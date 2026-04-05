To má být auto z Číny? Xpeng P7+ klame původem a cenou překvapí i notorické šetřílky

Spousta čínských značek mířících do Česka sází na SUV. Z pohledu zákaznických preferencí je to logická volba. Jednou z mála výjimek je Xpeng, který vedle SUV nabízí i liftback P7+. Ten se od průměrné představy o čínském autě vlastně liší mnohem více než jen typem karoserie. Vyzkoušeli jsme ho.
Dálnice nedaleko Barcelony se hemží auty. Těch čínských, avšak často maskovaných značkami Ebbro nebo Evo, je mezi nimi poměrně dost. Xpeng P7+ přesto vyniká nejen designem a typem karoserie. Je totiž nacpaný technologiemi, spíše než auto v mnoha případech připomíná jezdící počítač nebo chytrý telefon.
Třeba má obchod s aplikacemi, kterých si do auta můžete stáhnout ke stovce. Vedle YouTube je to například i Disney+ nebo Prime Video, výběr aplikací (zdaleka nejen těch na přehrávání videí) je ale zkrátka obrovský. Tomu odpovídají i slova šéfa evropského marketingu značky Svena De Smety. Podle něho je Xpeng technologická firma vyrábějící auta, nikoliv naopak.
Ostatně široce se v P7+ uplatňuje umělá inteligence. Auto má čipovou architekturu Turing AI, takže zvládne až 750 tera operací za sekundu. Když se P7+ představila v Číně na podzim roku 2024 poprvé, byla výpočetní síla auta sotva poloviční. Uplatnění má taková síla kromě softwaru také v případě ladění a zlepšování bezpečnostních asistentů. Auto se učí na skutečných situacích, což následně zlepšuje současnou i budoucí generaci Xpengů.
Zástupci čínského výrobce se také dušují, že auto bude díky bezdrátovým aktualizacím vylepšované napříč celým životním cyklem a i dlouho po vyrobení se tak dostane k nejnovějším funkcím.
Když loni v červnu Xpeng vstupoval na český trh, kromě dvou SUV nabízel i elektrický sedan P7. S ním toho ale P7+ mnoho společného nemá. Je větší a levnější, navíc se jedná o praktičtější liftback. A také se vyrábí v Evropě, konkrétně ve Štýrském Hradci u firmy Magna Steyr. Podobně jako SUV G6 a G9 nebo třeba Mercedes třídy G.
Zajímavé je, že modernizace P7+, kterou jsme ve Španělsku testovali, přichází ani ne dva roky po premiéře původního modelu. Jen to dokazuje, že čínské firmy vnímají životní cyklus auta výrazně jinak než ty evropské. Přitom až s faceliftem se auto dostalo do Evropy, a tedy i na český trh.
Jestli bude v záplavě SUV úspěšné, je otázkou budoucích měsíců. Stěžejní část prodejů Xpengu na něm ale patrně ležet nebude. A to přesto, že se chová na silnici až nečekaně evropsky. Pomáhá výrazně evropské naladění podvozku s dvojitými lichoběžníky vpředu a pětiprvkovým zavěšením vzadu, které má daleko do „rádobykomfortního“ a houpavého stylu jízdy typického pro čínská auta.
P7+ je i v zatáčkách překvapivě jistá a dobře čitelná, až ve vyšších rychlostech se naplno projeví hmotnost přes dvě tuny, baterka v podlaze a fakt, že primárně je liftback pořád hlavně o komfortu. Avšak ne tom čínsky houpavém, ale skutečném s dobrým filtrováním nerovností. Řízení také není překvapivě úplně bez citu, nepomáhá ale poněkud atypický tvar volantu s větším průměrem.
Komfortnějšímu naladění auta odpovídá i pohon minimálně zkoušené zadokolky s 230 kW (ještě se bude prodávat i verze se 180 kW) a 450 Nm.
Při sešlápnutí plynového pedálu až k podlaze místo okamžitého vystřelení přijde spíše rozvážné postupné dávkování výkonu. Nepomůže ani sportovní jízdní režim. Působí to celé vlastně trochu neelektricky, až ve vyšších rychlostech se vlastnosti typické pro elektropohon přece jen objeví a v pružnosti si zadokolka vyšlápne na naprostou většinu spalovací produkce. Celkově je však P7+ jedním z nejlépe jezdících čínských aut na trhu.
Velmi rozvážná je ale kromě akcelerace i rekuperace. P7+ je možné ovládat jedním pedálem, celé je to ale hodně plynulé a brzdný účinek je spíše pozvolný. Nemusíte se bát prudkého zadupnutí brzdy, a to ani na nejvyšší stupeň rekuperace.
Zadokolky se od sebe kromě výkonu – točivý moment je ale stejný – odlišují i použitou baterií. Slabší má nominální kapacitu 61,7 kWh s udávaným dojezdem 455 km, silnější má nominální kapacitu 74,9 kWh s dojezdem 530 km (kolem Barcelony jsme se dostali na 16,3 kWh / 100 km, což je prakticky spotřeba slibovaná automobilkou). Větší akumulátor má i čtyřkolka s celkem 370 kW a 660 Nm, u ní ale dojezd klesá na 500 km.
Protože P7+ stejně jako další Xpengy využívá 800V elektrickou architekturu, zvládá i velmi rychlé dobíjení. Menší baterka maximálně 350 kW, větší 446 kW. Bez ohledu na to Číňané říkají, že z 10 na 80 procent se auto nabije za dvanáct minut. Díky obousměrnému nabíjení V2L pak z liftbacku uděláte dokonce pojízdnou powerbanku.
Kromě aplikací pro sledování videa, což je spíše třešnička na dortu než skutečně pravidelně využitelná funkce, má P7+ i spoustu užitečnějších technologií vychytávek. Třeba obrovský průhledový displej, na nějž se promítá dokonce obraz z kamer kolem auta. Včetně couvací. Kamery samotné mají vysoké rozlišení, což platí i pro tu ve vnitřním zpětném zrcátku. Na ostrém slunci se ale obraz z kamery mixuje s obrazem z klasického zrcátka, takže po chvíli stejně raději kameru vypnete.
Hodně citlivé je naladění asistenčních systémů, které trestají sebemenší prohřešek důrazným pípáním, vibrováním a zasahováním do řízení. Stačí dokonce jen držet volant v jiné poloze, než chtějí senzory, a auto už jako o život hlásí „držte volant“. A ne všechny systémy jdou stoprocentně vypnout. Tady je naopak Xpeng podobný mnoha dalším čínským autům.
Až na pípání ale interiér jako celek zanechal velmi pozitivní dojem. Materiály i zpracování jsou na vysoké úrovni, před řidičem je malý displej zobrazující provozní údaje i malý výsek navigace. Od další čínské produkce se odlišuje tím, že nemá podobnou grafiku, ale je hodně svébytný. Jiné je to u softwaru centrálního 15,6palcového displeje, tam je grafika občas dalším čínským modelům podobná. Po vzoru Tesly pak má P7+ vzadu osmipalcovou obrazovku mimo jiné pro nastavování výhřevu či ventilace sedadel.
Díky tomu, že jde o pětimetrový liftback s třímetrovým rozvorem, je novinka Xpengu i docela praktická. Kufr má 573 litrů, po sklopení sedadel pak až 1931 litrů. Právě praktičností se asi nejvíce vzdaluje jednomu z konkurentů, o němž zástupci Xpengu otevřeně mluví: Hyundai Ioniq 6, který je klasickým sedanem. Dalším rivalem je Volkswagen ID.7.
S nimi Xpeng P7+ drží krok i cenou. Základní zadokolka s menší baterkou začíná na 1 079 900 korun, Ioniq 6 stojí od 1 059 990 korun. Volkswagen se nabízí až s větší baterkou, tam už je ale cena od 1 349 900 korun. To P7+ jako zadokolka s větší baterkou stojí od 1 199 900 korun a jako čtyřkolka pak 1 309 900 korun. Ve své kategorii elektromobilů jde tak cenově o velmi zajímavou nabídku.
Výbava Xpengu P7+
Všechny varianty vozu mají dvouzónovou automatickou klimatizaci, 15,6palcový displej multimediálního systému s navigací a rádiem s 20 reproduktory, 360stupňovou kameru, přední a zadní parkovací senzory, automatické parkování, přední sedadla s elektrickým nastavováním, vyhříváním, ventilací a masáží, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů a chlazení, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na projíždějící auta při couvání, LED světla nebo tepelné čerpadlo.
Verze s menší baterkou má 19palcová litá kola, s větší baterkou se pojí 20palcová litá kola a také čalounění kůží Nappa, zadní sedadla s ventilací, vyhříváním a masáží nebo zadní stolek na opěradle sedadla spolujezdce.
Jednoduchá je nabídka pro zákazníky: Vvýbava je vždy pevně daná bez příplatků, volí se jen tažné zařízení a barva vyjma bezpříplatkové bílé. První P7+ budou k dispozici ještě před prázdninami.
