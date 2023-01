Na Jawu se hodí české ráfky. S úchylkoměrem je šikovný amatér zvládne i vycentrovat

Redakce Aktuálně.cz sleduje renovaci Jawy 250/559 "panelky" krok po kroku. V minulých dílech jsme ji zcela rozebrali, nechali nachromovat, pozinkovat a nalakovat, motor prošel generální opravou, stejně jako tlumiče, kyvná vidlice a další složitější díly. Renovovat ráfky ve většině případů nedává smysl, i nové ale potřebují péči. Radíme, jak na to.

Jawa 250/559 "panelka" je po laku a renovaci jednotlivých dílů, brzy se už bude skládat dohromady. A proto je potřeba si "vzít do parády" kola. Původní se použít nedala. Zachraňovat zkorodované ráfky nemá smysl, výplety bývají zrezlé a pozohýbané, ráfky jsou zeslabené a většinou zkřivené, lepší je pořídit kompletně nové. Na trhu je spoustu možností, kde je koupit, jde ale o to, jaké jsou kvality.

Renovátor Jirka Havelka si zakládá na tom, že co se týče dílů, které je potřeba při renovaci motocyklu pořídit nové, v maximální míře využívá ty české výroby. A to platí i o ráfcích. I za cenu toho, že bývají dražší než výroba z Turecka, Číny, Itálie či Indie, odkud si ostatně Jawa dnes nechává dovážet kola na nové motocykly. Znalec už od prvního pohledu pozná, jestli má renovovaný motocykl ráfky české výroby, anebo zahraniční.

Díky firmě České ráfky se před lety podařilo zachránit původní válcovací stroje přímo z fabriky Jawy, a tak je i v dnešní době možné pořídit si motocyklové ráfky vyrobené tak, jak se vyráběly kdysi, kdy motocykly Jawa v Týnci nad Sázavou vyjížděly z továrny jako nové. Firma vyrábí původní ráfky na Jawy kývačky, panelky, půlbubny, Bizony, Californiany, péráky, ale i pařezy a pionýry a různé speciály a samozřejmě i kola pro motocykly značky ČZ a pro Velorex, a také na mopedy Manet.

Vedle standardního šestnáctipalcového pochromovaného ráfku o šířce 1,85" a tloušťce 1,6 milimetru na "naši" panelku - Jawa ještě vyráběla 18" a 19" v různých šířkách - je potřeba si pořídit materiál na výplet, novou rozpěrku, jelikož stará bývá většinou vymačkaná a štít by dřel o buben. Bude to chtít i nová ložiska a samozřejmě zrenovovat náboj kola.

"Když to jde, používám původní, chemicky se vyčistí a stočí se jeho brzdná plocha. U panelek nebývá problém s unašečem rozety, je totiž v gumě, ale kývačka má unašeč kovový a ten bývá často zničený. Druhovýroba není kvalitní a za pár kilometrů jste tam, kde jste byli před výměnou. Horší je, pokud ložiska nedrží v uložení, tam celá oprava převyšuje cenu nákupu jiného bubnu, ale všechno jde, je to ale jen otázkou peněz," popisuje práci Jirka Havelka.

Ložiska do náboje se montují za tepla. Nejprve se zavede zajišťovací segerovka, kovová příložka a rozpěrka. "Dřív byla ložiska nezakrytá, kuličky byly vidět a zakrývaly se jen filcovou příložkou. Jenže ta na sebe všechny nečistoty přichytávala, a tak se ložiska postupně vydřela. Teď se dávají nová, kvalitnější zakrytovaná ložiska, kam se prach ani voda nedostane," popisuje Havelka.

Na vyplétání kol si může troufnout i šikovný amatér a nadšenec. Ostatně s výplety na zakázku kdysi Jirka Havelka v šestnácti letech sám začínal. Naštěstí na panelku je vyplétání kola daleko jednodušší než například na Jawu půlbuben. Vedle šroubováku není k vyplétání potřeba mít k ruce speciální nářadí. K dokončení se ale samozřejmě neobejdete bez centrovačky a úchylkoměru.

Panelkové kolo pro ráfek typu B je takzvaně směrové, dráty, kterých je přesně 36, nejdou naplést špatně, paprsky vás přímo navedou, kam je přišroubovat, protože nejsou zcela rovné, hlavičku mají lehce nakřivo. Jakmile je tedy provlečete přírubou na náboji, automaticky se stočí směrem k dírám na ráfku. Ty jsou střídavě výš a níž a vždy se dva paprsky zkříží. Takto se postupuje až do přichycení všech paprsků. Zpočátku se jen velmi lehce niplem přišroubují k ráfku, postupně drát po dráhu.

"Třeba mopedy by měly mít dráty napletené na každém kole jinak, proti sobě, protože každé kolo má brzdový štít na jiné straně, je tedy otočené a výplet by měl tlačit proti pohybu, aby bylo kolo pevné. Různá atypická kola taky dají zabrat, stalo se mi, že jsem je musel přeplétat. I u půlbubnu nebo pařezu je vypletení náročnější, protože je víc možností, jak je naplétat, to bych úplnému začátečníkovi asi nedoporučil. Pak se může kolo vychýlit a pojede to jak štafle," dodává Havelka.

Při následném utahování je pak důležité nepostupovat od jednoho k druhému, ale utahovat je na střídačku, ideálně každý šestý. "Kdyby se utahovalo postupně, na konci byste to nedotáhli a dráty by byly přišřoubované našišato," vysvětluje Havelka. Důležité je hlavně výplet neutáhnout moc, to by dráty praskaly, ale ani málo, pak by se z kola při jízdě udělala osmička.

Když už jsou dráty na kolech zcela utažené, ráfek se upne do centrovačky a odchylka změří úchylkoměrem. Vycentrování zabere od minuty do hodiny, záleží prý na tom, jak moc se ráfky povedly. Tentokrát máme štěstí, při protočení kola na centrovačce se ukáže, že "naše" kola jsou docela rovná, centrování nebude tak pracné.

Na místě, kde se ukazuje vychýlení, je potřeba správně utáhnout drát na jedné straně a povolit ten protější. Za pár minut je kolo správně vycentrované. Instalovat závaží podle Havelky nedává smysl, při jízdě by se to sotva projevilo. I proto, že s motocyklovými veterány se majitel při jízdě obvykle spíš jen kochá.