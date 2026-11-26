Týden s nejmenším elektromobilem domácí značky přinesl důležité zjištění: málokterý vůz této velikosti se může pochlubit tak dobře vyladěným podvozkem. Pak jsou tu ale věci, které moc epické nejsou.
Kompaktní SUV mladoboleslavské automobilky k nám do redakce doputovalo z výrobního závodu ve španělské Pamploně a na německých číslech, což dobře ilustruje jeho mezinárodní charakter. Moderní elektrická platforma MEB+ ostatně stejně jako v Epiqu slouží i v Cupře Raval, Volkswagenu ID.Cross a také hatchbacku ID.Polo.
Nutno přiznat, že slouží velmi dobře. Jednoduchá zadní vlečená náprava s torzní příčkou podává přímo fenomenální výkon – auto je na silnici stabilní, na nerovnostech neposkakuje a k posádce nepřenáší každou drobnost, takže jízda je ve výsledku komfortní. Tedy minimálně nad obvyklou míru kompaktní třídy, kam patří.
Zadní náprava Epiqu má navíc malé nároky na prostor, o to víc jej zbylo na zavazadelník. Ten je zejména velmi hluboký, takže papírově může vykázat impozantních 475 litrů. A chválit ještě nepřestaneme: fakt, že se dá v Epiqu pohodlně sedět i vzadu, s nárty zastrčenými pod přední sedáky, není u elektromobilů žádnou samozřejmostí, spíš naopak.
Potěšitelné jsou i některé detaily, třeba samostatná omývací tryska pro couvací kameru, která je nad zadní SPZ vystavena plískanicím. Nebo deštník ukrytý v předních dveřích. Nejdřív ho měl jen Rolls-Royce, pak Superb, a teď tedy i kompaktní Epiq. Tomu se říká demokratizace luxusu.
Poté co jsme hned první den deštník vyzkoušeli, odvážili jsme se blíže prozkoumat i asistenty. Epiq jich má až překvapivě velké množství a hlídají kdeco: červenou na semaforu (auto dojede ke křižovatce a samo zastaví), profil silnice (když se blíží zatáčky a řidič nepřidává plyn, auto zpomalí, stejně tak třeba před kruhovým objezdem) a je tu samozřejmě i povinný asistent chránící auto před kolizí, který zasahuje v potenciálně nebezpečné situaci tím, že zabrzdí.
Právě s posledně jmenovaným jsme si ale ne vždycky rozuměli. Kolizní asistent v našem případě zasahoval i tehdy, když měl řidič auto pod kontrolou. Například poté, co vyhodnotil jízdní pruh s kolonou aut v protisměru jako příliš úzký. Náhlé brzdění řidiče samozřejmě vystresuje, takže při nejbližší příležitosti asistenta uspí.
Jiní pomocníci jsou ale v Epiqu vyladěni velmi dobře, třeba udržování v jízdním pruhu, hlídač mrtvého úhlu nebo mnohdy otravné pípání při překročení rychlosti je tady překvapivě nevtíravé.
Náš testovací týden se nesl ve znamení mrazivého a větrného počasí, které se zcela nepochybně propsalo i do spotřeby. Ta se nakonec ustálila na průměrných 15,1 kWh/100 km, což vzhledem k okolnostem považujeme za velmi dobrý výsledek. Znamená to, že i v chladném počasí zvládne Epiq s baterií o využitelné kapacitě 52 kWh ujet s rezervou 300 kilometrů.
Ne každý Epiq to ale dokáže, existují totiž i levnější varianty s menší baterií. A protože námi testované provedení není úplně levné (základní cena verze 55 je 779 000 Kč), nelze na něj pohlížet optikou levného auta. Proto jsme vybrali tři věci, kterým v Epiqu tak docela nerozumíme.
Největším přešlapem je příplatková politika: Námi zkušené auto nemělo frunk (malý zavazadlový prostor vpředu), i když jej Škoda k Epiqu nabízí. Plastová vana překrývající motor a výkonovou elektroniku je totiž jen za příplatek, a co víc, jen jako součást balíčku Premium za 29 000 korun. Musíte si tedy koupit dalších pět věcí, abyste získali praktické místo navíc, třeba na dobíjecí kabely.
Škoda Epiq 55
Elektromotor: Synchronní s permanentními magnety, pohon předních kol
Výkon: 155 kW / 211 k
Točivý moment: 290 Nm
Baterie: 52 kWh (využitelná kapacita)
Nejvyšší rychlost: 160 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 7,1 s
Kombinovaná spotřeba: 14,1 kWh / 100 km (WLTP)
Spotřeba naměřená v testu: 15,1 kWh / 100 km
Kombinovaný dojezd: 410 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 475/1345 l
Nosnost (pohotovostní/užitečná): 1637 kg / 443 kg
Přívěs brzděný/nebrzděný: 1200 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 4171 × 1798 × 1581 mm
Rozvor: 2601 mm
Cena od: 779 000 Kč
U dalších dvou věcí navíc Škoda v minulosti dokázala, že je umí, ale u Epiqu na ně nějak zapomněla. První z nich je volič směru jízdy pod volantem, který v noci tone ve tmě – ve skutečnosti svítí jen symbol pro parkovací polohu, kterým se aktivuje ruční brzda. V nedávno testovaném Kodiaqu jsme si přitom pochvalovali, jak je tu volič automatické převodovky krásně podsvícený.
Závěrem věnujme malou vzpomínku kompaktnímu SUV Yeti, které si Češi stále houfně vozí ze zahraničí coby ojetinu. U tohoto vozu Škoda kdysi nabízela posuvná zadní sedadla, ostatně jako předtím i u modelu Roomster. Takovou vymoženost v Epiqu bohužel hledáme marně, i když by ji někteří uvítali. Možnost posunout zadní sedadla o pár centimetrů vpřed totiž znamená třeba to, že se i do kompaktního auta vejde klec s nejlepším přítelem člověka. Tak snad zase někdy příště.
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