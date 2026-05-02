Že bychom se konečně dočkali? ES90 připomíná Volva ze staré školy, teď navíc jezdí zadarmo

Mohlo by se zdát, že kouzlo Volva v posledních letech trochu vyprchává. Kombíky a sedany z nabídky mizí rychleji než banány za socialismu, zato SUV se rodí více než hub po dešti. Teď ale ve Švédsku udělali přece jen úkrok trochu stranou. ES90 totiž v záplavě nových aut do zásuvky vyčnívá. Jestli pouze vzhledem, jsme zjišťovali během týdenního testu.
V záplavě elektrických SUV vypadá trochu jako zjevení. Liftback s relativně nízkou stavbou karoserie a atraktivními tvary. Škarohlíd by mohl namítnout, že Volvo ES90 není úplně klasický liftback. Pořád stojí na stejné platformě jako velké SUV EX90, má vyšší světlou výšku a prozrazuje ho i vzduchové odpružení s explicitním režimem „off-road“, které podvozek trochu zvedne.
Jenže v současném světě, kde už pro skoro jiný typ auta než SUV není místo, jde pořád o příjemnou a vítanou změnu. Tím spíše, že kombíky a sedany Volvo se spalovacím motorem už jsou prakticky minulostí.
ES90 by se asi nejlépe dalo charakterizovat jedním slovem: komfort. Je to vlastně obrovská pětimetrová elektrická loď, která si často jen tak v poklidu proplouvá krajinou. Pokud se o slovo nepřihlásí někdy až příliš horlivé asistenční systémy, o autě během jízdy prakticky nevíte.
Kabina je skvěle odhlučněná, příplatkový vzduchový podvozek žehlí téměř každou nerovnost s vervou fotbalistů potřebujících dát v nastavení rozhodující branku, a do toho všeho hraje až nebývale čistým zvukem audio Bowers & Wilkins s 25 reproduktory. Stojí sice 91 300 korun, ale po chvilce přesně víte, kam každá koruna z příplatku putovala.
Reproduktory jsou dokonce v opěrkách hlav sedaček s velmi zdařilým tvarováním, u nichž si lze v případě potřeby třeba přifouknout bočnice. Ty tak budou lépe držet tělo v zatáčkách. Je to jedna ze specialit nejvyšší výbavy Ultra, která má standardně také vyhřívání a ventilaci nejen předních, ale i zadních sedadel, masáž vpředu a nastavitelný sklon opěradel vzadu.
Vůbec cestující si na zadních sedadlech mohou připadat skoro jako králové. Velkorysý rozvor náprav o délce 3102 mm znamená, že dát si nohu přes nohu během jízdy ještě nikdy nebylo jednodušší. Střecha se sice svažuje, ale prostor nad hlavou (alespoň u zhruba 180 cm vysokých pasažérů) zůstává. Jen nepočítejte s velkou rezervou.
Jediný problém je výhled dozadu. Aby totiž přes úzké zadní okno bylo alespoň něco vidět, je potřeba sklopit prostřední opěradlo. Jinak přes opěrku zkrátka neuvidíte vůbec nic.
Kufr má v základu i s prostorem pod podlahou 442 litrů, dalších 27 litrů je pak pod přední kapotou. Vzhledem k pětimetrové délce je objem možná trochu zklamáním, protože je však ES90 liftback, je přístup do kufru nadprůměrný a nakládací hranu si lze díky vzduchovému odpružení v případě potřeby snížit. Sklopení zadních opěradel znamená rovnou ložnou plochu, a tak právě využitelnost reálně pomáhá napravit menší objem kufru.
O tom, že je jízda dokonce i na 20palcových kolech nebývale pohodlná, už byla řeč. Volvo se totiž nesnažilo udělat z ES90 rádoby sportovní vůz a nesáhlo po nízkoprofilových pneumatikách. Palec nahoru. Přesto není ES90 v zatáčkách nejistá, jakkoliv váhu tam zkrátka cítíte, nebo přehnaně houpavá. Rychlé průjezdy zatáčkami ale raději vyměňte za rozvážnější, auto se tak cítí lépe.
Díky vyšší světlé výšce se ES90 neztratí ani na polní cestě, navíc pořád existuje možnost ještě o několik milimetrů podvozek přizvednout. Stačí zaplatit 59,5 tisíce za několikrát zmíněné vzduchové odpružení. S vysokou pravděpodobností ale ani auto bez něj nebude – díky komfortnějším tlumičům verze Ultra – tvrdé a uskákané. V tomhle ohledu je to zkrátka pořád staré dobré Volvo.
I když vyráběné v Číně a s elektrickým pohonem. Testovaná verze měla jediný elektromotor s výkonem 245 kW na zadní nápravě. A i přes pohotovostní hmotnost blížící se 2,5 tunám dokáže s autem taková síla slušně cvičit. Pocitově více, než napovídá údaj zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,6 vteřiny.
Se zadokolkou se pojí baterka s využitelnou kapacitou 90 kWh. Papírově podle měření by měla v úplně ideálních podmínkách poskytovat dojezd až 662 kilometrů, nicméně k nim se ani v jarní realitě českých silnic nepřiblížíte. Pokud se budete pohybovat mimo dálnici, počítejte s průměrem kolem 18 až 19 kWh / 100 km. Dálniční jízda pak i náš celotýdenní průměr zvedla na 22 kWh / 100 km. Podle dat palubního počítače.
To znamená, že plně nabité auto zvládne kolem 400 kilometrů. A to v zásadě není úplně špatná hodnota, ačkoliv i vzhledem k aerodynamičtější karoserii bychom možná čekali o trochu víc. Připočítat ale musíme velmi solidní rychlonabíjení. Díky 800V architektuře je maximální výkon 310 kW, nám nabíjecí stanice nakonec ukázala dokonce chvilkové maximum 319 kW.
Auto jsme připojili se 16 procenty a do 80 procent to pak trvalo necelých 22 minut. Z 10 na 80 procent se tak baterka vyšplhá zhruba za 25 minut (automobilka slibuje 22 minut). Výhodou je automatický předehřev akumulátoru ve chvíli, kdy je do navigace jako cíl cesty zadaná nabíjecí stanice. Mapy Google, které auto využívá, pak umí navigovat třeba i k Tesla Superchargerům.
Co ES90 chybí, jsou pádla na ovládání rekuperace. Přepínat intenzitu lze jen v palubním systému, a to mezi jednopedálovým ovládáním, adaptivní rekuperací nebo úplnou deaktivací, kdy auto třeba na dálnici plachtí. Jednopedálové ovládání nám třeba oproti nedávno testované EX30 přišlo mnohem plynulejší a přirozenější. Každopádně pokud je někdo při jízdě zvyklý si intenzitu rekuperace v jejím průběhu upravovat, bude ho tento způsob ovládání spíše rozptylovat.
Na druhou stranu to až nečekaně dobře zapadá do velmi minimalistického interiéru, kde není místo prakticky pro žádné ovladače. Jen volant s malým displejem místo přístrojového štítu a 14,5palcovou vertikální obrazovku se softwarem Google. To mimo jiné znamená třeba možnost stahovat si různé aplikace typu YouTube a zkrátit si tak čekání při nabíjení. Jindy než při stání ji totiž spustit nelze.
Designově má ovládání všeho přes displej (dobrá, ještě je před ním malý křišťálový váleček na regulaci hlasitosti) své výhody. Uživatelsky je to ale mnohdy ne příliš přívětivé, a to navzdory poměrně jednoduché orientaci v palubní systému. Hlavně klimatizace by si zasloužila svůj vlastní panel, tím spíše, že fouká poměrně intenzivně a i při nastavených 22 stupních mnohdy až nepříjemně studený vzduch.
Volvo ES90 Single Motor Ultra
Motor: elektromotor vzadu, pohon zadních kol
Výkon: 245 kW / 333 k
Točivý moment: 480 Nm
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 6,6 s
Využitelná kapacita baterie: 90 kWh
Spotřeba energie: 15,6 kWh / 100 km
Dojezd: 662 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 5000/1942/1546 mm
Rozvor náprav: 3102 mm
Objem zavazadlového prostoru: 442/1445 + 27 l
Cena od: 2 007 900 Kč
Devítipalcový displej na sloupku volantu, s nímž se i nastavuje, se nám naopak velmi líbil. I když je úzký, dokáže promítat obraz z navigace. Navíc je přehledný a umí předat řidiči přesně to, co potřebuj vědět. Veskrze pozitivně hodnotíme i použité materiály včetně dekorativního dřeva, z čistě praktického hlediska bychom ale světlé čalounění vyměnili za tmavé.
Zpracování by na druhou stranu mohlo být na některých místech i lepší, tím spíše u auta za dva miliony. To stejné platí i o fungování Matrix LED světel, která chtěla občas vykrývat neexistující protijedoucí auta.
Testovaná výbava Ultra začíná na 2 007 900 korunách. Je ale plně vybavená, včetně třeba 360stupňové parkovací kamery s fantasticky jemným rozlišením, zmíněných masážních sedadel nebo dveří se „soft-close“ dovíráním. Komu by stačila základní verze Core, musí si za provedení s jedním elektromotorem připravit minimálně 1 681 900 korun. Ze méně Volvo ES90 nekoupíte. Čtyřkolka pak začíná na 1 963 900 korunách.
Výbava Ultra
Nejvyšší výbava testované ES90 obsahuje standardně čtyřzónovou automatickou klimatizaci, 14,5palcovou obrazovku multimediálního systému s navigací a službami Google, audio Bose se 14 reproduktory, digitální přístrojový štít, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, průhledový displej, elektricky nastavitelná, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla s masáží, vyhřívaný volant, vyhřívaná a ventilovaná zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradla, přední a zadní parkovací senzory, 360stupňovou kameru, automatické parkování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, varování na dopravu při couvání i jízdě vpřed při křížení s jiným autem, přední Matrix LED světla, dovírání dveří soft-close, elektrické víko kufru, panoramatickou střechu, digitální klíč, tepelné čerpadlo nebo 21palcová litá kola.
Volvo teď navíc přidává ještě jeden pádný argument, proč o ES90 přemýšlet: každé nově objednané auto pro modelový rok 2027 může jezdit zadarmo. Švédové jako bonus dávají kartu na veřejné nabíjení v hodnotě 25 tisíc korun. Automobilka tvrdí, že to znamená přibližně půlroku nabíjení zadarmo, což vychází z průměrných cen za nabíjení a obvyklého ročního nájezdu elektromobilů.
