Senat stane jedním z taháků letošního ženevského autosalonu. Zavedeným rivalům především německé výroby ovšem nebude Aurus konkurovat pouze luxusem, ale také cenou.