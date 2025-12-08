Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid

Plachta z nového GLB se svezla na jednom z nejvyšších míst v rakouských Alpách, kam jde v zimě dojet autem. Hochgurgl leží ve výšce necelých 2200 metrů nad mořem a že je novinka od třícípé hvězdy SUV vhodné právě na hory, měl demonstrovat i pár lyžáků v největším "frunku", tedy předním kufru, který mají současné Mercedesy.
Nová generace GLB má přitom za cíl sjednotit řadu, tedy nahradit jak spalovací verzi, tak i EQB, které se moc neujalo. Vůz narostl o 10 centimetrů oproti GLB, nabízí hvězdami posetou střechu a kromě čistě elektrické verze bude možné zvolit také hybridní pohon.
Designově zůstává GLB věrné své hranaté a prakticky pojaté karoserii, avšak interiér prošel výraznou proměnou a technika je zcela nová. Přední část působí povědomě, zato záď přitahuje pozornost světelnou lištou propojující koncová světla. Motiv svítících hvězd, použitý i na dalších detailech auta, zde hraje nejen estetickou, ale i identifikační roli. V noci di ho zkrátka s jinou značkou nespletete.
Základem nové generace je platforma MMA (MMA model family), modulární architektura určená pro novou sérii kompaktních Mercedesů. Sdílí ji nejen se sedanem a kombi CLA a CLA Shooting Brake, ale také s chystaným modelem GLA.
Rozměry a změny
GLB výrazně povyrostlo. Celková délka činí 4732 mm a rozvor se prodloužil o 60 mm na 2 889 mm, což se projevilo především ve druhé řadě sedadel. Mercedes uvádí nárůst prostoru o 68 mm oproti předchůdci. Řidič a spolujezdec mají díky standardní panoramatické střeše nad hlavou o 35 mm více místa.
Plně elektrická verze přidává zmiňovaný i přední zavazadlový prostor (frunk) s objemem 127 litrů a žádný jiný Mercedes jej nemá větší. Nové GLB je rovněž prvním modelem značky, který má standardně montovaný centrální airbag mezi předními sedadly.
Technika, motory a výbava
Na trh vstupuje nejprve elektrická varianta, hybridní benzinové verze dorazí na začátku příštího roku. Diesel zde nenajdeme vůbec, přestože odcházející generace nabízela hned tři naftové verze (180d - 85 kW, 200d - 110 kW, 220d - 140 kW).
V Česku přitom šlo o nejžádanější volbu: z 434 prodaných vozů za prvních 11 měsíců letošního roku mělo 332 z nich naftový motor. Podle českého zastoupení je však nabídka značky dostatečně široká a zájemci o naftové SUV mohou volit například GLC. Platforma MMA navíc instalaci dieselů technicky neumožňuje.
Elektrické GLB využívá 800V architekturu a baterii s využitelnou kapacitou 85 kWh. Umožňuje nabíjení až 320 kW, díky čemuž lze za 10 minut získat energii na 260 km jízdy. Přechod z 10 na 80 % kapacity trvá přibližně 20 minut. Automobilka zdůrazňuje také tažnou sílu elektrické verze - až 2 tuny, což otevírá možnost tahat i velké karavany.
V nabídce budou varianty GLB 250+ (200 kW) a GLB 350 s pohonem všech kol (260 kW). Dojezd modelu GLB 250+ se pohybuje od 542 do 631 km, silnější verze zvládne 521 až 614 km. Ceny začínají na 1 355 200 Kč za GLB 250+ a 1 433 850 Kč za GLB 350 4MATIC.
Pro srovnání: dosavadní EQB 250+ s dojezdem 533 km startovalo na 1,44 milionu. Zákazníci čekající na hybridy si budou muset počkat na nacenění - dosavadní spalovací GLB 180 se dalo pořídit už od 1,073 milionu.
Nové hybridy dorazí na jaře a přinesou benzinový čtyřválec M 252, schopný v nízkých rychlostech jezdit čistě na elektřinu. Nabízen bude pohon předních kol i varianta s pohonem všech kol. Zajímavostí je, že zatímco hybridní verze mají pohon předku nebo 4×4, elektromobil lze mít jako čtyřkolku nebo s pohonem výhradně zadní nápravy.
Prostor a interiér
GLB dál sází na prostornost - k dispozici je pětimístná nebo sedmimístná konfigurace. Třetí řada je určena zejména pro děti či menší cestující, oficiálně pro osoby do 171 cm výšky. V druhé a třetí řadě je možné upevnit až čtyři dětské sedačky. Zavazadlový prostor pětimístné verze nabízí 540 litrů, údaj pro plně obsazený sedmimístný vůz ale značka neuvádí.
Interiér zcela mění dojem vozu - dominuje mu volitelná široká "plovoucí" obrazovka přes celou šířku palubní desky s vysokým rozlišením. Panoramatickou střechu lze zneprůhlednit a za příplatek lze místo toho nad pasažéry rozsvítit stylizované hvězdy, které dokonce umějí měnit barvy podle zvolené nálady.