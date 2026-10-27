Přeskočit na obsah
Benative
27. 10. Šarlota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Redakční testy

Vyprodalo se dřív, než vyšly testy. Ostré BMW hledejte mezi ojetinami

BMW M2 CS
BMW M2 CS
BMW M2 CS
BMW M2 CS
BMW M2 CS
Zobrazit
29 fotografií
BMW M2 CS |
Foto: Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Limitované BMW M2 CS už si jako nové nekoupíte. Česká kvóta zmizela ještě před prvními testy a zájemci se musí poohlížet jedině po ojetinách, kterých ale moc není. Vyplatí se hledat auto téměř za tři miliony? Ano, pokud si chcete potvrdit, proč máte rádi sportovní BMW.

Reklama

Psát recenzi na auto, které nejde koupit nové, je trochu jako vyprávět o večeři, na kterou vás nepozvali. U BMW M2 CS to ale smysl má. Limitovaná výroba skončila v březnu, česká kvóta byla vyčerpaná ještě před zveřejněním prvních testů a zájemci dnes mohou spoléhat nanejvýš na trh ojetin. My aktuálně našli jediný inzerát.

Důvodů, proč po něm toužit, je ale dost. Třílitrový šestiválec, 530 koní, pohon zadních kol a žádná elektrifikace. Škarohlídi namítnou, že má na váze víc, než by muselo (váží přes 1,7 tuny) a s příplatky se cena snadno přehoupla přes tři miliony korun. Na to, že to je především víkendovka na hraní, to není málo.

Související

Malé emko už dávno není malé

M2 je ale v reálu univerzálnější, než se zdá. Dnešní generace vyrostla oproti předchůdci přibližně o 11 centimetrů do délky, o tři centimetry do šířky a má téměř pět centimetrů v rozvoru k dobru.

Verzi CS poznáte od běžné M2 mimo jiné podle karbonové střechy, skořepinových sedadel a víka zavazadelníku s výrazně vytaženou hranou ve stylu kachního ocasu. Pro CS nelze objednat velké zadní křídlo nabízené pro standardní M2.

Reklama
Reklama

Šest válců a dvě turba

Pod kapotou pracuje řadový šestiválec S58 o objemu 2993 cm³ se dvěma turbodmychadly. Nabízí 390 kW, tedy 530 koní, a maximální točivý moment 650 Nm. Na stovku zrychlí za 3,8 sekundy, dvoustovku zvládne za 10,7 sekundy a maximální rychlost činí 302 km/h.

Zkrátka s takovými čísly si nezadá se sportovními auty o třídu většími. Motor navíc nepůsobí jako dokonale vyhlazený stroj, který vám výkon naservíruje okamžitě a bez emocí. Na nástup turba si chvíli počkáte, pak ale přijde pořádná porce síly.

Související

Převodovka je výhradně osmistupňový automat M Steptronic. Manuál BMW nenabízí. Na druhou stranu má automat s takto vysokým točivým momentem své opodstatnění a funguje naprosto skvěle.

Spotřeba závisí především na tom, jak moc se necháte strhnout. Výrobce uvádí deset litrů na sto kilometrů, při ostrém zacházení to může být dvakrát tolik.

Reklama
Reklama

Největší předností M2 CS ale není samotný výkon. Podstatné je, jak s ním auto zachází. Zatímco větší M4 CS sází na pohon všech kol, menší model posílá sílu výhradně na zadní nápravu a působí živě a zábavně.

Pokud to někdo s pilováním svých řidičských schopností myslí vážně, součástí systému M Drive Professional jsou i funkce zaměřené na měření časů a vyhodnocování jízdy, včetně Drift Analyseru. A kdo si přostě jen rád užívá jízdu, bude z chování auta nadšený.

Související

Nečekejte ale komfortní svezení, M2 CS je zkrátka tvrdá a nekompromisní. Navíc, přední sedadla vám přinesou všechno, jen ne pohodlí, karbonové skořepiny tělo drží pevně, ale nastupování a vystupování je trochu gymnastika. Koho bolí záda nebo je při těle, nebude se mu do auta lézt snadno.

Tři miliony na začátku

Základní cena BMW M2 CS startovala při uvedení na 2,8 milionu, testovaný vůz v excentrickém fialovém laku a s další příplatkovou výbavou vyšel celkem na 3 315 784 korun. Největší položkou navíc jsou totiž karbon-keramické brzdy za 238 472 korun. Samotný lak BMW Individual Velvet Blue metallic stál 132 782 korun.

Reklama
Reklama

A tak kolik bude M2 CS stát na trhu ojetin, se teprve ukáže. Zatím na trhu moc nejsou a bude samozřejmě záležet na tom, jak moc se majitel nechával při zaškrtávání ceníku unést.

Související

Jestli po BMW M2 CS toužíte, dá se to pochopit, přestože to není zrovna nejuniverzálnější auto na každý den. Ale dokáže nabídnout něco, co se nedá vyčíst z tabulky parametrů. Výkon, podvozek a řízení, se kterým je celkově zábava.

Prohlédnout 29 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
Petr Macinka, ministr zahraničních věcí

Blížíme se občanské válce, naznačil šéf Motoristů. Demonstrantům vzkázal jednu věc

Schválení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků v prvním čtení po divokém nočním jednání ve sněmovně vyvolalo vlnu protestů. Šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka tvrdí, že nejde o spontánní odpor občanů, ale o práci organizovaných aktivistů. Varoval před vyvoláváním společenského konfliktu a mluvil dokonce o občanské válce.

Demonstrace Ruce pryč od médií
Demonstrace Ruce pryč od médií
Demonstrace Ruce pryč od médií

DAMU se připojí ke stávce ČT a rozhlasu, pohotovost vyhlásili i studenti v Brně

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) i studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI vyhlásili v úterý časově neomezenou stávkovou pohotovost, obávají se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Stávkový výbor DAMU se také 3. listopadu připojí ke stávce pracovníků ČT a ČRo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama