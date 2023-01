Na moderní Nivu zapomeňte. Lada plánuje výrazně prodloužit výrobu terénního nezmara

Původně měla zůstat ve výrobě jen do příštího roku, ruský útok na Ukrajinu a rozchod s Renaultem však pomohly Ladě Niva chytit druhý dech. Už teď je jasné, že výroba hranatého terénního vozu se protáhne o řadu let, čímž se z něj stane jeden z nejdéle vyráběných modelů automobilové historie.

"Životní cyklus Nivy Legend byl prodloužen do roku 2030," píše ve svém článku magazín Autorevju. Je to zpráva, která překvapila asi málokoho. Ruský automobilový průmysl je kvůli mezinárodním sankcím v krizi. Prodeje se loni propadly o 59 procent na 626 tisíc aut, což je nejnižší hodnota za několik posledních desetiletí. Zahraniční automobilky ze země odešly už na jaře loňského roku, většina z nich rovněž prodala své výrobní závody.

Renault spolu s moskevskou továrnou, kde se mezitím začaly vyrábět Moskviče z čínských polotovarů, prodal i většinový podíl v automobilce AvtoVAZ. Ta tak přišla o technologickou podporu a také o možnost postavit svá budoucí auta na platformě CMF, kterou mají moderní Dacie i Renaulty. Právě na její verzi se měla od roku 2024 vyrábět nová generace Lady Niva, jejíž podobu francouzský koncern dokonce před několika lety poodhalil.

Jenže podpora Renaultu je pryč a ruské automobilky nemají peněz na rozhazování. Niva Legend, jak se poslední roky nazývá auto poprvé představené v roce 1977, patří navíc stále mezi populární auta. AvtoVAZ proto nemá důvod se ho zbavovat dříve, než to bude nezbytně nutné. Tím spíš, že ruské orgány loni v návaznosti na nedostatek komponentů výrazně snížily nároky na emise či bezpečnost nových aut.

Pokud Niva skutečně vydrží ve výrobě do roku 2030, stane se jedním z nejdéle nepřetržitě vyráběných aut na světě. Dělala by se totiž 53 let, třeba takový Volkswagen Brouk má na svém kontě 65 let, ale Citroën 2CV "jen" 41 let.

V nejbližší době se pak v Toljatti znovu rozběhne i výroba pětidveřové Nivy Legend, která původně skončila v roce 2021.

Kromě obnovení výroby pětidveřového modelu chystá AvtoVAZ na letošní rok podle webu Motor také celkovou modernizaci Nivy. Terénní model má dostat nové nárazníky nebo lepší protihlukovou izolaci v oblasti podlahy v přední části. A pro další roky se chystá i instalace nového motoru, který by nahradil obstarožní sedmnáctistovku, která se do Nivy montuje od 90. let, a s ním spojené použití nového předního pomocného rámu.

Některé z těchto úprav by se měly nejprve objevit na Nivě Sport, jejíž uvedení je naplánováno ještě na letošní rok. Především by novinka měla dostat upravený a posílený motor: šestnáctistovku s výkonem 66 kW, případně osmnáctistovku s výkonem 90 kW. Pravděpodobnější je první možnost. Oba motory pochází z vlastního vývoje a používají se v dalších modelech Lady jako Granta nebo Vesta.

Kromě lepšího motoru má mít Niva Sport i upravený vzhled se 17palcovými koly, posílenou zadní nápravu nebo elektrickou uzávěrku středového diferenciálu. Naopak přijít by měla o plnohodnotnou rezervu nahrazenou jen sadou na opravu pneumatiky.

AvtoVAZ by letos rád vyrobil na 400 tisíc automobilů Lada, loni se přitom dostal ani ne na polovinu z tohoto čísla. Kromě Nivy Legend s pěti dveřmi se letos v Toljatti rozběhne i produkce omlazené Vesty (bude to její zjednodušená verze třeba bez ESP, ale alespoň s ABS), Granta se vrátí i jako pětidveřový hatchback a na podzim opět začne produkce kombi Largus, nově i v elektrické verzi se 110kW elektromotorem a 60kWh baterií. S řidičem a 100 kg nákladu by mělo kombi vycházející z první Dacie Logan MCV ujet až 400 km. Ovšem podle méně přesného cyklu NEDC.

AvtoVAZ také převzal továrnu Nissanu v Petrohradu, o tom jsme psali už koncem minulého roku. Automobilka nicméně teď potvrdila, že se tam letos skutečně rozběhne výroba licenčních aut s logem Lady. Půjde o vozy z čínské produkce, především sedany a SUV nižší střední a střední třídy, které Lada sama nevyrábí. Pro roky 2024 až 2026 ale slibuje jejich postupnou lokalizaci. O modely které čínské automobilky půjde, se vedení ruského výrobce zatím nezmiňuje.

Dřívější spekulace naznačovaly, že by mohlo jít o značky JAC či Dongfeng, které už v Rusku dělají svá auta pod licenční domácí automobilkou, případně Chery. To jako jediné z nejprodávanější trojice čínských značek (Haval, Geely, Chery) na ruském trhu nemá ať už v Rusku nebo Bělorusku vlastní výrobní závod. Ve hře také je, že by se v Petrohradě vyráběla některá čínská auta jako Lada a jiná pod svou vlastní značkou. Právě to by mohlo nakonec nahrávat Chery. Připomeňme, že podle dat z konce loňského roku v Rusku jiné než čínské nebo ruské značky oficiálně nepůsobily.