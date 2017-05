Omlazený Renault Captur je v Česku. Chce se podobat většímu SUV, designem i luxusní výbavou

před 36 minutami

Francouzský kříženec hatchbacku, víceúčelového vozu MPV a auta do terénu se dostal do poloviny svého životního cyklu. To znamená facelift. Ten přinesl hlavně hodně nové výbavy, luxusní verzi Initiale Paris a také lehkou úpravu vzhledu, která ho víc posunula k většímu SUV Kadjar. Své majitele bude hledat hlavně mezi mladými. Auto právě vstupuje na český trh.

Renault Captur patří mezi nejlépe prodávané městské crossovery v Evropě. A daří se mu i v Česku. Od jeho vstupu na trh v roce 2013 si ho pořídilo 5665 lidí, v drtivé většině s benzinovým motorem a v 60 procentech také s dvoubarevnou karoserií. A přesně to reflektuje facelift, který pro letošní rok auto dostal. Je totiž zaměřen hlavně na nová barevná provedení karoserie i interiéru a výbavu. Auto už zná i svou českou cenu. Se základním benzinovým tříválcem Energy TCe 90 vyjde na 314 900 korun. Nejlevnější vznětovou volbou je čtyřválec Energy dCi 90. Ten stojí minimálně 367 900 korun. Captur se nabíz celkem ve čtyřech výbavách. Kompletní ceník vozu najdete zde.



Znalci renaultů změny poznají na první pohled. Nejnápadnější novinkou je maska chladiče navazující přímo na světlomety. Design mřížky se mění podle verze, například nová luxusní varianta Initiale Paris má chromové plošky, které ji dozdobují. Nově je možné pořídit si světlomety s kompletní LED technologií, což nejen zlepšuje osvětlení vozovky před autem, ale mění i vzhled samotných svítilen. Přibyly také diody pro denní svícení, které nově obkružují mlhovky na předním nárazníku. Auto tak víc připomíná velký Renault Kadjar nebo nejnovější model Koleos. Renault Captur po faceliftu prohlédnout galerii O to Capturu jde také - chce se přiblížit větším SUV, a to nejen vzhledem, ale i nabízenou výbavou. Proto se nově v ceníku objevila zmiňovaná verze Initiale Paris, která u francouzské automobilky znamená top luxusní provedení. Dává to patřičně najevo - nápis se jménem verze se objevuje na prazích vozu, na boku, a dokonce i pod logem mřížky chladiče.



Captur po faceliftu přichází s novými barevnými možnostmi. Novinkou jsou oranžová Atacama, modrá Ocean a černá Améthyste (rezervovaná pro verzi Initiale Paris). Nový je také odstín střechy šedá Platine. Celkem je k dispozici 30 různých kombinací.



Velmi povedený je také interiér, který nabízí nové potahy sedadel, které připomínají kvalitní domácí sedací soupravu. V kabině je tak útulněji. V luxusní Initiale Paris samozřejmě najdete kůži, která ve vybraném provedení může ladit i s barvou karoserie. Foto: 25 aut, která nejvíc kupují české domácnosti. Octavia v čele není, tu chtějí hlavně firmy prohlédnout galerii Uvnitř se toho jinak mnoho nezměnilo. Modernizací prošel zábavní systém s dotykovou obrazovkou, možností propojení s chytrými telefony a navigací. Ta by mohla být přesnější.



Captur je poprvé vybaven systémem sledování mrtvého úhlu (Blind Spot Warning), který je dostupný od třetí úrovně výbavy. Čtyři snímače detekují vozidla při průjezdu v oblasti mrtvého úhlu v bočních zrcátkách včetně motocyklů a jízdních kol. Jakmile detekují vozidlo v mrtvém úhlu řidiče déle než jednu sekundu, ihned se rozsvítí kontrolka na bočním zrcátku. Systém funguje při rychlosti od 30 km/h až do 140 km/h a zvyšuje bezpečnost silničního provozu.



Kromě zadních parkovacích senzorů nabízí auto v závislosti na verzi i přední parkovací senzory a couvací kameru, usnadňuje tak manévry a pomáhá předcházet drobným kolizím a škrábancům, které představují každodenní riziko při řízení ve městě.



Další novinkou je systém automatického parkování (Easy Park Assist), který je k dispozici u vyšších verzí výbavy a který značně zjednodušuje parkování. Řidič zadá, jaký typ parkovacího místa hledá: podélné, příčné, či šikmé. Když se vůz pohybuje rychlostí nižší než 30 km/h, systém detekuje všechna vhodná místa. Jakmile je nalezeno vhodné místo, systém propočítá a určí trajektorii vozu: řidič se nemusí volantu ani dotknout. Může se soustředit na ovládání plynu a brzdy.



Kompletní test včetně svezení se čtyřmi různými motory najdete zde. Auto jsme také srovnali s konkurenty Peugeotem 2008 a Citroën C4 Cactus. Vybrali jsme pro ně základní motory se základními výbavami. Srovnání najdete pod tímto odkazem.

