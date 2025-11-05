Někdo zaplatil 29 milionů za registrační značku. Brit prodal 1 F a padl aukční rekord

V Británii padl nový rekord v ceně registrační značky. Na aukci pořádané společností RM Sotheby’s v Londýně se prodala značka "1 F" za neuvěřitelných 905 tisíc liber (25 milionů korun). Jde nicméně o kladívkovou cenu, k ní se ještě připočítává aukční přirážka. Celkově tedy kupec zaplatil 1,05 milionu liber, tedy zhruba 29 milionů korun.
Tato krátká kombinace dvou znaků se tak stala nejdražší registrační značkou, která se kdy ve Spojeném království vydražila.
Značka "1 F" má za sebou dlouhou historii. Aukční síň před dražbou připomněla, že poprvé byla zaregistrovaná už v roce 1957 v kraji Essex a během let několikrát změnila majitele.
Pro současné kupce ale její hodnota nespočívá jen v historii, ale především v symbolice, která není mimo Británii tak známá. Značka je totiž obráceným tvarem legendárního označení závodů formule, tedy "F1".
Právě na základě této podobnosti síň předpovídala, že kupci možná budou ochotni zaplatit za "kus plechu" 800 tisíc až 1,2 milionu liber. Aukční dům RM Sotheby’s dokonce ve své tiskové zprávě připomněl slavný výrok komentátora formule 1 Murraye Walkera: "‘If’ je dlouhé slovo ve formuli 1, vždyť je to vlastně ‘F1’ pozpátku." I díky tomuto jazykovému a symbolickému odkazu se z "1 F" stala v anglicky mluvících zemích značka, která v sobě spojuje automobilový humor i kus historie.
Už dříve se objevila na výjimečných autech, naposledy například na červeném Ferrari 812 GTS, a proto i nadále láká sběratele i investory. Krátké značky s pouhým jedním číslem a písmenem jsou přitom ve Velké Británii vnímané jako vrchol prestiže. V tamní registrační databázi existuje jen pár desítek takto jednoduchých kombinací a každá z nich se prodává za částky, které v kontextu běžných "espézetek" působí absurdně.
Předchozí britský rekord držela značka "25 O", kterou v roce 2014 koupil obchodník s luxusními vozy John Collins za 518 480 liber (14,4 milionu korun). Důvod její popularity byl podobně symbolický, vždyť písmena a čísla odkazovala na slavný model Ferrari 250 GTO, jedno z nejdražších a nejžádanějších aut planety.
Collins tehdy značku umístil právě na své vlastní GTO, i díky tomu se tabulka "25 O" stala hitem mezi nadšenci do soukromých značek.
Ačkoli "1 F" nyní stanovila nový britský rekord, na světovou špičku stále ztrácí. V zemích jako Spojené arabské emiráty či Hongkong se totiž za prestižní značky platí ještě astronomičtější částky.
Například značka "AA 9" se v Dubaji prodala před čtyřmi lety v přepočtu za 7,6 milionu liber (tehdy zhruba 226 milionů korun), a značka "P 7" se podle tamních médií vyšplhala dokonce na více než 15 milionů dolarů (tehdy v přepočtu 333 milionů korun). Britské částky tedy působí téměř střídmě, i když v evropském kontextu jsou stále nepřekonatelné.
Rostoucí zájem o registrační značky odráží širší trend, kdy je stále víc lidí vnímá jako formu investice i jako statusový symbol. V luxusním světě, kde mají bohatí sběratelé už všechno od veteránů po umění, představují unikátní "espézetky", jak se jim dříve říkalo, další způsob, jak uložit peníze do aktiva, které si drží (a často i zvyšuje) hodnotu. Krátké značky v tabulkách na autě navíc dokážou říct víc než značka vozu, že její majitel patři mezi ty skutečně nejbohatší.