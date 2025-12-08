Auto

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid
GLB za výrazné zezadu díky světelné liště.
Oproti současnému GLB narostlo o 10 centimetrů.
Zpočátku se bude nabízet jako elektromobil...
Slibuje víc místa uvnitř. Zobrazit 20 fotografií
Foto: Mercedes-Benz
Eva Srpová Eva Srpová
před 1 hodinou
Nová generace Mercedes-Benz GLB razí cestu ke sjednocení modelové řady. Nahradí jak dosavadní spalovací verzi, tak elektrické EQB a přitom přináší výrazně přepracovaný interiér, moderní elektrickou i hybridní techniku a větší rozměry. Funkční hranatý design zůstává, ale vše ostatní se posouvá do nové éry, od hvězdami prosvícené střechy až po ultrarychlou 800V architekturu.

Plachta z nového GLB se svezla na jednom z nejvyšších míst v rakouských Alpách, kam jde v zimě dojet autem. Hochgurgl leží ve výšce necelých 2200 metrů nad mořem a že je novinka od třícípé hvězdy SUV vhodné právě na hory, měl demonstrovat i pár lyžáků v největším "frunku", tedy předním kufru, který mají současné Mercedesy.

Související

Tesla "pro chudé" přijela do Česka. Model 3 za takovou cenu na trhu ještě nebyl

Tesla Model 3 Standard
12 fotografií

Nová generace GLB má přitom za cíl sjednotit řadu, tedy nahradit jak spalovací verzi, tak i EQB, které se moc neujalo. Vůz narostl o 10 centimetrů oproti GLB, nabízí hvězdami posetou střechu a kromě čistě elektrické verze bude možné zvolit také hybridní pohon.

Designově zůstává GLB věrné své hranaté a prakticky pojaté karoserii, avšak interiér prošel výraznou proměnou a technika je zcela nová. Přední část působí povědomě, zato záď přitahuje pozornost světelnou lištou propojující koncová světla. Motiv svítících hvězd, použitý i na dalších detailech auta, zde hraje nejen estetickou, ale i identifikační roli. V noci di ho zkrátka s jinou značkou nespletete.

Základem nové generace je platforma MMA (MMA model family), modulární architektura určená pro novou sérii kompaktních Mercedesů. Sdílí ji nejen se sedanem a kombi CLA a CLA Shooting Brake, ale také s chystaným modelem GLA.

Rozměry a změny

GLB výrazně povyrostlo. Celková délka činí 4732 mm a rozvor se prodloužil o 60 mm na 2 889 mm, což se projevilo především ve druhé řadě sedadel. Mercedes uvádí nárůst prostoru o 68 mm oproti předchůdci. Řidič a spolujezdec mají díky standardní panoramatické střeše nad hlavou o 35 mm více místa.

Související

Tato auta projdou STK jak nůž máslem. Nový žebříček chválí i škodovky

TÜV technická kontrola
8 fotografií

Plně elektrická verze přidává zmiňovaný i přední zavazadlový prostor (frunk) s objemem 127 litrů a žádný jiný Mercedes jej nemá větší. Nové GLB je rovněž prvním modelem značky, který má standardně montovaný centrální airbag mezi předními sedadly.

Technika, motory a výbava

Na trh vstupuje nejprve elektrická varianta, hybridní benzinové verze dorazí na začátku příštího roku. Diesel zde nenajdeme vůbec, přestože odcházející generace nabízela hned tři naftové verze (180d - 85 kW, 200d - 110 kW, 220d - 140 kW).

V Česku přitom šlo o nejžádanější volbu: z 434 prodaných vozů za prvních 11 měsíců letošního roku mělo 332 z nich naftový motor. Podle českého zastoupení je však nabídka značky dostatečně široká a zájemci o naftové SUV mohou volit například GLC. Platforma MMA navíc instalaci dieselů technicky neumožňuje.

Související

Bude to letos Škodovka? Startuje anketa Auto roku, horké želízko v ohni má také BMW

Anketa Auto roku 2026
31 fotografií

Elektrické GLB využívá 800V architekturu a baterii s využitelnou kapacitou 85 kWh. Umožňuje nabíjení až 320 kW, díky čemuž lze za 10 minut získat energii na 260 km jízdy. Přechod z 10 na 80 % kapacity trvá přibližně 20 minut. Automobilka zdůrazňuje také tažnou sílu elektrické verze - až 2 tuny, což otevírá možnost tahat i velké karavany.

V nabídce budou varianty GLB 250+ (200 kW) a GLB 350 s pohonem všech kol (260 kW). Dojezd modelu GLB 250+ se pohybuje od 542 do 631 km, silnější verze zvládne 521 až 614 km. Ceny začínají na 1 355 200 Kč za GLB 250+ a 1 433 850 Kč za GLB 350 4MATIC.

Pro srovnání: dosavadní EQB 250+ s dojezdem 533 km startovalo na 1,44 milionu. Zákazníci čekající na hybridy si budou muset počkat na nacenění - dosavadní spalovací GLB 180 se dalo pořídit už od 1,073 milionu.

Nové hybridy dorazí na jaře a přinesou benzinový čtyřválec M 252, schopný v nízkých rychlostech jezdit čistě na elektřinu. Nabízen bude pohon předních kol i varianta s pohonem všech kol. Zajímavostí je, že zatímco hybridní verze mají pohon předku nebo 4×4, elektromobil lze mít jako čtyřkolku nebo s pohonem výhradně zadní nápravy.

Prostor a interiér

GLB dál sází na prostornost - k dispozici je pětimístná nebo sedmimístná konfigurace. Třetí řada je určena zejména pro děti či menší cestující, oficiálně pro osoby do 171 cm výšky. V druhé a třetí řadě je možné upevnit až čtyři dětské sedačky. Zavazadlový prostor pětimístné verze nabízí 540 litrů, údaj pro plně obsazený sedmimístný vůz ale značka neuvádí.

Interiér zcela mění dojem vozu - dominuje mu volitelná široká "plovoucí" obrazovka přes celou šířku palubní desky s vysokým rozlišením. Panoramatickou střechu lze zneprůhlednit a za příplatek lze místo toho nad pasažéry rozsvítit stylizované hvězdy, které dokonce umějí měnit barvy podle zvolené nálady.

Prohlédnout si 20 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Přesun do Bratislavy byl poslední kapka. Komunisté pohřbili nejmodernější škodovku

Přesun do Bratislavy byl poslední kapka. Komunisté pohřbili nejmodernější škodovku
17 fotografií

Vzácná Jawa v horách. Fascinující muzeum přitom vstalo z popela

Vzácná Jawa v horách. Fascinující muzeum přitom vstalo z popela
38 fotografií

Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Tesla "pro chudé" přijela do Česka. Model 3 za takovou cenu na trhu ještě nebyl

Tesla "pro chudé" přijela do Česka. Model 3 za takovou cenu na trhu ještě nebyl
12 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Mercedes nová auta SUV

Právě se děje

před 1 hodinou

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid
Prohlédnout si 20 fotografií
GLB za výrazné zezadu díky světelné liště.
Oproti současnému GLB narostlo o 10 centimetrů.
před 2 hodinami
Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny

Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny

Reprezentační kapitán řídil v extralize výhru Pardubic 6:3 na ledě Českých Budějovic a zároveň se dostal do čela kanadského bodování soutěže.
před 4 hodinami
Pokus o převrat v Beninu selhal. Prezident hlásí plnou kontrolu nad situací

Pokus o převrat v Beninu selhal. Prezident hlásí plnou kontrolu nad situací

V Beninu se v neděli odehrál pokus o vojenský puč. Nyní je situace pod kontrolou a bezpečnostní síly pokus o převrat ukončily.
před 4 hodinami
Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl

Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl

Jablonec zdolal Bohemians 1:0.
před 4 hodinami
Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic

Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic

Prarodič bývalého hráče Motoru musel být převezen do nemocnice.
před 5 hodinami
Zbohatnutí mě málem zabilo, říká marketér, který Pavlovi pomohl na Hrad

Zbohatnutí mě málem zabilo, říká marketér, který Pavlovi pomohl na Hrad

Michal Nýdrle ještě před čtyřicítkou dosáhl, čeho chtěl - finanční nezávislosti. Pak si začal plnit dlouholetý sen.
Aktualizováno před 5 hodinami
"Nepřehánět to se sexem." Svérázný Juantorena odhalil tajemství dobrého běžce

"Nepřehánět to se sexem." Svérázný Juantorena odhalil tajemství dobrého běžce

Obraz kubánského atleta Alberta Juantoreny nejde vymazat ze vzpomínek sportovních fanoušků ani z historických tabulek.
Další zprávy