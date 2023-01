Dala Jawě jméno, smontovat "kyvku" je ale kumšt. Renovace panelky pokračuje

Je to nepříjemná práce, ale udělat se musí. Navíc začátečník by ji bez přípravků a příručky nezvládl. Redakce sleduje renovaci Jawy, nyní je potřeba smontovat složitější díly, mezi něž patří kyvná vidlice, přední a zadní tlumiče, klakson a také světlo. Mimochodem zmíněná "kyvka" dala Jawám legendární přezdívku. Díky ní byla jízda na týneckých motorkách konečně daleko pohodlnější než dřív.

"Musí se to udělat, bez toho se nehneme dál. Ale přiznám se, tuhle práci nedělám tak rád jako cokoli dalšího při stavbách motorek," říká renovátor Jirka Havelka, když ho čeká důkladná repase několika důležitých dílů naráz a skládání dílů, které na motocykl musíme zatím jen pověsit. Jmenovitě oprava zadních i předních tlumičů a repase zadní kyvné i přední vidlice a složení klaksonu a předního světla.

Redakce sleduje podrobnou renovaci Jawy 250/559 panelky. Zanedlouho už se bude motocykl postupně skládat dohromady a dílo se začne konečně "zhmotňovat". Než se však Jawa zkompletuje, musí se dokončit všechny výše zmíněné "nepříjemné věci", jak říká renovátor.

Na většinu těchto složitých součástek jsou potřeba speciální přípravky. A především nic nepokazit, protože opětovné rozebírání je nejen těžké, ale může díly dost poničit, strhat závity nebo poškodit pouzdra či kluzáky. Začátečník by se do repase neměl pouštět sám. Zezačátku určitě pomůže mít k ruce dílenskou příručku. Nejdříve je potřeba také díly na kompletaci připravit, to znamená například dosedací plochy vyčistit a zbavit laku.

"Obvykle začínám zadními tlumiči. Pístnice se musí přebrousit, nechat nanést tvrdochrom a opět přebrousit na požadovaný rozměr. Vymění se všechny pryžové díly, jako jsou dorazy, gufero, kterému se říká slavík, a těsnění. Naleje se nový olej a vše složí," popisuje práci Jirka Havelka.

Zvenku se dodá silonový "okroužek", který tlumí zvuky. Pružina se namaže vazelínou, aby nekorodovala a neodírala plášť tlumičů. Nakonec se instalují zajišťovací půlměsíce. Že tlumič dobře funguje a hustota oleje je správná, se pozná pohybem. "Když se zatlačí a pohyb tlumiče zpět je pomalý a má tuhý odpor. Dá se to taky poznat podle zvuku 'nácucu' oleje," popisuje renovátor.

Zadní kyvná vidlice na Jawách kývačkách a panelkách je specialita. Ostatně právě kyvná vidlice dala Jawě dnes už legendární přezdívku, šlo o první sériově vyráběný motocykl v Československu, který měl zadní vidlici odpruženou pomocí dvou tlumičů, jež se montovaly mezi vidlici a rám. Díky tomu byla kejvačka daleko pohodlnější než předchozí neodpružené modely.

Seriál o renovaci Jawy 250/559 panelky Aktuálně.cz sleduje podrobnou renovaci Jawy 250/559 zvané "panelka", od vytažení ze stodoly přes kompletní rozebrání, repasi dílů, generální opravě motoru, lakování až po složení zprovoznění a první jízdu na "jako novém" stroji.

"Většina motocyklů jiných značek z té doby ji má uloženou na letmo, ale v týnecké fabrice byli proti proudu, a tak je čep kyvné vidlice nalisován takzvaně na přesah, tedy pod velkým tlakem, a zajištěný proti následnému otočení či vysunutí červíkem. Při montáži to vyžaduje určitou sílu, správné nástroje, přípravu komponentů a grif," říká Jirka Havelka.

Nejdříve se očistí od barvy a laku všechna místa pro futra a průchozí i dosedací plochy, aby si všechno správně sedlo, kam má. Pak se do vidlice nalisují nová pouzdra s novými příložkami. Pouzdra se prostruží na nový rozměr čepu. "Čep se kupuje nový, bývá často vydřený a jeho oprava by byla dražší než vyzkoušená česká náhrada. Pokud není rám vymlácený, čep jde zpátky napevno pod lisem. Pokud je vyběhaný rám, musí se vyrobit nadrozměrný čep a znovu obrobit uložení čepu v rámu, následně se upravují i futra," dodává renovátor.

Je také potřeba složit krk řízení. Drátěným kartáčkem se očistí dosedací plochy v rámu až na kov a nastříká se silikonem proti korozi. Díly musí sedět natěsno, lak by mohl způsobit, že by se ložisko nalisovalo nakřivo či nesedělo nadoraz. Nová miska ložiska řízení se nalisuje na takzvané brýle, poté se nalisuje druhá polovina ložiska do rámu. Ručně se vyskládají ložiskové kuličky, namažou se vazelínou a složí.

Jak to udělat dobře, aby to bylo dobře

Tuhost krku řízení je alchymie. Když se vše moc zatáhne, motorka pak nechce při jízdě zatáčet, když je krk moc volný, do řízení se přenášejí rány a moc velká vůle může krk za čas zničit. "Na to, jak to udělat dobře, aby to bylo dobře, je potřeba mít cit. Vše se hýbe jinak, než když se na motorku navěsí i tlumiče a přední blatník. Moje zkušenost je vše montovat zezačátku spíš na fest, součástky si pak sesednou, a následně vše trochu povolit. Ale nesmí se zase moc. Postupně zkouším vychytat správnou tuhost řízení, aby to bylo akorát," popisuje Havelka.

Spotřební materiál si pořizuje výhradně u českých výrobců. "Patří tam například ložiska, veškeré pryžové díly a také zadní čep. Mimochodem, spousta lidí dává mosazné - levnější alternativa v nabídce prodejců, to moc nedoporučuji, vhodnější jsou bronzové nebo litinové, mnohem víc vydrží."

Na řadu přicházejí přední tlumiče. Ty se musí nejdřív srovnat, přebrousit, nechat na ně nanést tvrdochrom a znovu přebrousit, na což je potřeba mít speciální stroj. Zkontroluje se pístnice u hydraulického tlumiče, pokud by se už nedala použít, Jirka Havelka nechává vyrobit novou. Mění se pouzdra, osadí se nová matice s novým guferem, nové těsnění a speciální podložka, která zespodu drží pístnici na svém místě a zároveň těsní úniky oleje. Pohyb tlumičů musí jít dolů lehce, nahoru by měl být tužší s odporem pístu.

Složit se musí také klakson. "To je další blbá práce, musí se proměřit cívka, pak odizolovat a nastavit, aby bzučel, jak má. Klaksonů se na Jawy dělalo vícero typů s různými rámečky i tělem. Jiný měly péráky - takzvanou kytičku -, Jawa půlbuben a kejvačka. Panelka dostala svůj specifický."

Práci vyžadují také brzdy. Nejdříve se naskládají štíty, pakny, pružiny, kluzné podložky a zajišťovací segerovky, celý takto sestavený štít a na něm se pakny stočí vůči stočenému bubnu tak, aby zabíraly po celé délce a brzdy brzdily dříve. Než se na motocykl nasazují kola, musí být brzdy už složené. A také se musí po motorce "roztahat" elektřina, tedy položit drátky a nabužírkovat je.

"Postup, jak složit motorku, je vymyšlený dobře, určitě to v Jawě kdysi vymýšleli tak, aby to lidem v továrně, mezi nimiž bylo hodně žen, usnadnilo práci. Ale je chyba si myslet, že to zvládne začátečník. Dají se sice pořídit různé univerzální replikové sady, například i sada na opravu kyvné vidlice, ale bez dodatečných úprav stejně na motorku nesedí," popisuje své zkušenosti Havelka.

I když tyto úkony nepatří mezi jeho nejoblíbenější, říká, že skládání kejvaček nebo panelek jde poměrně dobře. Ještě snadnější je prý kompletace Jawy 50/23 Mustang, když jsou všechny věci připravené. "Tak u ní práce trvá jediný den," směje se.

Příští díl o renovaci se zaměří na nová kola, kde je pořídit a jak je správně vyplést, aby Jawa jezdila jako na létajícím koberci. Článek vyjde opět ve středu.