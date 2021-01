Rolls-Royce chystá vlastní elektromobil. Dobíjet ho bude robotická ruka

Anglická luxusní automobilka Rolls-Royce plánuje uvedení vlastního elektromobilu. Představit by se měl v roce 2025 a mohl by nést jméno "Silent Shadow", které si majitel Rollsu, skupina BMW, nechal vloni zapsat jako ochrannou známku. Firma připravuje i originální způsob dobíjení.

O chystaném, pravděpodobně nejluxusnějším elektromobilu na světě již vloni informoval magazín Automotive News, nyní přišel britský Autocar s dalšími podrobnostmi. Novinka by měla v nabídce vytvořit zcela novou modelovou řadu a nahradit kabriolet Dawn a kupé Wraith, jejichž kariéra se pomalu chýlí ke konci.

Elektromobil Rolls-Royce přitom není něčím, po čem by v současné době zákazníci toužili. Ti jsou spokojení s neslyšnými a navýsost kultivovanými dvanáctiválci, koupit elektromobil by je ale mohly donutit předpisy. "Naši zákazníci v současné době elektromobil nepožadují, my ale musíme být připraveni jim takové auto nabídnout, když jim předpisy zakážou jezdit se spalovacími vozy třeba do center měst," řekl vloni v září Automotive News mluvčí značky.

Podle šéfa automobilky Torstena Müller-Ötvöse však elektrické pohonné ústrojí k charakteru Rollsu pasuje. "Je tiché a má vysoký točivý moment," prohlásil. Jeho automobilka proto na rozdíl od konkurenčního Bentley chce vynechat mezistupeň v podobě nejrůznějších hybridů, postaví rovnou čistý elektromobil.

Byť se původně mělo jednat o čistě elektrickou verzi stávajícího modelu, ve vývojovém centru v Mnichově podle Autocaru existuje prototyp elektrického Phantomu, nakonec prý půjde o svébytný model. Pasovalo by k němu označení Silent Shadow, na něž mají němečtí vlastníci Rollsu práva. Elektromobil by tak navázal na slavný typ Silver Shadow.

Technicky by auto mělo být postaveno na hliníkové architektuře Phantomu a vyrábět by se mělo ve Velké Británii, pohonné ústrojí ale bude kvůli koncernovým synergiím vycházet z nedávno představeného SUV BMW iX nebo chystané elektrické alternativy k mnichovské řadě 7 modelu i7. Elektromotory tak dodá BMW, baterie by měly pocházet od korejského Samsungu nebo čínského CATL.

Jejich kapacita by měla přesáhnout 100 kWh, aby auto s hmotností, jež dost možná přesáhne tři tuny, zvládlo ujet na jedno nabití přes 500 kilometrů. Pohonné ústrojí bude navrženo tak, aby bylo možné nabízet jak pohon zadních, tak všech kol. Ostatně k elektrické limuzíně má ve druhé polovině desetiletí přibýt i elektroSUV odpovídající dnešnímu Cullinanu.

Vyřešit zbývá otázku dobíjení. Značka tvrdí, že po svých zákaznících nemůže chtít, aby vytahovali z kufru dobíjecí kabely a složitě je připojovali k zásuvce nebo wallboxu. Když tedy v roce 2011 ukázal Rolls-Royce na autosalonu v Ženevě prototyp čistě elektrické verze tehdejšího Phantomu, chtěl s autem nabízet indukční, tedy bezkontaktní dobíjení.

Firma ale od té doby tuto technologii zavrhla, protože má malou účinnost a je potenciálně nebezpečná. Pro svůj sériový elektromobil tak prý společně s dodavateli pracuje na robotické ruce, která auto sama připojí k dobíjecí stanici.

Přes své elektrické plány se zatím Rolls-Royce na rozdíl od Bentley nechce stát značkou, která by zavrhla spalovací motory a přešla čistě na elektřinu. V dohledné budoucnosti má hrát klíčovou roli stále vidlicový dvanáctiválec. "Spalovací motor má svoji budoucnost minimálně do konce desetiletí," prohlásil vloni Torsten Müller-Ötvös.