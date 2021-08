Requiem za malá kombi. Škoda psala jejich historii, teď ji s Fabií Combi i uzavírá

Malé kombíky v Evropě zřejmě definitivně končí. Opona se za nimi zatahuje spolu s odcházením Škody Fabie Combi, která nakonec navzdory původním předpokladům nástupce nedostane. A stávající provedení, které mělo vydržet až do roku 2022, zřejmě také skončí předčasně. Kromě celého segmentu s ní odejde i další tradice – malé kombi s okřídleným šípem ve znaku, které se nepřetržitě dělá od roku 1990.

Když v roce 1987 poprvé vyjela Škoda Favorit, znamenalo to pro mladoboleslavskou automobilku revoluci. Když se o tři roky později poprvé představilo kombi Forman, bylo to zahájení dlouhé tradice malých kombi s okřídleným šípem. Po úspěšném Formanu následovala Felicia Combi a pak už přišla řada na Fabii.

Její prodloužené vydání se poprvé ukázalo na podzimním autosalonu v Paříži v roce 2000. A přestože se na stejné akci ukázaly třeba i novodobé Mini, koncept Porsche Carrera GT, druhý Renault Laguna nebo sedmá Honda Civic, české kombi se rozhodně neztratilo. Oproti hatchbacku se prodloužilo o 262 mm, všechna délka šla do zadního převisu, takže v kufru se rázem objevilo 426 litrů místa, respektive 1225 litrů po sklopení sedadel. Bylo to lehce méně než u Felicie, přesto Fabia Combi oplývala praktičností.

A také jedinečností, segment malých kombíků v Evropě na přelomu 20. a 21. století okupovaly prakticky pouze modely koncernu Volkswagen. Zatímco ale malou škodovku vídáme na silnicích dodnes, na Seat Cordoba Vario a Volkswagen Polo Variant, což byla prakticky totožná a oproti Fabii o generaci starší auta, která na počátku nultých let skončila bez nástupce, si dnes vzpomene už jen málokdo. Jediným narušitelem této hegemonie se stal Peugeot 206 SW, poprvé odhalený v roce 2002.

Motorová paleta první Fabie Combi odpovídala hatchbacku, měla tedy i atmosférický dvoulitr, byť kvůli vyšší hmotnosti a větším vnějším rozměrům nikdy nedostala ten úplně nejzákladnější litrový motor. Také oholená výbava Junior se praktičtější karoserii vyhnula obloukem. Naopak kombi jako jediné dostalo užitkovou verzi Praktik. Ta se oproti osobní verzi lišila přepážkou za předními sedadly a zaplechovanými zadními bočními okny. Na popularitu užitkových pick-upů na bázi Favoritu a Felicie ale nenavázala.

Kombík přišel na český trh ještě před koncem roku 2000 a v základní výbavě Classic s 50kW čtrnáctistovkou za něj prodejci chtěli nejméně 309 900 korun, až později klesla pod 300 tisíc. To bylo o 30 tisíc korun více než u hatchbacku ve stejné konfiguraci. V dalších letech v Mladé Boleslavi své kombi upravovali, větší aktualizace vzhledu se celá řada Fabia dočkala v roce 2004. Pod kapotou se objevil i tříválec 1.2 HTP.

Když měla v roce 2007 premiéru druhá generace Fabie Combi, čekala na ni docela jiná konkurence než kdysi. Malá kombi totiž objevili i další výrobci - mezi lety 2007 a 2010 tak postupně Peugeot navázal na oblíbenou 206 SW modelem 207 SW, Renault se blýskl novým Cliem Grandtour a Seat se do třídy po několikaleté pauze vrátil s Ibizou ST. V roce 2013 se pak na pomezí třídy malých a kompaktních aut dostala ještě Dacia Logan MCV.

Recept byl stále stejný. Konstruktéři prodloužili klasický hatchback v zadní části karoserie, takže narostl prostor pro zavazadla na 480, respektive 1460 litrů. Tímto údajem malé kombi dokázalo "smáznout" i některé modely o třídu výše. Stejné to bylo i s technikou, odpovídající hatchbacku, přičemž cena byla při uvedení na trh u srovnatelné verze o 20 tisíc vyšší. Pod 300 tisíc se ale kombi vešlo bezpečně.

Novinku pro druhou generaci představovalo kombi v provedení RS se 132kW přeplňovanou čtrnáctistovkou. První RS se nabízelo jen jako hatchback. Později též došlo na pseudoterénní provedení Scout s plastovým obložením spodní části karoserie, ovšem bez pohonu všech kol.

I přes sílící konkurenci si Fabia Combi nakonec dokázala zachovat pozici lídra celé třídy, alespoň na českém trhu. Jestliže první generace dohromady vzniklo skoro 575 tisíc kusů, té druhé bylo více než 513 tisíc. V obou případech to znamenalo skoro třetinu všech vyrobených Fabií.

Kombi nechybělo ani u Fabie s pořadovým číslem tři, která přišla opět do turbulentně se měnícího segmentu malých kombi. Z výše zmíněné trojice konkurentů dostal přímého nástupce jen Renault Clio Grandtour, Peugeot 207 SW i Seat Ibiza ST postupně vystřídala malá SUV Peugeot 2008, respektive Seat Arona. Znovu se tak opakovala historie z počátku tisíciletí, kdy měla "dlouhá" Fabia nakonec jediného francouzského konkurenta.

Třetí Fabia Combi si premiéru odbyla v roce 2014, a jak se stalo zvykem, opět nabídla větší kufr. Tentokrát se základním objemem 530 litrů a rozšířeným 1395 litrů, což znovu nadělalo vrásky autům i o segment výše. Recept se stejnou technikou jako u hatchbacku a prodloužením výhradně v oblasti zadního převisu se jinak od první generace nezměnil. Příplatek se ale opět smrsknul, když Fabia Combi v roce 2014 vstupovala na trh, stála od 262 900 korun - jen o deset tisíc více než srovnatelný hatchback (postupně cenový rozdíl o něco narostl).

Ačkoliv během předchozích sedmi let auto prodělalo řadu menších či větších úprav, například přišlo o naftový agregát nebo dostalo upravený design, přežila Fabia Combi v nabídce automobilky dodnes. A jak začala, tak i skončila - jako solitér v segmentu, který dlouho táhla a zase pohřbila. Renault Clio Grandtour definitivně zmizel loni, opět na úkor malého SUV Captur, stejný osud potkal i Logan MCV. A Fabia Combi původně měla také pouze dojet a stát se populární vzpomínkou. Vždyť loni automobilka prodala celosvětově přes 39,5 tisíce Fabií Combi, tedy 37,5 procenta celkového odbytu modelové řady.

Jenže nové vedení Škody v čele s Thomasem Schäferem plány přehodnotilo a praktičtější provedení vrátilo do hry i pro čtvrtou generaci, která se jako hatchback představila na jaře. Plán byl jasný: kvůli zpožděnému vývoji se bude do příštího roku vyrábět stávající třetí generace kombi pod označením Tour s jediným přeplňovaným tříválcem o výkonu 70 kW a omezenou nabídkou výbavových verzí. Ta základní mimochodem startuje na 334 900 korunách. Pak se od roku 2023 objeví v nabídce Fabia Combi čtvrté generace - ta by tak měla segment sama pro sebe, všichni konkurenti přesedlali na malá SUV.

To má v podobě modelu Kamiq v nabídce také Škoda, přesto chtěla Fabii Combi udržet. Jenomže jak vyplynulo včera, podle informací ČTK, napovrch, kvůli zpřísňujícím se emisním limitům se mladoboleslavské automobilce praktičtější Fabii nevyplatí vyrábět (drahý by byl i samotný vývoj auta na platformě MQB A0 s dlouhým zadním převisem, píše iDnes.cz). Oproti hatchbacku by totiž byla těžší a měla vyšší emise, což by zvýšilo flotilový průměr a přispělo by to k případným pokutám za gramy CO2 nad stanovený limit. Ten se počítá i podle hmotnosti automobilů.

Nekončí jen vývoj čtvrté generace, předčasně by měla skončit i Fabia Combi Tour. Kdy, to zatím není jasné. Jako alternativa může posloužit třeba již zmíněné malé SUV Kamiq, čtvrtá Fabia s karoserií hatchback pak také značně vyrostla a třeba v kufru má v základu 380 litrů. S nejslabším motorem pak stojí od 329 900 korun.

Éra malých kombi na evropském trhu (i se znáčkem Škoda) je nicméně s koncem Fabie Combi definitivně minulostí. Zároveň může posloužit i jako jakési memento směřování celého trhu - relativně okrajové modely se prostě i přes zájem řady zákazníků nevyplatí kvůli přísnějším emisním limitům a pokutám za jejich překročení vyrábět. Kvůli chystané normě Euro 7 jistě skončí mnohem více klasických modelů, malé kombi z Boleslavi je ale jedním z prvních.