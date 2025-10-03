Auto

Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární

Eva Srpová
před 19 minutami
Téměř polovina žadatelů, kteří požádali o výměnu řidičského průkazu on-line, nemuseli vůbec na úřad. Využili možnosti si doklad poslat, nejčastěji do výdejního boxu.
Foto: Eva Srpová

Vyřídit si nový řidičský průkaz bez návštěvy úřadu občané přijali. Za první tři měsíce od spuštění možnosti nechat si hotový doklad doručit do výdejního boxu nebo na pobočku Balíkovny využilo tuto službu více než 21 tisíc řidičů. Podle Ministerstva dopravy tak 42 procent žadatelů, kteří požádali o výměnu průkazu on-line, nemuselo vůbec na úřad.

Nejoblíbenější variantou je doručení do výdejních boxů, které si zvolilo 68 procent žadatelů. Do boxů už zamířilo přes 15 tisíc řidičských průkazů. "Lidé mají o pohodlné formy doručování hotových dokladů zájem. Díky tomu více než 21 tisíc lidí ušetřilo čas za návštěvy úřadu. Vyřizování dopravních záležitostí budeme zjednodušovat i nadále," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Celkově chtělo od července do září vyměnit řidičský průkaz prostřednictvím Portálu dopravy více než 51 tisíc řidičů. Z nich 58 procent si nechalo průkaz doručit klasicky na úřad, zbylá část využila nové možnosti distribuce.

Řidičák jako balíček z e-shopu

Do boxu lze poslat nejen klasický řidičský průkaz, ale také doklad s vyznačenou profesní způsobilostí nebo kartu řidiče do digitálního tachografu. Od července bylo přes portál podáno už na 1900 žádostí o tyto doklady, z toho téměř 900 jich zamířilo právě do výdejních boxů či výdejen. Podle ministerstva je to výhodné zejména pro profesionální řidiče, kteří tráví většinu času na cestách a nemusí tak řešit otevírací dobu úřadů.

Objednání doručení stojí 100 korun, samotná žádost o výměnu řidičského průkazu on-line přitom přináší ještě dvacetiprocentní slevu na správním poplatku. Doklady vyrábí Státní tiskárna cenin a k vyzvednutí je připraví stejně jako zásilku z e-shopu.

Další krok od ledna 2026

Digitalizace dopravní agendy má pokračovat. Od začátku příštího roku už bude možné přes Portál dopravy žádat on-line i o první řidičský průkaz nebo o rozšíření řidičského oprávnění. Žadatelé už nebudou muset nosit potvrzení o zdravotní a odborné způsobilosti, úřady si potřebné údaje ověří samy v informačních systémech.

Noví řidiči navíc nebudou muset čekat, až se průkaz vyrobí. Podle nových pravidel budou moci měsíc od zapsání do registru jezdit i bez fyzické kartičky.

Do konce letošního roku přitom čeká na výměnu ještě více než 200 tisíc řidičských průkazů, kterým končí platnost. Ministerstvo dopravy očekává, že podíl lidí využívajících boxy dál poroste.

 
