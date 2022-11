Jawa rozebraná na prvočinitele. Gola sadu nedáte z ruky, dobrý blatník má cenu zlata

Redakce Aktuálně.cz mapuje renovaci Jawy 250/559 lidově zvané "panelka". Šedesát let starý stroj vytažený ze stodoly bude potřebovat důkladnou péči. Nejprve je potřeba ho kompletně rozebrat na díly, ty pak roztřídit na balíčky a vyhodnotit, co se musí opravit, co sehnat na burzách za chybějící součástky a co se musí koupit nové.

"No tak si vezměte desítku klíč a ráčnu ze třetího šuplíku," říká nevěřícně Jirka Svačina, když žadoním, zda bychom mohli motorku rozebírat dohromady. Se svým kolegou Jiřím Havelkou renovují historické motocykly, specializují se na československé stroje, zejména Jawy a ČZ. Jirka Svačina motorky především rozebírá a skládá dohromady, druhý Jirka se věnuje klempířině a repasi motorů.

A tak se mu v dílně plné nádherných motorek, ať už po perfektní renovaci, nebo patinovek, motám pod ruce, když se pouštíme do rozborky Jawy 250/559 zvané "panelka", jejíž oživení redakce Aktuálně.cz mapuje od chvíle, kdy byla vytažena ze stodoly, přes kompletní rozebrání, repasi motoru, přelakování, chromování, sestavení až po první jízdu na "jako novém" stroji. Byla by škoda nevyužít vzácnou příležitost koukat renovátorům pod ruce. Zjistit, co všechno stroj čeká a jakou proměnou musí projít, a zkusit si tu a tam pod vedením zkušených něco přišroubovat, nebo aspoň přidržet.

Rozborka motorky je vzorový příklad reinkarnace, nejdřív se musí rozebrat na naprosté prvočinitele a nezbyde z ní nic než pár hromádek dílů. Jak se ukáže v dalších dílech o renovaci, demontáž je jedna z mála činností i pro amatéra, na většinu dalších prací potřebujete profíky.

"Speciálních přípravků totiž není ani moc potřeba, stačí vám běžná sada nářadí, šroubováky, kladiva, klíče, gola sady. Jen tlumiče amatér tak snadno nerozebere bez potřebného nářadí," dodává Jirka Svačina. Když něco nejde ven, radí mi, ať si vezmu na pomoc "domlouvátko", familiárně kladivo.

Při rozborce se potvrzuje, že "náš" stroj by opravdu nemohl zůstat jako patinovka, má utrhané šrouby. Ty tu a tam chybí a někdejší majitel místo nich použil dokonce hřebíčky. Renovátora pobaví i "samo-domo opravy", například gumový kryt filtru vzduchu. "To je opravdu krásná inovace, myslím, že je to nějaký instalatérský díl," ukazuje Jirka Svačina na součástku. Protože tehdy bylo velmi těžké sehnat originální, motorkáři si museli umět poradit jinak.

Když se z panelky sundají plechy, jsou všude vidět nánosy bahna a starého oleje smíchaného s prachem. Některé šrouby, které se nikdy za šedesát let existence stroje nepovolovaly, nejdou ven. Promačkaná přední maska nedrží, ulámaný je i držák sedla. Držák výfuku je zcela uhnilý, bude potřeba navařit nový. "Je ale pravda, že se k nám někdy dostávají i motorky v horším stavu, když je začnete odstrojovat. Třeba kastlíky jsou docela slušné," hodnotí motorku Jirka Havelka. Ukazuje se, že bude potřeba nový přední blatník, který je na burzách čím dál těžší sehnat a platí se za něj zlatem.

Motorka v balíčcích

Postupně hromadíme kupy dílů, které se třídí podle toho, co s nimi bude potřeba dělat. Některé míří na zinkování, jiné na chromování, spoustu z nich bude potřeba nejdřív opískovat, a to nejen plechy, které se budou v další fázi lakovat. Hliníkové díly míří "do chemie", další čeká klempířina, tu bude potřeba udělat jako první, třeba navařit chybějící držák výfuku a další. A také se vrství hromádka, která je na výhoz, jde o kompletní elektroinstalaci, která se musí pořídit nová, také plastové i gumové díly. Vyhazují se i ráfky, které napadla koroze a nejdou renovovat.

Při demontáži se vyplatí mít v dílech pořádek a hlavně nic nepoztrácet. A to ani původní šroubky. "Co jde, tak nevyhazujeme, ale opravujeme původní díly, ty jsou vždycky lepší a padnou tam zpátky líp než sebelepší repliky. A to platí i o šroubech," hodnotí Jirka Svačina.

Demontáž "panelky" už prováděl nespočetněkrát a podle něj jde o typ motorky, na které se pracuje docela dobře, daleko náročnější jsou třeba mopedy Stadion nebo malé Jawy, tedy všechny typy o objemu 50 cm3. Šikovný kutil by rozborku stroje asi zvládl sám. Jen renovátor se zkušenostmi ale ví, kam pak odvézt součástky na všechny další úkony. O tom ale bude následující díl seriálu o renovaci Jawy, který publikujeme příští týden opět ve středu.