Ruská auta se vrací do doby kamenné. Lady jsou bez výbavy, Moskvič ani nebude ruský

Ruský automobilový průmysl se po invazi na Ukrajinu zastavil. Sankce západních dodavatelů zcela ochromily výrobu a automobilky teprve nedávno našly cestu, jak se bez potřebných dílů obejít: prostě budou vyrábět auta bez nich. Týká se to Lady a také modelů UAZ. Jako reakci na odchod zahraničních výrobců z ruského trhu rovněž došlo k obnovení značky Moskvič. Domácí původ ale jeho auta mít nebudou.

Prvním "protisankčním" ruským automobilem se v červnu stala Lada Granta Classic 22. Sedan, kombi nebo liftback ve speciální výbavě pozbyly prakticky všechny elektronické a bezpečnostní vymoženosti. Auto nemá airbagy, ABS, systém nouzového volání, a dokonce ani imobilizér, tedy nejzákladnější ochranu vozu proti krádeži. AvtoVAZ sice při uvádění na trh zdůrazňoval vyšší úroveň komfortní výbavy, přesto nelze "oholenou" Grantu, navíc s motorem plnícím jen normu Euro 2, označit jinak než jako novodobý žigulík.

Cena takového auta s karoserií sedan začíná na 678 300 rublech, tedy necelých 300 tisíc korun. Za takovou cenu ho ale aktuálně u dealerů koupit vlastně nelze, upozorňuje web Droom. Jeho redaktoři se snažili napříč Ruskem koupit základní Grantu Classic 22 s karoserií sedan za cenu blízkou té ceníkové, ale příliš nepochodili. Někam se "nová" auta zatím ani nedostala, jinde je prodejci dovybavili řadou prvků nad rámec standardní výbavy, takže cena výrazně překročila sumu 700 tisíc rublů. Na skladech zůstávají samozřejmě i auta vyrobená ještě před uvalením sankcí, za ty ale prodejci chtěli i kolem milionu rublů, výrazně více než třeba na začátku roku.

Zatímco "zjednodušená" Granta z výrobních pásů už nějaký ten pátek sjíždí, a nedávno se dostalo i na specifické verze Drive Active a Cross, AvtoVAZ postupně obnovuje i výrobu dalších modelů. 13. července tak začaly z Toljtatti vyjíždět opět i Nivy Legend, výhradně s třídveřovou karoserií a opět zjednodušenou výbavou. U letitého terénního auta ale absence některých prvků není tak citelná jako u Granty. Přesto se zájemci o auto nedočkají ABS a ani airbagu, který měla Niva na boku sedadla řidiče, aby při nehodě došlo k aktivaci nouzového volání. To ve výbavě samozřejmě také chybí.

Naopak posilovač řízení, elektrická okna nebo palubní počítač má Niva Legend Classic 22 i nadále. Benzinová sedmnáctistovka pod kapotou zůstala, plní ovšem nižší emisní normu, jak to momentálně umožňují ruské zákony. Motor se tak vrací zpátky do 90. let, kdy se v útrobách Nivy objevil poprvé. Cena zjednodušené Nivy je 796 500 rublů, jen o 22 tisíc rublů méně než u provedení Classic před zavedením sankcí, a tedy i s "plnou" bezpečnostní výbavou.

Pětidveřová verze Nivy Legend se mimochodem podle ruských médií do výroby možná už nevrátí, také zájemci o modernější Nivu Travel zatím musí se zahájením výroby počkat. Naopak Granta a Niva vytíží továrnu natolik, že se AvtoVAZ v srpnu vrátí k pětidennímu pracovnímu týdnu. Doposud se pracovalo jen čtyři dny, pátý byl neplacený.

Zatímco Granta a Niva se dočkaly obnovení výroby v co možná největším rozsahu, jakého je AvtoVAZ momentálně schopný, kombi Largus, což je v základu první Dacia Logan MCV, je na tom jinak. I jeho obnovení výroby ruská automobilka s velkou pompou oznámila, půjde ale jen o asi 1800 aut složených z dílů, které Lada měla na skladě ještě před začátkem invaze Ruska na Ukrajinu. Půjde tedy o vozidla s plnou výbavou, byť některá dle deníku Izvestija dostanou ABS čínské výroby. To by se podle dřívějších informací mohlo postupně objevit i v dalších modelech Lada.

Vedle toho AvtoVAZ dodá podle stejného deníku k dealerům také zhruba 800 kusů modelu Vesta ve zmodernizované podobě, představené na začátku letošního roku. Vyšší počty vyrobených kusů se ale dají čekat nejdříve příští rok, až se povede vyřešit dodávku dílů, omezená série by měla být vyrobená z dílů dodaných opět ještě před uvalením sankcí. Je to tak spíše určitá demonstrace toho, že automobilka nezapomíná ani na novinky.

Zajímavé je, že prodejci, kteří novou Vestu dostanou, ji pak mají zakázáno půjčovat novinářům k testovací jízdě. Mimochodem v červnu se v ruských médiích objevila zpráva, že by AvtoVAZ mohl začít vyrábět někdejší modely Renaultu, především SUV Duster, pod svou značkou. Zástupci ruského výrobce sice potvrdili, že práva na výrobu původních Renaultů - Duster, Logan a Sandero - po odchodu francouzské značky z ruského trhu pod vlastní značkou mají, ovšem museli by za to zaplatit určitý poplatek. A ten asi nebude úplně nízký, protože by údajně v podstatě smazal jakoukoliv marži na vyrobeném autě. Proto zatím tato strategie není na pořadu dne, stejně jako obnovení výroby SUV Xray. To se ve velkém také spoléhá na francouzské díly.

Moskvič jako čínský polotovar

Kdo se naopak bude spoléhat výhradně na cizí výrobky, bude Moskvič. Někdejší slavná automobilka vstala z mrtvých jako náhrada za Renault, který po odchodu z Ruska svou moskevskou továrnu převedl plně do vlastnictví městské samosprávy. Ta pak bude spolu s Kamazem staronovou automobilku provozovat v bývalé francouzské továrně, která ale už kdysi Moskviče dělala. Kruh se tak uzavřel.

Stavebním kamenem výrobního programu Moskviče se stanou přeznačené modely čínské automobilky JAC, respektive její značky Sehol, lze vyvodit ze snímků zveřejněných magazínem Za rulem. Čtyři z nich budou SUV, jeden model pak dostane karoserii sedan. Jména pro nová auta zatím Moskvič nezveřejnil, ještě letos chce každopádně z čínským výrobcem dodaných částečně předmontovaných sad (anglická zkratka SKD) vyrobit alespoň 600 aut. Z toho třetina má mít elektrický pohon.

Příští rok chce Moskvič stejným způsobem vyrobit padesát tisíc aut, z čehož asi deset tisíc má mít elektrický motor, a v roce 2024 má výroba z dodaných sad dosáhnout minimálně hranice sta tisíc kusů, z čehož pětina má mít elektrický motor.

Vedle toho se mají v Moskvě do konce roku 2024 vyrábět auta i normálně, nejen z Čínou dodaných rozložených sad, a v dlouhodobém horizontu by vedení Moskviče rádo zahájilo výrobu také plně ruského elektrického modelu složeného z ruských komponentů. Podle deníku Vedomosti by tím plně ruským elektromobilem mohl být vůz známý jako Kama, na jehož vývoji se podílí Kamaz.

Kromě Moskviče je ve hře i obnovení dalších slavných automobilových jmen z dob Sovětského svazu. Uvažuje se údajně o modelech Poběda a Volha, oba kdysi vyráběla automobilka GAZ. Volha byla v nabídce naposledy v roce 2010, kdy se pod jménem Volha Siber prodávala přeznačená verze Chrysleru Sebring. GAZ si také nedávno u patentového úřadu zaregistroval podobu původních aut GAZ 13 Čajka a GAZ 21 Volha, údajně ale pouze kvůli výrobě různých reklamních předmětů.

Na obnovení výroby se po AvtoVAZu chystá také UAZ v Uljanovsku a opět půjde o auta ve zjednodušené výbavě. Nicméně na rozdíl od Lady Granta a Niva, kterým řada prvků jednoduše chybí, zájemci o UAZ Patriot, Pickup a Profi budou mít možnost v konfiguraci nižších výbavových stupňů zvolit, že chtějí auto bez ABS, rozdělovače brzdné síly a airbagu řidiče (spolu s tím lze zvolit jiný volant), což by jim mělo ušetřit asi 25 tisíc rublů. K dispozici je i verze bez nouzového volání, tam ale úspora financí nepřichází.

Do nabídky by se dle médií měla vrátit i legendární Buchanka, známá jako UAZ SGR, která přijde třeba o nouzové volání. Motory všech aut budou samozřejmě plnit nižší emisní normu. UAZ také vyčíslil, že cena výroby jednotlivých modelů vzrostla kvůli nutnosti změnit dodavatele a logistiku o 32 procent.

Podpora nákupu nového auta

Prodeje nových osobních a lehkých užitkových aut v Rusku se pak za první pololetí letošního roku propadly podle agentury Avtostat o 56,9 procenta na 370 tisíc automobilů. Lídrem trhu je Lada s necelými 75 tisíci prodanými auty a propadem o 63 procent, druhá Kia si pohoršila o 58 procent a třetí Hyundai o 56 procent. Škoda, která se z Ruska podobně jako celý koncern Volkswagen a další evropské, americké či asijské automobilky stáhla, si pohoršila o 72 procent na necelých 15 tisíc prodaných aut. Nejoblíbenějším modelem je Lada Granta následovaná Vestou.

Aby ruské ministerstvo průmyslu a obchodu prodeje nových aut podpořilo, přišlo v polovině července s programem státní podpory na nákup nového auta vyráběného v Rusku. Účastní se ho Lada, UAZ a GAZ (zařazeny do něj budou i elektromobily Evolute, jejichž výroba má v září odstartovat v Lipecku v čínské licenci), přičemž na modely s cenou do dvou milionů rublů je možné získat slevu až dvacet procent, případně až 25 procent v regionech na Dálném východě a až 35 procent u značky Evolute.

Podmínkou je vzít si na nákup speciální půjčku, případně auto financovat prostřednictvím leasingu (u něj je sleva menší, 10procent, a není žádný cenový limit, zvolit je pak možné i nákladní modely Kamaz a Ural). Jak ale některá média upozorňují, akce nemusí být výhodná tolik, jak se na první pohled může zdát. V konečném důsledku totiž nemá jít totiž přímo o slevu z ceny vozu, ale o kompenzování přeplatku půjčky na nové auto.