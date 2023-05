Slováci vyvinuli městské auto pro radost. Zájem o pohon dělí Evropu na západ a východ

Jmenuje se Rodster a můžete ho mít buď s benzinovým motorem, nebo jako elektromobil, se sklápěcí střechou, nebo úplně bez ní. Vyvinul ho tým v nově vzniklé slovenské firmě Patak Motors.

"Je unikátní tím, jak je malý, zároveň velmi zábavný. Je to ideální auto do města," říká Adriana Patak, která má v Patak Motors na starosti marketing a finance. Slovenská firma vyvíjí zajímavý automobil. Jmenuje se Rodster, sednout si do něj mohou jen dva a je docela maličký - měří 3,36 metru na délku a 1,4 metru na šířku. "Stačí na něj vlastnit řidičské oprávnění B1, můžete ho tedy řídit i v šestnácti letech. A jde s ním parkovat na místech pro motocykly," dodává Adriana Patak.

Rodster vypadá trochu retro, jako malá formule, zároveň moderně. "Inspirovali jsme se auty z 30. let, především formulemi mnoha značek od Lancie po Bugatti se zádí 'boat tail', zádí ve tvaru klapky, která je velmi aerodynamická a zajišťuje nízkou spotřebu. V plánu bylo postavit auto praktických rozměrů, se kterým bude příjemné žít v dnešních přeplněných městech, se kterým bude snadné parkovat a které bude zábavné. Má přinést zážitek z jízdy blízký motorce, ale v kombinaci s komfortem auta," popisuje Andrej Hulala, který stojí za nápadem vzniku Rodsteru.

Hulala je zároveň hlavním konstruktérem a vedoucím projektu. V minulosti závodil a navrhnout auto byl jeho dětský sen. Další klíčovou osobou je Michal Vršek, který má z minula zkušenosti s konstrukčním inženýrstvím a výrobou a pracoval pro mnoho automobilek. Dalším důležitým konstruktérem je Norbert Klement, který dvacet let navrhoval stroje pro Rallye Paříž-Dakar.

Mikroauto Rodster může pohánět buď benzinový, nebo elektrický motor. Právě to bylo pro konstruktéry prý nejtěžší - navrhnout takovou univerzální konstrukci, aby šlo bez zásahů stroj osadit buď spalovacím motorem, nebo elektromotorem s bateriemi.

Benzinová verze má jednoválcový čtyřtakt umístěný u zadní nápravy a bezestupňovou CVT převodovku. Nabídne výkon 15 kW. Jde o motor ze čtyřkolky Yamaha. Patak Motors jedná i s dalšími značkami, které vyrábějí čtyřkolky, v současnosti s tchajwanskou TGB.

Elektrická varianta má rovněž výkon 15 kW, baterie jsou umístěné pod podlahou. Nabíjet lze z klasické 230 V zásuvky i přes nabíjecí stanici. Baterie budou plně nabité za 4 až 9 hodin podle verze dojezdu. Základní s 10kWh baterií garantuje dojezd 100 kilometrů, druhá s dvojnásobnou kapacitou slibuje dojezd až 250 km.

Auto bez baterií váží 450 kilogramů. Elektrická verze by měla být o 85 kg těžší. "Teď ale jednáme s českou firmou Inobat o dodávce baterií, které jsou lehčí, váží jen 44 kilogramů," dodává Hulala. Maximální rychlost stroje je 125 km/h pro spalovací verzi, elektrická ji má o 5 km/h vyšší.

Rodster sice vypadá jako auto čistě na zábavu, nezapomíná ale ani na praktičnost. Do předního kufru, takzvaného frunku, se vejde 150 litrů, za sedadla se dá naložit ještě 80 litrů. A vždy je možné si zvolit buď variantu bez střechy, anebo se střechou skládací.

Cena Rodsteru začíná na částce 16 900 eur (zhruba 400 tisíc korun) pro benzinovou variantu bez střechy. Elektromobil s dojezdem 100 km vyjde v přepočtu na 543 tisíc, respektive 602 tisíc s dojezdem 250 km.

"Homologaci na prototypy už máme, sériová výroba by se ale měla spustit na počátku příštího roku, kdy se zajistí také finální homologace," upozorňuje Adriana Patak. Vozidlo přitom spadá mezi těžké čtyřkolky kategorie L7e. "Už nyní máme stovky rezervací, kdy klient platí vratnou zálohu 500 eur, a 300 závazných rezervací, kdy klienti už poslali zálohu ve výši 70 procent ceny Rodsteru."

O jakou variantu je větší zájem, potvrzuje to, že západní Evropa je k elektromobilům daleko méně skeptická než Česká republika a Slovensko. "Zatímco Češi a Slováci s drtivou převahou volí při rezervaci benzinový model, ve Francii, Německu či Itálii je jasně patrný zájem o elektromobil," dodává Adriana Patak.