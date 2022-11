Renovujeme Jawu. Jak zachránit rezivějící 250 "panelku" ze stodoly a co ji čeká

Mít doma krásnou historickou Jawu je sen nejednoho motorkáře nebo fanouška. Jenže kde sehnat tu pravou? V dnešní době je to čím dál větší problém. Pokud jste opečovávaný poklad jako zázrakem nezdědili v rodině, čeká vás zdlouhavé hledání, riziko ztráty nervů a spousty peněz.

Ceny historických Jaw v posledních letech, a zejména od doby pandemie covidu, vystřelily do nebes. Současně se v inzerátech čím dál častěji objevují kousky po zásazích kutilů, které v menší, anebo častěji ve větší míře stroj znehodnocují, a jejich neodborné zákroky je pak nákladné a náročné opravit.

Sehnat původní funkční motocykl v patině je čím dál těžší. Budete na něj potřebovat nejen značný rozpočet, ale především štěstí ho vůbec najít. Sběratelé takové kousky ani nestačí pustit do běžné inzerce, ale prodávají si je mezi sebou. Kdo nepatří mezi tak šikovné kutily, aby si nějaký vrak dokázal sám dát dohromady, bude potřebovat dobrého renovátora.

Když ale srdce stále touží, překážky ho neodradí. Redakce Aktuálně.cz mapuje renovaci vysněného jednostopého veterána krok po kroku. Jedné z největších klasik v historii týnecké Jawy, modelu 250/559, zvaného "panelka". Od chvíle, kdy byla vytažena ze stodoly, přes kompletní rozebrání, repasi motoru, přelakování, chromování, sestavení až po první jízdu na "jako novém" stroji.

Díky renovátorovi Jiřímu Havelkovi z Horoměřic u Prahy, který se na Jawy specializuje a který souhlasil s tím, že mu při jeho práci nahlédneme "pod pokličku", poznáte, co všechno vás čeká, pokud se rozhodnete si jednostopou klasiku pořídit, jakou reinkarnací stroj projde a jestli některé úkony úspěšně zvládne i amatér.

"Jawy kejvačky i panelky renovuju opravdu rád, byla to nejlidovější Jawa, když dostane patřičnou péči, bude jezdit až do smrti. Je to dobrá motorka pro nadšence, ale i začátečníka, který není žádný garážista a zvládá jen základní mechanickou údržbu a seštelovat karburátor," říká mladý renovátor Jiří Havelka. Když už si nadšenec pořídí historickou motorku, samozřejmě chce, aby spolehlivě naskočila. Letní sezona utíká rychle a není každý víkend vhodný na výletní projížďku na veteránu.

To nejzajímavější z historie Jawy 250/559 "panelky" Češi rádi dávají modelům aut či motorek přezdívky, které zlidoví. Typ 559 vychází z předchůdce 353 zvaného "kývačka" či "kejvačka" podle kyvné zadní vidlice. Panelka se vyráběla v letech 1962 až 1974. Podle údajů týnecké továrny se jich vyrobilo přesně 302 424 kusů, kývaček ještě o 55 tisíc více. Na panelku ji majitelé překřtili podle masivní masky okolo předního světla, která se táhne až ke koncům řídítek, což je její typický poznávací znak. Vedle toho má i další odlišnosti, například oválný tachometr či plastové zadní světlo. Lišila se i technicky, výkon dvoudobého jednoválce o objemu 249 cm3 posílil na 10,3 kW/14 koní a celkově se na něm provedlo několik úprav, například dostal nový píst a válec s většími sacími kanály. Nový byl i karburátor a sytič se ovládá otočným ovladačem na pravém řídítku. Během výroby postupně docházelo k dalším drobným úpravám, mimo jiné Jawa prodávala také model s automatickou spojkou Automatic. Ačkoli tehdy si lidé doma spojku často vymontovávali a vraceli si čistě mechanický typ, dnes jsou automaty velmi vzácné a vyhledávané.

Panelka letos slaví 60 let

První panelka se podle údajů týnecké továrny vyrobila v září 1962, letos tedy slaví šedesátileté výročí. "Naše" panelka pochází z roku 1966 a její nespornou výhodou jsou originální doklady, díky kterým bude mít na konci renovace původní malou registrační značku, což je u veteránů ceněné plus. I když by to podle fotek mohlo působit, že by se z ní snad dokonce dala důkladným vyčištěním stvořit patinovka, pečlivé prozkoumání ukazuje, že vyžaduje jedině plnou renovaci.

"Tahle motorka má doježděno, třicet let stála v garáži. Sice vypadá, že jí nechybí důležité díly, a věřím, že někteří by se podle fotek hádali, že by z ní mohla patinovka být, ale není to pravda. Potřebuje nové brzdy, lanka, kyvnou vidlici, při bližším ohledání jsou vidět praskliny nebo důlky. Vyměnit jen pár dílů a jiné nechat původní by nedávalo smysl. A samozřejmě bude potřeba repasovat motor, teprve až ho otevřeme, pozná se, v jakém je stavu," vypočítává práci na stroji renovátor Havelka.

I když ho čeká spousta práce, vybraný stroj hodnotí pozitivně. "Vždycky je lepší hledat motorku co možná nejpůvodnější, bez zásahů, o kterých nevíte, jestli nebyly devastační. Když se například někdo pokoušel ji před prodejem na inzerát narychlo zprovoznit, nadělá obvykle víc škody než užitku. Například na této konkrétní je vidět, že majitel na ní nedělal žádné zásahy, nemá řezané kryty řetězů a má všechno původní, dokonce i sytič. Pokud někdo netouží výhradně po patinovce nebo stroji, který si vystaví do obýváku, je nejlepší hledat na renovaci zhruba takový," hodnotí.

V následujícím díle seriálu, který vyjde za týden ve středu, nás čeká rozebrání motocyklu. Při něm všechny součástky pečlivě roztřídíme a vyhodnotíme, co stojí za zachování a co vyhodit. A ideálně se hned začneme shánět po dílech, které budou potřeba. "Ještě před čtyřmi lety bylo k sehnání ledacos, teď je s díly čím dál větší problém. Na trhu se sice objevují repliky z Polska, Turecka i Číny, které jsou levnější, ale nekvalitní. Ty já nepoužívám," dodává Havelka.