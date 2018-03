Reinkarnovaný Pionýr 555 dostal elektromotor. Ekologický "Pařez" by měl stát okolo 70 tisíc

před 4 hodinami

Legendární malý motocykl Jawa Pionýr 555, kterému se přezdívalo Pařez, bude ve své reinkarnované verzi z roku 2006 k mání i na elektrický pohon. Měl by dosáhnout rychlosti až 100 km/h, kapacita baterie pak zajistí dojezd do 100 km. Tvrdí to zástupci opavské společnosti Motoscoot, která novinku představila na brněnském Motosalonu, a chce ji od roku 2019 sériově vyrábět. Předpokládaná cena základní verze je 70 tisíc korun.

"Je odkazem na prvního Pionýra z roku 1956, modelovou řadu 555," uvedl Pavel Brída z firmy Motoscoot. Model tak naváže na Pionýra z roku 2006, který byl uveden u příležitosti 50 let od založení značky a měl spalovací motor - licenční čtyřtakt Honda. Fichtl není na odpis. Na legendární motorce jezdí generace Čechů, i když je těžké ji dnes sehnat číst článek "Prototyp E-Pionýra je vybavený českým patentem, původně leteckým motorem od společnosti Emerze elektro, u kterého byl snížený výkon z 30 na 6 kW. S ním lehký stroj dosahuje rychlosti okolo 100 km/h. Dojezd elektromotocyklu vybaveného českou lithiovou baterií s kapacitou 49 Ah se pohybuje okolo 80 až 100 kilometrů," uvedl Brída. Cena elektromotocyklu se v základní verzi bude pohybovat okolo 70 000 korun, se sériovou výrobou chtějí v Opavě začít od roku 2019. Ze stejné továrny do světa vyjíždějí také mopedy Betka, což je pro změnu nástupce neméně slavné Babety. Už loni Motoscoot přišel s elektrickou verzí motocyklu Duck 125 se 17palcovými koly, motorem Bosch a baterií Panasonic. Firma ve svém stánku v evropské premiéře předvádí také elektrická vozidla e-choice v podobě malého osobního elektromobilu a rovněž dodávky pod značkou Velorxtrike. Původní Pionýr se vyráběl od poloviny 50. do konce 70. let v Povážských strojírnách, vzniklo několik variant s motorem o objemu 50 ccm. Na některém ze 100 000 vyrobených kusů, kterým se také přezívalo pincek, fichtl nebo kozí dech, jela alespoň jednou většina českých a slovenských motocyklistů. První model, typ 550, pro tvar sedla zvaný Pařez, se vyráběl v letech 1954-1958. Jednostopá novinka na motosalonu v Brně. Vpravo Pavel Brída z opavské firmy Motoscoot, která chce elektromotocykl vyrábět Foto: Motoscoot Dalších pět let byl ve výrobě typ 555, v roce 1963 přišel první dvoumístný model 05. Vrcholem řady byly "dvacítky" a "jednadvacítky", které se vyráběly od roku 1967 dlouhých 13 let. Z pionýra následně vycházel i Mustang (1969-1982), který vznikl ve spolupráci s italskou firmou ItalJet.

autor: ČTK | před 4 hodinami