Řidičák v mobilu a se zkušební dobou. Unie chce víc bezpečí, zaměří se na začátečníky

Velvyslanci členských zemí při Evropské unii se rozhodli odložit konečné schválení návrhu, který by prakticky znemožnil koupit si od roku 2035 nový automobil na benzín či naftu. V pátek to oznámilo švédské předsednictví v Radě EU. Neupřesnilo ale, kdy by mohlo rozhodnutí padnout. Původně bylo plánováno na úterý, proti schválení nových emisních standardů pro automobily se však na poslední chvíli staví některé země včetně Německa.

Návrh bývá označován jako zákaz prodeje aut se spalovacími motory, protože by od poloviny příští dekády zásadně prodražil jakékoli uhlíkové emise u nových osobních vozů a dodávek. Loni v říjnu se členské státy dohodly s Evropským parlamentem na finální verzi plánu, která by zvýhodnil pořízení aut poháněných ekologickými palivy. Nyní už schází pouze finální souhlas členských zemí.

Výhrady k dojednané podobě emisního balíku vyjadřuje německá vláda, podle zákulisních informací také Itálie, Polsko a Maďarsko.