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Auto

Rolls-Royce v plamenech. Muž luxusní vůz v Praze polil hořlavinou a utekl, hledá ho policie

Neznámý muž zapálil luxusní vůz Rolls-Royce

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Pražští kriminalisté pátrají po muži, který v září zaútočil na luxusní Rolls-Royce Ghost zaparkovaný na Smíchově. Nad ránem vůz polil hořlavinou, zapálil a utekl. Policie nyní zveřejnila záběry z bezpečnostní kamery a doufá, že někdo pozná muže, kterému se podařilo způsobit škodu přes milion korun.

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Pražští kriminalisté pátrají po muži, který v září na Smíchově zapálil zaparkovaný Rolls-Royce Ghost. Vůz nejprve polil dosud nezjištěnou hořlavinou a poté ho zapálil. Majiteli tím podle policie způsobil škodu předběžně přesahující milion korun. Motiv útoku zatím není znám.

Incident se stal 10. září kolem půl páté ráno v ulici Na Valentince. Když automobil zachvátily plameny, pachatel z místa utekl.

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Kriminalisté při vyšetřování zajistili kamerové záznamy, na kterých je zachycen nejen samotný útok, ale také jeho pachatel. Muž měl přes obličej respirátor, takže mu není dobře vidět do tváře. Policie přesto věří, že by ho někdo mohl poznat.

„Pokud víte, kdo vozidlo zapálil nebo kde se zdržuje, kontaktujte prosím linku 158,“ uvedli kriminalisté. Policie zároveň vyzývá samotného pachatele, aby se dostavil na kteroukoli policejní služebnu v Praze a své jednání vysvětlil.

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Zatím není jasné, proč si muž vybral právě Rolls-Royce ani zda útok souvisel s jeho majitelem. Policie neuvedla ani to, jakou hořlavinu pachatel použil.

Případ kriminalisté prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli až tři roky vězení.

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