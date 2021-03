Facelift Dusteru, ale konec Dokkeru a Lodgy. Dacia a Renault chystají řadu novinek

Renault a Dacia letos uvedou na český trh několik nových modelů. Zatímco u francouzské automobilky bude nejdůležitější nové SUV Arkana spolu s třetí generací užitkového modelu Kangoo, rumunský výrobce představí mezi jinými svůj první elektromobil Spring Electric.

Na městský elektrický model s výkonem 33 kW a dojezdem kolem 225 km na jedno nabití si ale český zájemce bude muset ještě nějakou chvíli počkat. Na trh se podle ředitele českého zastoupení Renaultu a Dacie Zdeňka Grunta dostane Spring Electric nejdříve ve třetím čtvrtletí letošního roku. Objednávky by však měly být spuštěny už na jaře. Jasno zatím není o ceně, přestože půjde o nejlevnější nový elektromobil v Evropě.

Nebude to ale jediná novinka rumunského výrobce. V nejbližším měsíci či dvou se na trh dostane nová generace sedanu Logan, která sdílí techniku s již uvedeným Sanderem. "V létě se představí modernizace Dusteru, u něhož se exteriérové prvky sjednotí s modelem Sandero," předesílá Zdeněk Grunt.

U Renaultu budou zásadní především dvě novinky. Křížence SUV a kupé Arkana, vycházející z modelu Captur, bude možné objednávat od dubna a první kusy by se do Česka měly dostat kolem léta. Na výběr budou 12V mildhybridní čtyřválec 1.3 TCe o výkonu 103 nebo 118 kW, respektive hybridní ústrojí E-Tech s výkonem 103 kW.

Druhou zmíněnou jednotku je možné najít už v útrobách modelu Clio, letos ji dostane také Captur a Mégane s karoserií hatchback. Kompaktní model přijede, po vzoru kombíku, také jako plug-in hybrid. Na trh se rovněž dostane omlazený Mégane RS, zmodernizovaný Mégane GrandCoupé za akční ceny od 460 tisíc korun automobilka uvedla nedávno.

Dále francouzský výrobce uvede na český trh novou generaci malých dodávek, a to hned ve dvou verzích. Tradiční je jméno Kangoo, které ve třetím vydání stojí na platformě CMF a nabídne i v užitkové verzi řadu prvků známých z osobních modelů značky. Kromě toho bude v nabídce například i verze bez B-sloupku na straně spolujezdce, což ulehčí nakládání prostřednictvím bočních posuvných dveří. Vedle dodávky nabídne Renault i čistě osobní variantu.

Jednodušší a levnější variantou bude na platformě B0 postavený Renault Express, který bude k dispozici jen jako dodávka s nákladovým prostorem o objemu 3,3 až 3,7 m2. Pod kapotou se objeví známé motory TCe a Blue dCi. V jeho případě lze hovořit i o tom, že jde o částečnou náhradu užitkové Dacie Dokker.

Ta, ač například Česko bylo podle Zdeňka Grunta pro Dokker po Francii druhým největším trhem, nástupce v osobní ani užitkové verzi nedostane. Minimálně ne přímého, tedy takového se stejně tvarovanou karoserií (spekuluje se naopak až o sedmimístném SUV). Na vině jsou nadlimitní emise, vyplývající mimo jiné z vyšší stavby karoserie a naopak nižší hmotnosti vozu. Stejný osud česká kvůli totožnému důvodu i další MPV Lodgy.

Objednávky na obě dodávky by měly odstartovat koncem března, ve stejnou dobu pak bude možné objednávat i omlazený Trafic ve verzi Combi i v čistě osobním provedení SpaceClass. V roce 2022 navíc přijede Kangoo v prodloužené verzi, respektive s elektrickým pohonem.

Pokles prodejů

Na českém trhu loni obě automobilky dohromady prodaly přes 17 tisíc osobních automobilů. Podle statistik Svazu dovozců automobilů si Renault koupilo 7497 a Dacii 9751 zákazníků (mezi užitkovými auty to bylo 1575 Renaultů a 585 Dacií). V obou případech značky zaznamenaly meziroční pokles větší než celý trh. Viditelnější to bylo u Dacie, která se zhoršila o více než třetinu, Renault se oproti roku 2019 propadl o čtvrtinu. Nejoblíbenějšími modely byly Duster, respektive Clio.

Na vině tak výrazného propadu Dacie byly, vedle třeba generační obměny některých modelů, také emise. "Nevyrobili jsme zhruba dva tisíce kusů modelů Dokker, Lodgy a Duster 1.3 TCe, abychom splnili nastavené tržní emisní limity," přiznává Grunt.

Na druhou stranu drží obě značky spolu pozici dvojky na trhu s prodeji soukromým zákazníkům, když společný podíl Renaultu a Dacie dosahuje 14,9 procenta. To je oproti roku 2019 pokles tržního podílu o zhruba tři procenta. Dacia samotná je pak mezi značkami u soukromých zákazníků třetí za Škodou a Hyundai.

Do budoucna sází dovozce především u Dacií na pohon na zkapalněný ropný plyn LPG. Ten automobilka nabízí přímo z výroby u modelů Duster a Sandero a loni se jich v Česku prodalo 1149 kusů. To znamená necelý dvanáctiprocentní podíl na celkových prodejích značky. Ten by se však mohl podle Grunta v následujících měsících ještě výrazně navýšit.