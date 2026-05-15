Velké čínské účtování: Kolik stojí servis a náhradní díly na Leapmotor T03?

Po třech měsících se v redakci loučíme s elektrickým prckem do města. Ještě než definitivně zmizí za obzorem, zhodnotíme 2500 ujetých kilometrů a spočítáme náklady na jeho provoz.
Ať vám Leapmotor T03 připadá hezký nebo ne, jedna věc se mu upřít nedá. Jeho konstruktéři dokázali velmi dobře využít obestavěný prostor, takže na malém půdorysu vznikl vzdušný interiér pro čtyři cestující a nějaká ta zavazadla. Je to hlavně díky tomu, že karoserie čínského autíčka je poměrně vysoká, ale svůj díl na dobrém pocitu posádky má i napevno zabudované střešní okno a obecně velká zasklená plocha.
Právě k té má poznámku redakční kolegyně Eva Srpová, která na zadním okně T03 postrádala stěrač. A hned se k tématu přidává Honza Matoušek. Tomu pro změnu vadí, že jediný stěrač na předním okně nechává docela velkou nesetřenou plochu. A že k T03 nejdou objednat věci, jaké už dnes bývají nejen u elektromobilů běžné — vyhřívání sedadel, volantu, ale ani předního okna.
Některá řešení jsou v Leapmotoru zkrátka nepokrytě rozpočtová, takže plechový zvuk při zavírání dveří nebo ne zrovna příkladně odhlučněná kabina mají přímou souvislost s faktem, že čínský minivůz lze pořídit za 395 tisíc korun s DPH.
Celá redakce se však zároveň shodne na tom, že některým detailům mohl Leapmotor přece jen věnovat trochu více péče. „Proč je plašič chodců slyšet v kabině víc než venku?“ ptá se Honza, který si všiml, že na intenzivní zvuk se jej ptali i lidé, se kterými právě telefonoval.
Čínská auta si s dotěrností asistentů většinou hlavu nelámou, takže kdo je na začátku jízdy nepovypíná, slyší pak během jízdy kakofonii nejrůznějších pípání. Jejich deaktivace však není záležitostí okamžiku, je třeba všechny najít v menu na středové obrazovce a každý z nich vypnout zvlášť. Za jízdy absolutně nemyslitelné.
Pak ale přijde i řeč na to, co je na T03 opravdu dobré. Honza zmíní skvělý výhled a velmi dobrý rejd, pochvala směřuje i k ostrému obrazu couvací kamery. Tato poznámka pak rozproudí diskusi, proč je ostrý obraz z kamer u čínských aut samozřejmostí, zatímco evropské, ale i japonské automobilky jej stále nepovažují za důležitý.
Ceny servisních prohlídek včetně náplní a materiálu
3986 Kč
5722 Kč
3986 Kč
5722 Kč
3986 Kč
Celkem
23 402 Kč
A pak přichází řeč na dojezd, který podle našich zkušeností hodně závisí na počasí. Když jsme s dlouhodobým testem začínali, panovalo zimní počasí a spotřeba vyletěla i přes 20 kWh/100 km. Teď na jaře, kdy už topit není třeba, klesl apetit auta ke 12 kWh. Že se za takových podmínek dá s Leapmotorem dojet hodně daleko, dokazuje naše cesta z Prahy do německé Žitavy a zase zpátky. Trasu dlouhou 255 kilometrů zvládlo auto bez dobíjení, přičemž na konci cesty ukazoval displej dojezd ještě dalších 50 kilometrů.
Ceny vybraných náhradních dílů
Přední světlomet: 20 410 Kč
Zadní koncové světlo: 5630 Kč
Čelní sklo: 14 641 Kč
Přední nárazník: 9886 Kč
Zadní nárazník: 10 406 Kč
Přední blatník levý / pravý: 7491 Kč
Zadní blatník levý / pravý: 17 599 Kč
Když došlo na ceny servisu a náhradních dílů, museli jsme konstatovat, že na rozdíl od pořizovací ceny vozu už tak nízké nejsou. Hodinová sazba na mechanické práce vyjde na 2480 Kč, pravidelnou prohlídku musí Leapmotor absolvovat každý rok. Případně častěji, pokud během této doby najede víc než 20 tisíc kilometrů.
Spíše vyšší jsou také ceny náhradních dílů. Mezi nimi upoutá pozornost hlavně částka za zadní blatník. Ten totiž u Leapmotoru tvoří jeden kus s bočnicí táhnoucí se až k přednímu sloupku karoserie, čemuž odpovídá i cena. Levný není ani přední světlomet, zvláště s přihlédnutím k tomu, že jde o halogenový typ.
Závěr? Leapmotor T03 je v každém případě hlavně městským autem, kde jeho kompaktní rozměry a dobré manévrovací schopnosti vyniknou nejlépe. Není promyšlený do úplného detailu, což ovšem dokáže kompenzovat nižší pořizovací cenou. Náhradní díly z laciného kraje nejsou, radíme tedy uzavřít havarijní pojištění. Případné poruchy prvních pět let kryje tovární záruka, která platí velkorysých 150 tisíc kilometrů.
