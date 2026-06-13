Žádná elektřina tohle nenabídne. Audi A6 spotřebou ukazuje, že nafta na hřbitov ještě nepatří

Zatímco u jiných značek má namále, v českém Audi na něj netrpělivě čekali. Šestiválcový turbodiesel sice zní na první dobrou jako automobilový dinosaurus, zákazníci ale mají jasno. I když se jim značka se čtyřmi kruhy snaží zalíbit charakterním benzinovým šestiválcem nebo úsporným plug-in hybridem. Vyplatilo se ale skutečně si na třílitrové TDI počkat?
Naftové motory jsou čím dál více ohrožený druh. Emisní předpisy jsou neúsporné a zákaznické preference se v posledních letech zásadně změnily. S trochou nadsázky by se dalo říct, že i nad zkratkou TDI, po dlouhá desetiletí spojenou s úsporným provozem, se pomalu stahují mračna. Dnes to ale ještě nebude a jak dokazuje Audi A6 s třílitrovým naftovým šestiválcem, nestane se tak ani zítra.
Podobně jako další spalovací agregáty pod kapotou A6 je i třílitrový naftový šestiválec mildhybrid. To znamená především velmi plynulé a tiché starty, které obstarává elektřina. Ta také zvládá vykrývat případné prodlevy výkonu spalovacího motoru při rozjezdu nebo řazení. Výsledkem je nebývale kultivovaný a tichý motor, o kterém v podstatě nevíte. Výrazněji se zvukově projeví snad jen při snaze o okamžité zrychlení třeba na dálnici.
V útrobách testované A6 s praktickou karoserií Avant je motor naladěný na 220 kW (elektromotor přidává dalších 18 kW) a spojený se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem S tronic a pohonem všech kol quattro. Kombinace ideální na dlouhé dálniční přesuny.
Auto má dostatek výkonu na okamžité i pružné zrychlení, k tomu ovšem až nečekaně nízkou spotřebu. To je mimo jiné také výsledek použití 48V mildhybridní technologie s baterií, která ukládá energii získanou při brzdění. Za asi tisíc najetých kilometrů palubní počítač nakonec ukázal v testu spotřebu 6,4 l/100 km, o tři desetiny více než říká výrobce: nutné je ovšem dodat, že auto pendlovalo víceméně hlavně po dálnici mezi Prahou a Ostravou, navíc na povoleném limitu.
Jízdu mimo dálnici zvládá kombi bez problémů za méně než šest litrů nafty, celkově jsme pak na plnou šedesátilitrovou nádrž zvládli ujet skoro 900 kilometrů. To zatím sebelepší elektromobil nabídnout nedokáže.
I díky práci elektromotoru je spalovací motor s automatem výborně sladěný, nedochází k prodlevám hlavně při rozjezdech, což je vlastnost pro některé dvouspojkové automaty typická. Podvozek je nastavený na komfortní proplouvání krajinou, zároveň je ale dostatečně jistý, v zatáčkách je tak auto stabilní. Pomáhá i přesné řízení a i skvělé odladění brzd, kdo by chtěl sportovat, může navíc zvolit „dynamický“ jízdní režim. Jízdně je A6 na špičce nejen svého segmentu.
Komfort jízdy s naftovým šestiválcem ve výborně odhlučněné kabině pak ještě dokresloval volitelný vzduchový podvozek za 50 600 korun. Ten umožňuje měnit světlou výšku v rozmezí 30 mm. Ve městě zase pomáhala natáčecí zadní náprava za dalších 36 600 korun.
Ani vzduchové odpružení nicméně nedokázalo plně saturovat použití volitelných 21palcových kol z katalogu Audi Sport. Ta totiž sice na jednu stranu vypadají skutečně efektně, na stranu druhou ale i díky nízkoprofilovým pneumatikám zbytečně ubírají na komfortu. Znát je to především na drobných nerovnostech hlavně ve městě, případně na sérii tohoto typu nerovností. Navíc stojí nemalých 96 300 korun.
Kromě povedeného motoru je další velkou výhodou nové A6 Avant vnitřní prostor. Při pětimetrové délce, z níž 2930 mm ukrajuje rozvor náprav (oproti předchůdci je auto delší, ale má prakticky stejný rozvor), je nasnadě, že prostoru na zadních sedadlech bude dostatek. Platí to jak v podélném směru, tak i nad hlavou. Kufr má sice jen průměrný základní objem 466 litrů, zároveň ale dostal alespoň pravidelný tvar a celkově je velmi skladný. Pod podlahou je nicméně pouze místo pro příslušenství, žádná velká schránka.
Německé kombi pak nehýčká jen posádku vzadu, a to třeba i čtyřzónovou klimatizací nebo příplatkovým vyhříváním sedadel, ale i vpředu. Mohou za to třeba pohodlná křesla, v nichž si svou pozici najde poměrně rychle skoro každý. Díky příplatkové výbavě mělo testované auto nejen ventilaci, která se hlavně v létě náramně hodí, a masážní funkci, ale i velmi jemné hnědé kožené čalounění.
Standardem všech A6 je soustava dvou obrazovek. Obě mají velmi povedenou grafiku, dotykový centrální displej navíc i velmi rychlou odezvu. Do přístrojového štítu lze promítnout nejen vestavěnou navigaci, ale také obraz z navigace v chytrém telefonu, třeba z aplikace Waze.
Chválu si A6 zaslouží i za přístup k asistenčním systémům: třeba upozornění na překročení rychlosti je možné vypnout jediným dotykem na boční straně obrazovky, věci jako hlídání pozornosti řidiče nebo udržování v jízdním pruhu vyžadují pro deaktivaci celkem dvě kliknutí. Je vidět, že v softwarovém oddělení někdo přemýšlel.
Příjemné jsou použité materiály v čele s již zmíněnou volitelnou kůží a obložením z jabloňového dřeva. Stejně jako zvenku, i uvnitř se Audi zbavilo chromovaných ploch, které částečně nahradil broušený hliník, což je vizuálně rozhodně ku prospěchu. Zvláště, když použité plasty jsou měkčené a i na pohled nevypadají lacině. Zapomenout při vyzdvihování kladů nesmíme ani na opět příplatkové audio Bang & Olufsen se 16 reproduktory a 3D zvukem. Stojí sice 35 700 korun, ale hraje parádně.
Nicméně není všechno zlato co se třpytí a ani A6 není úplně bezchybná. Nelíbil se nám třeba zbytečně velký průměr volantu. Sice má ideálně široký věnec, ale průměr by mohl být menší. Klimatizace nastavitelná jen přes displej, třebaže se to technici snažili udělat maximálně intuitivně, také za jízdy zbytečně vyrušuje. Tím spíše v letních měsících, kdy teplotu či intenzitu foukání budete měnit častěji.
Trochu zbytečný nám přišel i displej před spolujezdcem, který je součástí paktu Tech pro za 166 400 korun. Jeho součástí jsou i 360stupňová kamera, dálkové ovládání parkovacího asistentu, digitální zadní OLED světla nebo vyhřívání zadních sedadel. Displej před spolujezdcem ale vlastně kromě možnosti sledování navigace, případně přehrávání vlastní hudby přes bezdrátová sluchátka nebo hraní několika vestavěných her nepřináší nic moc navíc. Navíc, ale to je víceméně věc názoru, ani esteticky do interiéru nezapadá.
Individuální otázkou bude i vnější design, který se od nadčasové elegance předchůdce trochu odklonil. O chybějícím chromu už byla řeč, s paketem S line ho nahradily hlavně černě lakované detaily. Ve jménu aerodynamiky je pak nová generace sportovnější a celkově o chlup méně elegantní. Zadní partie by nemusely sednout úplně každému, vpředu je to ale vlastně pořád Audi se šestiúhelníkovou maskou chladiče.
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro
Motor: vznětový přeplňovaný šestiválec, 2967 cm3, pohon všech kol
Převodovka: sedmistupňová dvouspojková automatická
Výkon: 220 kW / 299 k při 3620-3750 ot./min
Točivý moment: 580 Nm při 1500-3620 ot./min
Nejvyšší rychlost: 250 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 5,3 s
Spotřeba paliva: 6,1 l/100 km
Emise CO2: 159 g/km
Rozměry (d/š/v): 5001/1875/1465 mm
Rozvor náprav: 2930 mm
Objem zavazadlového prostoru: 466/1497 l
Cena od: 1 989 900 Kč
Šestiválcová naftová A6 Avant stojí bez příplatků 1 989 900 korun. Testované auto ale prozrazuje, že v katalogu volitelné výbavy můžete utopit klidně další téměř milion. Tak jak auto vidíte v galerii totiž stojí 2 806 400 korun. Ne všechny prvky za to stojí, minimálně ale vzduchový podvozek, parádní přední sedadla s koženým čalouněním nebo audio Bang & Olufsen určitě ano.
Výbava Audi A6 Avant
Standardní provedení A6 nabízí čtyřzónovou automatickou klimatizaci, navigaci a rádio s 10 reproduktory, digitální budíky, bezdrátové nabíjení telefonu, kožený volant, vyhřívaná přední sedadla, parkovací asistent a kameru, přední, boční a zadní parkovací senzory, adaptivní tempomat, elektrické víko kufru, digitální klíč, Matrix LED přední světla, zadní LED světla, střešní ližiny nebo 18palcová litá kola.
Vybrané příplatkové položky testovaného auta: adaptivní vzduchový podvozek (+50 600 Kč), řízení zadní nápravy (+36 600 Kč), audio Bang & Olufsen (+35 700 Kč), obložení z jabloňového dřeva (+13 400 Kč), digitální Matrix LED světla (+39 200 Kč), komfortní sedadla a hnědé kožené čalounění (+208 200 Kč), paket Tech pro včetně 360stupňové kamery, digitálních OLED světel vzadu, parkovacího asistenta s dálkovým ovládáním nebo elektricky nastavitelným volantem (+166 400 Kč), průhledový displej (+45 500 Kč), 21palcová kola (+96 300 Kč) nebo exteriérový paket S line (+33 400 Kč).
A odpověď na otázku v úvodu? Kdo si počkal na třílitrovou naftu, rozhodně neprohloupil. A6 Avant s ní sice na papíře vypadá jako další dinosaurus odsouzený k pomalému zániku, ve skutečnosti je to ale jedinec v nejlepší formě, jehož budoucí nevyhnutelný konec vzhledem k nařízením Evropské komise bude pro spoustu řidičů velmi bolestivý. Podobně komfortních aut, které zvládnou ve velkém polykat dálniční kilometry, aniž by musely každou chvíli k nabíječce či čerpací stanici, totiž povážlivě ubývá.
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