Rozborka nesmrtelného jawáckého motoru. Sledujeme opravu "jednobuchu" v Jawě 250

Když si pořizujete motocyklového veterána, nezáleží jen na tom, jak motorka vypadá, v jakém stavu má původní plechy, kola, sedlo, zkrátka všechny díly, které jsou vidět. Jak je na tom motor, se pozná až ve chvíli, kdy se otevře. Ukáže se pravda, kolik péče si skutečně vyžádá.

"Nejhorší je, když někdo, kdo motorku jen přeprodává, ji narychlo zprovoznil, aby mohl do inzerátu napsat, že je pojízdná, protože pak se dá samozřejmě nasadit vyšší cena. Jenže tím často nadělá hroznou paseku," popisuje renovátor Jirka Havelka, který se specializuje na Jawy i ČZ a opravuje motory všech kubatur od Stadionů přes malé padesátky v Jawách Pionýr až po dvouválcové čtyřtakty v Jawách 500 OHC, které mimochodem dělá nejraději.

"Sice vám motorku při ukázce nastartuje, ale může tím zničit součástky, které šlo při generální opravě motoru snadno zachránit. Třeba typicky zapalování špatným připojením baterie nebo celkově díly uvnitř motoru," vysvětluje. Proto je kolikrát lepší koupit předrenovační kus nefunkční.

Motor totiž není levný díl, u vzácnějších typů stojí desetitisíce a generální oprava zhruba stejně tolik. "A tak se pak stane, že ho někdy otevřu a ukáže se, že je v něm úplně všechno špatně. Někdo třeba nakřivo zamlátil ložisko, vidličky jsou vyjeté, má špatná pouzdra uložení hřídelí nebo hluboké rýhy na stěnách válce," popisuje Jirka Havelka.

I tak ale stojí za to motor opravovat, přestože by bylo lepší do něj zasahovat co nejméně. Zejména u těch jawáckých, kde je co kus to originál. Vyráběly se ručně na dobových strojích, kde nepřesnost mohla vzniknout poměrně snadno, a proto vyčištěné a přesoustružené díly někdy nelícují.

Bez přípravků se neobejdete

Aktuálně.cz podrobně sleduje renovaci Jawy 250/559 panelky a tentokrát se Jirka Havelka zaměří na její motor, dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec. Jawa stála ve stodole, a tak ani nedávalo smysl se pokoušet motor zprovoznit, rovnou se bude důkladně generálkovat.

Začíná se kompletním rozebráním. Bez speciálního náčiní se nedá obejít, bude potřeba mít k ruce spoustu speciálních přípravků. Ty ostatně kdysi dodávala Jawa servisům v kufříku jako příslušenství. K motocyklu se dodávalo základní nářadí, protože bylo naprosto běžné, že motocyklista si na svém stroji, a to i na cestě, spoustu věcí opravoval nebo vylepšoval svépomocí. Zkoušet to sám doma kladivem, šroubovákem a majzlíkem je to nejhorší, co můžete udělat. Zaprvé bude páčení trvat násobně déle a zadruhé se součástky mohou snadno zničit, ohnout, udělat se do nich vrypy.

Všechno, co jen trochu lze, se repasuje, opraví a použije znovu. Replikám, a to zejména těm nekvalitním, se Jirka Havelka vyhýbá. "Nejdřív se všechno překontroluje. Původní zůstane vše, když je to funkční, jen se to pečlivě zrepasuje. Takže dynamo a stator se znovu převinou, proměří a nastaví na zkušební stolici.

Také se znovu použije samozřejmě klikový hřídel, který se zrepasuje, dají se oba nové čepy, zrepasovaná originální ojnice, nové futro pro pístní čep. V renovaci je nejlepší pracovat s originálními věcmi, jsou v lepší kvalitě, druhovýroba dílů na motor a do převodovek nikdy není tak dobrá," popisuje svou zkušenost Havelka.

Nový se použije jen spotřební materiál, tedy ložiska, gufera, všechny pružiny, matky, šrouby či zajišťovací podložky i spojkové lamely. U těchto součástek dává smysl koupit je nové, ideálně české výroby.

Odstrojování motoru

Jakmile se sundáním karterů otevře motor, renovátor hodnotí jeho stav. Je sice vidět, že této panelce kdysi někdo něco vylepšoval, třeba podle toho, že pak dodal pod víko spojky papírovou vložku, která se z výroby nepoužívala, ale nic tu nevypadá vyloženě zničeně.

Vyndává rovnou spojkový poloautomat, sekundární řetězové kolečko a vačku, která bude potřebovat vyčistit, pokládá motor na špalíčky a vypouští olej. Asi se těsně před definitivním odstavením motorky měnil, protože to není taková černá vazelína jako obvykle u takto starých strojů.

Nejdříve se povolí olejové víko, vyndají se pružiny přítlačného talíře spojky, vytáhnou se lamely i mezilamely, pomocí přípravku se celá spojka povolí. Z druhé strany se sundá dynamo a stator pomocí dalšího z přípravků. Kompletní dynamo poputuje k odborníkovi, komutátor se upraví na soustruhu, následně se "přelízne" a proměří, aby nezpůsoboval mezizávitový zkrat, a vrátí se zpět.

"Častým neduhem starších jawáckých motorů je třeba to, že nedržela ložiska v uloženích, povolují se matky hřídelí. Kvůli tomu se soukolí uvolňovalo, načaly se drážky na sekundárním kolečku a při rozjezdu motorka cukala," popisuje renovátor. "Přesnost výroby se dělala na konkrétní zčíslovaný kus, když odejde levá půlka motoru, nemůžete ji vzít z jiného, nebude to pasovat, klika se nebude volně točit. I proto je lepší se s tím hodně poprat a zachránit vše původní, co se dá," říká.

Při pohledu do útrob válce a hlavně při přejetí prstem je na stěně cítit hranka. To znamená, že válec je lehce vyjetý a píst by při pohybu ve válci zvonil. Píst má taky vyjeté kroužky. Bude potřeba válec přebrousit a přehonovat speciálním brusným kamenem.

"Když se zatahá za ojnici a není cítit vůle, což je případ této motorky, znamená to, že je v dobrém stavu, ale když už máme všechno rozebrané, je samozřejmě lepší všechno zgenerálkovat," popisuje Havelka. Klika se vyjme speciálním vytahovacím přípravkem. Po repasi se nesmí zpátky zamlátit kladivem, je uložená v ložiskách na přesah.

Čep se z pístu vyjme speciálním stahovákem, bez kterého se renovátor neobejde. Zpátky na místo se dává za tepla, tedy nahřeje a rychle zchladí. Požadavek je, aby se ani nehnul. To je jawácká specialita, standardně u ostatních motorů jiných výrobců je píst uložený letmo.

Ukazuje se také, že předchozí majitel si nikdy nezvykl na sytič na řídítku, který dostala panelka tehdy nově. "Motorkáři byli zvyklí z kejvaček na ruční sytič a cupování při startování motorky, a tak si přehodili přírubu s klapkou a dodali víčko s přeplavovacím kolíkem, takže do krytu vyřízli další díru. Nevadí, už jsem se s tím setkal mnohokrát, vše se zavaří a vybrousí, aby tu bylo všechno původní," hodnotí Havelka.

Tisícihran i hřídele jsou také relativně v pořádku a jen se vyčistí, stejně jako přítlačný talíř spojky či spojkové kalíšky. I když hezké jsou i lamely, vymění se za nové z odolnějšího materiálu. Náhon tachometru i spojkový koš byly evidentně úplně nové díly, což opět potvrzuje, že motorku někdo opravoval a udělal to pečlivě.

"Opravdu pěkný motor, tohle bylo poměrně snadné a nebude s ním tolik práce," hodnotí Jirka Havelka. Nic totiž nebylo zarezlé, jak někdy bývá. Díly ze slitiny hliníku nyní čeká chemické čištění a vše, co je potřeba, se zrepasuje, jiné součástky se pozinkují, aby odolaly korozi. Složení pak trvá asi den. Motor z panelky je podle jeho zkušeností jeden z nejspolehlivějších ze všech typů Jaw, a když je dobře opravený a důkladně zgenerálkovaný, vydrží desítky let.