Rozbahněné pole a půlmetrový brod. Elektrická Toyota s šíleným jménem má ráda terén

Zase další elektrický crossover do města, zívali jsme znuděně nad prvními snímky Toyoty bZ4X loni v prosinci. První svezení však bylo nečekaně dobrodružné. Na přepravu dětí do školky bude první elektrické Toyoty skoro škoda. Pokud tedy nebydlíte v pískovně nebo na horské chatě. Dobře naladěná čtyřkolka a vodotěsný spodek si nechají líbit věci, jaké jsme zatím s žádným elektromobilem nezažili.

Letos tomu bude deset let, co viceprezident Toyoty Takeshi Uchiyamada pronesl památná slova. "Současné schopnosti bateriových vozidel neodpovídají požadavkům moderní společnosti. Ani dojezdem, ani cenou, ani nabíjecími časy." Zdůvodnil tím, proč měla automobilka vyrábět elektrické minivozítko eQ jen v omezených počtech, hlavně pro operátory carsharingu.

Někteří z toho tehdy mylně vyvozovali, že jeden z největších světových výrobců opustí baterie navždy. Jenže klíčové bylo první slovo: současné schopnosti. Omezené série ve skutečnosti dovolily technikům sledovat chování a zejména stárnutí vozidla v praxi. A získat zkušenosti pro dobu, kdy se baterie zlepší.

Ta doba zjevně přišla právě teď. Mnozí už Toyotě předhazovali, že čekala moc dlouho a ostatní ji předběhli. A je pravda, že v elektromobilitě rozhodně netlačí na pilu a vytyčuje si spíše konzervativní cíle. Jenže ona si s asijskou trpělivostí počkala, aby letos všechny předběhla ve velkém stylu: nabídla desetiletou zárukou na baterii až do milionu kilometrů. Kdepak jste, přátelé z Tesly, Audi, Mercedesu, BMW a Volva?

Milion kilometrů s jedním autem nenajede nejspíš nikdo, takže pro většinu uživatelů to znamená záruku neomezenou. To je rozhodně nejskvělejší zpráva o celkem tuctově vypadajícím a naprosto poťouchle pojmenovaném SUV. Ano, čtete správně: bZ4X. Junáci z marketingu se tomu snažili dodatečně vymyslet nějaký význam, ale podle nás prostě někdo omylem zkopíroval heslo do wi-fi. Nu což, stane se. My starší v redakci jsme auto překřtili na OPBH.

Prodávat se začne až v létě, proto jsme se zatím museli spokojit s předsériovými vozy. Na viditelné kvalitě ale není nic poznat. Interiér je vyrobený s odtažitou asijskou pečlivostí a vládne mu příjemně vzdušná atmosféra. Oproti nedávno představenému Renaultu Mégane je bZ4X o deset centimetrů vyšší, takže ani vzadu s nohama na baterii se nesedí špatně.

V podélné ose šetří místem krátká palubní deska s ukazateli vysunutými zcela nahoru. Nedíváte se na ně skrz volant, ale přes něj. Za toto řešení často kritizujeme Peugeot, ale Toyota ho domyslela o krok dál. Displej umístila nejen výš, ale také dál k čelnímu sklu, aby věnec volantu přístroje nezacláněl.

Po asfaltu se vůz nese tiše, zatáčkami se díky nízkému těžišti protahuje obratně a z míry ho nevyvede ani horší povrch prašných cest mezi poli. Také odhlučnění kol je udělané poctivě, akustickou pohodu v kabině nic neruší.

Cesta nás vede k okruhu pro předvádění aut pro lehčí terén, kde nejdříve absolvujeme běžná alotria se sjížděním a vyjížděním prudkého kopce. Dolů asistent samočinně udržuje nízkou rychlost, nahoru se čtyřkolka s maximem výkonu od první otáčky vyškrábe hbitě a za působivého ticha.

Brodit se třiceti centimetry vody je asi to poslední, co by nás s elektromobilem s baterií v podlaze napadlo. Ale instruktoři nás vážně navádějí do bazénu a šploucháním vody kolem nárazníků se zjevně dobře baví. Když hladinu trochu rozčeříme, dostane se voda až k půl metru, jež výrobce schvaluje. Když si s námi troufli na tohle, nemáme o těsnost spodku obavy.

Mezitím přijíždí traktor s cisternou vody, jejíž obsah rozptýlí na vedlejší pole. Jedeme se v tom pořádně vyválet. Z kopce to jde samozřejmě samo, ale směrem nahoru se silniční pneumatiky rychle obalí blátem a auto se přestává hýbat.

"Teď přepni stabilizaci na režim Bláto (Mud)," radí instruktor a znovu se plynule rozjíždíme jakoby nic. Jelikož jsou poháněné obě nápravy a výkon elektromotorů lze regulovat jemně, stačí, aby elektronika povolila kolům o chlup víc prokluzu než na asfaltu.

Toyota bZ4X Elektromotor: vpředu, resp. u obou náprav

Přední pohon: 150 kW, 265 Nm

Pohon všech kol: 2x 80 kW, 336 Nm

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,5 / 6,9 s

Baterie: 72 kWh, chlazení vodou

Dojezd (WLTP): 450 / 410 km

Nabíjení: AC 6,6 kW, DC 150 kW

Musíme uznat, že bZ4X je na zhoršené podmínky připraveno stejně dobře jako konvenční SUV - a že s nimi má tahle značka nějaké zkušenosti. Když se k tomu přičte tradiční charakter Toyoty jako nevzrušeného sluhy, který se vám mlčky a dokonale přizpůsobí, nemá auto chybu.

Je pohodlné i přiměřeně elegantní, desetiletá záruka na baterii (s obvyklou garancí 70 procent kapacity) je naprosto nedostižná. A na poměry středních SUV je v něm tolik místa, že by se v něm dalo bydlet. Což vám potvrdí devět z deseti referentek na OPBH.