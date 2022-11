Nový vyzyvatel Škody Karoq: Renault Austral má sebevědomou cenu a bohatou výbavu

Renault Austral

Novou generaci kompaktního SUV potřeboval Renault jako sůl. Kadjar, technický příbuzný minulé generace Nissanu Qashqai, vstoupil do prodeje už před více než sedmi lety. To Škoda ještě nabízela Yetiho a Peugeot měl v minulé 3008 diesel-elektrický hybrid, který se nakonec ukázal jako slepá vývojová ulička. Austral je tak úplně jiné auto, které si designově bere výraznou inspiraci elektrickým Méganem E-Tech. Znamená to třeba protažené "hokejky" diod denního svícení nebo skupinové svítilny ve tvaru písmene C protažené až do středu víka kufru. Vše samozřejmě s diodami.

V porovnání s Kadjarem se novinka postavená na platformě CMF C/D o něco zvětšila. Délkou přesahuje 4,5 metru, důležitější je ale o 21 mm protažený rozvor náprav. Novinka je i širší a vyšší. Zvětšil se dále zavazadlový prostor, byť v základním uspořádání jen o 15 litrů na celkových 487. Podobně jako Kadjar má ale Austral i trumf v podobě posuvné zadní lavice. Ta je nabízena ve standardu a dokáže základní objem kufru rozšířit na 575 litrů.

Palubní deska pak ukazuje asi nejvíce, kam se Renault za posledních sedm let posunul. Digitální budíky s 12,3palcovým displejem jsou standardní výbavou podobně jako dvanáctipalcová navigace. Na multimediálním systému mimochodem Renault spolupracoval s Googlem, proto jsou jeho součástí aplikace známé z chytrých telefonů s operačním systémem Android. Zaujme i rychlost, s jakou systém pracuje, a vertikálně orientovaný displej, který spolu s budíky tvoří obrácené písmeno L.

Pod kapotou Australu budou zpočátku dvě mildhybridní benzinové jednotky. Obě mají objem 1,3 litru, přeplňování a pracují s 12V napětím. Slabší verze disponuje výkonem 103 kW a přední kola roztáčí šestistupňová manuální převodovka, u 116kW verze je automat CVT s plynule měnitelným převodem.

Tyto mildhybridy se k zákazníkům dostanou v březnu příštího roku, nabídka motorů Australu tím ale nekončí. V létě se objeví i full-hybrid E-Tech s tříválcovou dvanáctistovkou o výkonu 118 nebo 146 kW, naopak 48V mildhybrid s již zmíněným novým tříválcem 1.2 TCe se na český trh vůbec nedostane.