Vyprodalo se dřív, než vyšly testy. Ostré BMW hledejte mezi ojetinami

Limitované BMW M2 CS už si jako nové nekoupíte. Česká kvóta zmizela ještě před prvními testy a zájemci se musí poohlížet jedině po ojetinách, kterých ale moc není. Vyplatí se hledat auto téměř za tři miliony? Ano, pokud si chcete potvrdit, proč máte rádi sportovní BMW.
Psát recenzi na auto, které nejde koupit nové, je trochu jako vyprávět o večeři, na kterou vás nepozvali. U BMW M2 CS to ale smysl má. Limitovaná výroba skončila v březnu, česká kvóta byla vyčerpaná ještě před zveřejněním prvních testů a zájemci dnes mohou spoléhat nanejvýš na trh ojetin. My aktuálně našli jediný inzerát.
Důvodů, proč po něm toužit, je ale dost. Třílitrový šestiválec, 530 koní, pohon zadních kol a žádná elektrifikace. Škarohlídi namítnou, že má na váze víc, než by muselo (váží přes 1,7 tuny) a s příplatky se cena snadno přehoupla přes tři miliony korun. Na to, že to je především víkendovka na hraní, to není málo.
Malé emko už dávno není malé
M2 je ale v reálu univerzálnější, než se zdá. Dnešní generace vyrostla oproti předchůdci přibližně o 11 centimetrů do délky, o tři centimetry do šířky a má téměř pět centimetrů v rozvoru k dobru.
Verzi CS poznáte od běžné M2 mimo jiné podle karbonové střechy, skořepinových sedadel a víka zavazadelníku s výrazně vytaženou hranou ve stylu kachního ocasu. Pro CS nelze objednat velké zadní křídlo nabízené pro standardní M2.
Šest válců a dvě turba
Pod kapotou pracuje řadový šestiválec S58 o objemu 2993 cm³ se dvěma turbodmychadly. Nabízí 390 kW, tedy 530 koní, a maximální točivý moment 650 Nm. Na stovku zrychlí za 3,8 sekundy, dvoustovku zvládne za 10,7 sekundy a maximální rychlost činí 302 km/h.
Zkrátka s takovými čísly si nezadá se sportovními auty o třídu většími. Motor navíc nepůsobí jako dokonale vyhlazený stroj, který vám výkon naservíruje okamžitě a bez emocí. Na nástup turba si chvíli počkáte, pak ale přijde pořádná porce síly.
Převodovka je výhradně osmistupňový automat M Steptronic. Manuál BMW nenabízí. Na druhou stranu má automat s takto vysokým točivým momentem své opodstatnění a funguje naprosto skvěle.
Spotřeba závisí především na tom, jak moc se necháte strhnout. Výrobce uvádí deset litrů na sto kilometrů, při ostrém zacházení to může být dvakrát tolik.
Největší předností M2 CS ale není samotný výkon. Podstatné je, jak s ním auto zachází. Zatímco větší M4 CS sází na pohon všech kol, menší model posílá sílu výhradně na zadní nápravu a působí živě a zábavně.
Pokud to někdo s pilováním svých řidičských schopností myslí vážně, součástí systému M Drive Professional jsou i funkce zaměřené na měření časů a vyhodnocování jízdy, včetně Drift Analyseru. A kdo si přostě jen rád užívá jízdu, bude z chování auta nadšený.
Nečekejte ale komfortní svezení, M2 CS je zkrátka tvrdá a nekompromisní. Navíc, přední sedadla vám přinesou všechno, jen ne pohodlí, karbonové skořepiny tělo drží pevně, ale nastupování a vystupování je trochu gymnastika. Koho bolí záda nebo je při těle, nebude se mu do auta lézt snadno.
Tři miliony na začátku
Základní cena BMW M2 CS startovala při uvedení na 2,8 milionu, testovaný vůz v excentrickém fialovém laku a s další příplatkovou výbavou vyšel celkem na 3 315 784 korun. Největší položkou navíc jsou totiž karbon-keramické brzdy za 238 472 korun. Samotný lak BMW Individual Velvet Blue metallic stál 132 782 korun.
A tak kolik bude M2 CS stát na trhu ojetin, se teprve ukáže. Zatím na trhu moc nejsou a bude samozřejmě záležet na tom, jak moc se majitel nechával při zaškrtávání ceníku unést.
Jestli po BMW M2 CS toužíte, dá se to pochopit, přestože to není zrovna nejuniverzálnější auto na každý den. Ale dokáže nabídnout něco, co se nedá vyčíst z tabulky parametrů. Výkon, podvozek a řízení, se kterým je celkově zábava.
Blížíme se občanské válce, naznačil šéf Motoristů. Demonstrantům vzkázal jednu věc
Schválení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků v prvním čtení po divokém nočním jednání ve sněmovně vyvolalo vlnu protestů. Šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka tvrdí, že nejde o spontánní odpor občanů, ale o práci organizovaných aktivistů. Varoval před vyvoláváním společenského konfliktu a mluvil dokonce o občanské válce.
DAMU se připojí ke stávce ČT a rozhlasu, pohotovost vyhlásili i studenti v Brně
Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) i studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI vyhlásili v úterý časově neomezenou stávkovou pohotovost, obávají se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Stávkový výbor DAMU se také 3. listopadu připojí ke stávce pracovníků ČT a ČRo.
Ministerstvo dopravy chce od půlky příštího roku zdražit mýtné o 18,5 procenta
Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad 12 tun má vzrůst sazba na kilometr o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy.
Oblíbený řetězec stahuje dívčí šperky. V prstýnku testy odhalily toxické olovo
Barevné korálky a prstýnek se srdíčkem. Dětské šperky z oblíbeného obchodu se prodávaly přes dva roky, než testy odhalily, co se skrývá ve spoji prstýnku. Proč je řetězec stahuje a jak dostat peníze zpět?
Tatarák s nebezpečnou bakterií a stehna, která páchla. Tohle maso neprošlo kontrolou
Tatarák z obchodu jako záruka nezávadnosti? Omyl, najít se v něm dá leccos. Inspektoři kromě nebezpečné listerie opět objevili také zkažené kuřecí maso. O které výrobky jde a co dělat, pokud je třeba máte ještě v mrazáku?