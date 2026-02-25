Vadí, že bestseller Mazdy dostal slabší motor? Nová CX-5 překvapuje, v čem se vylepšila

Třetí generace nejprodávanějšího modelu značky sází na pragmatický přístup. Místo revoluce se dočkala vylepšení tam, kde si je zákazníci opravdu přáli. Nabízí víc místa, modernější techniku a jízdní projev, který potvrzuje, že i rodinné SUV může být řidičsky přitažlivé. I když má „jen“ 104 kW.
Třetí generace Mazdy CX-5 přichází bez velkých gest a revolučních prohlášení. Japonci tentokrát u svého nejprodávanějšího modelu vsadili na pragmatismus. Místo experimentů se soustředili na to, co jim zákazníci říkali roky.
„Bylo pro nás zásadní pochopit, proč si lidé CX-5 kupují a proč u ní zůstávají,“ říká úvodem v rozhovoru Christian Schultz, šéf vývoje motorů Mazdy. „Nechtěli jsme auto měnit jen proto, abychom mohli říct, že je úplně nové, změna má dávat smysl,“ dodává.
Prvním místem byl prostor. Dosavadní generace sice nepůsobila vyloženě stísněně, ale konkurence byla v tomto ohledu často lepší. Zákazníci si podle Schultze nejčastěji přáli více místa na zadních sedadlech a větší zavazadlový prostor. „Rodiny nám říkaly, že chtějí víc místa pro děti, pro autosedačky, pro zavazadla na dovolenou. Tak jsme jim ho dali.“
A tak nová CX-5 narostla. Podvozek je modifikovaný, využívá ale stejný základ s druhou generací, nicméně auto je větší ve všech parametrech. Na délku o 110 milimetrů, na šířku o 15 mm, je taky o 30 mm vyšší a zvětšil se rozvor (+115 mm).
Uvnitř je tak znatelně vzdušnější. Vzadu je víc místa pro kolena i hlavu v řádu centimetrů, sedadla jsou lépe tvarovaná a nástupní otvor širší. Potěší, že druhé dveře se otevírají do pravého úhlu, poutání dětí tak bude snadnější.
Kufr narostl výrazně, nyní má 583 litrů (o 61 l více), ještě víc je to znát po sklopení opěradel, kdy se nákladový prostor rozšířil na 2019 litrů, má tedy o 381 l víc než předtím. Rodiny potěší, že je hlubší, širší a lépe využitelný, bez zbytečných výstupků.
Změnou je také palubní deska, které dominuje 12,9, nebo 15,6“ displej. V době, kdy se čím dál více mluví o tom, že fyzická tlačítka jsou praktičtější, Mazda vše integruje do infotainmentu dotykové obrazovky. Důležité funkce se ale ovládají pomocí tlačítek na líbivém volantu. Vestavěný systém Google navíc funguje bezproblémově a k dispozici je hlasový asistent.
Mazdy vždy oslovovaly nejen designem (a v tomto ohledu to autu sluší), ale také jízdními vlastnostmi. I když to pro typického zákazníka CX-5 není hlavní kritérium, přesto potěší, že japonské SUV neztratilo nic ze své jízdní lehkosti.
„Podvozek je upravený mírně, ale s důrazem na vyšší komfort. Ještě jednu oblast jsme se snažili výrazně vylepšit, a tou byl hluk. Chtěli jsme, aby CX-5 byla při jízdě celkově tišší,“ dodává Schultz.
Řízení je přesné, komunikativní a auto působí lehčeji, než napovídají jeho rozměry. Na okreskách si zachovává ochotu zatáčet a držet stopu, na dálnici zase nabízí klid a stabilitu. Větší problém má jedině s příčnými nerovnostmi, ale v tomto ohledu se nevymyká autům ve své kategorii.
Přesto je tu téma, které vyvolává nejvíc diskusí: motor. Pod kapotou testované verze pracuje atmosférický čtyřválec o výkonu 104 kW. Je to aktuálně jediná jednotka v nabídce, kterou ale zákazníci Mazdy dobře znají, vždyť 2.5 e-Skyactiv už pracuje například v Mazdě 3 či CX-30.
V době přeplňovaných downsizingových agregátů může 141 koní papírově působit skromně. Kritici se ptají, zda to není málo.
Schultz vysvětluje: „Výkon je jen jedno číslo. My se nedíváme na to, co vypadá dobře v katalogu. Podstatné je, jak se auto chová v reálném provozu.“ Podle něj je klíčem průběh točivého momentu, okamžitá reakce na plyn a celková kultivovanost. „Atmosférický motor nabízí lineární odezvu. Když přidáte plyn, dostanete přesně to, co očekáváte.“
Dodává, že při porovnání s dvoulitrovým benzinovým motorem, který byl navíc s přehledem v minulé generaci nejprodávanější, je dvouapůllitr v praxi pružnější díky lépe využitelnému točivému momentu 238 Nm.
Využívá mildhybridní technologii, která díky lehkému elektrickému systému pomáhá ke kultivovanějšímu chodu, kdy elektromotor funguje v podstatě jako podpora start-stop systému a rekuperuje energii při brzdění. A má také technologii aktivního vypínání 2. a 3. válce, což má při ustálené jízdě pomoci uspořit palivo.
První jízda
První kilometry v novince potvrzují, že působí přirozeně a čitelně. Motor je při ustálené jízdě tichý. Při svižnějším tempu sice o sobě vědět dává, ale jen hrstka řidičů CX-5 bude šlapat na plyn hlava nehlava. Ve městě i na okreskách působí výkon dostatečně i ve verzi s pohonem všech kol.
Hodnotit spotřebu by bylo příliš předčasné, ujeli jsme jen desítky kilometrů v okolí Barcelony, ale majitelé by se měli připravit na to, že se bude pohybovat mezi 7 až zhruba 9 litry. Zdá se to dost? Jiný agregát v nabídce stejně není, tedy zatím.
Mazda aktuálně připravuje plnohodnotnější hybridní verzi, která má přijít na trh zřejmě v příštím roce. Měla by nabídnout vyšší výkon a úspornější provoz než současné atmosférické řešení.
I tak v Mazdě věří, že jediný nabízený agregát zatím stačí. „Nechtěli jsme motor, který bude silný jen na papíře, ale v běžném životě nervózní nebo žíznivý,“ vysvětluje Schultz. „Zaměřili jsme se na efektivitu spalování, nízké tření a dlouhodobou spolehlivost. To jsou hodnoty, které naši zákazníci oceňují víc než sprint z nuly na sto.“
Celková vylepšení tak CX-5 pomohla. Není důvod nevěřit, že z ní bude bestseller - doposud se prodalo pět milionů aut, z toho v Evropě 850 tisíc. Kupují si ji lidé, kteří si auto nechávají řadu let a nehledají extrémy, ale vyváženost.
Nová generace nepřináší dramatickou změnu filozofie, a přesto je lepší. Dostala lepší odhlučnění, kvalitnější materiály, modernější infotainment a stále nadprůměrně dobrý podvozek.
Jeden motor, čtyři výbavy
Nová CX-5 má jednoduše nastavený ceník a seznam příplatků. Nabízí se jediný motor 2.5 e-Skyactiv G s výkonem 141 koní, výhradně s šestistupňovým automatem a s pohonem buď předních, nebo všech kol. Startuje na částce 875 900 Kč, výbavy jsou čtyři, ve vrcholné specifikaci vyjde na 1 155 900 Kč. Za pohon 4×4 se připlácí 51 tisíc.
Za volantem to všechno hraje dohromady. CX-5 si zachovává lehkost ovládání, výbornou ergonomii a pocit mechanické poctivosti, který je pro Mazdu typický.
A motor s výkonem 104 kW? Možná v tabulce neohromí, ale v každodenním životě dává smysl. A kdo by snad raději přece jen víc výkonu, anebo z nějakého důvodu diesel, může si koupit CX-60.
