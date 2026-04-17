„Taková ta jízda s převahou.“ Nejsilnější Audi Q3 našla svůj domov na dálnici

Má 195 kW, pohon všech kol quattro a splývavou karoserii, kterou máme v Česku rádi. Jakou hostinu dokázalo z takových ingrediencí Audi připravit?
Když jdou Češi utrácet k Audi, pak si zpravidla kupují velké a drahé modely, ideálně kolem dvou milionů — to, aby se s nimi vešli do limitu pro odpočet daně. Loni ale vycházela dobře vybavená Q3 na polovinu této částky, takže se stala nevídaná věc: Akční výprodej odcházející generace Q3 způsobil, že se v Česku vůbec poprvé prodalo víc menších a levnějších audi než těch větších a dražších. Historická anomálie, která ovšem jen odpovídá běžné situaci třeba v sousedním Německu. Tam je totiž Q3 nejoblíbenějším audi dlouhodobě.
Od letoška je na startu generace třetí, která cenově začíná už o něco výš. Námi testovaná verze se 195 kW a pohonem quattro vyjde na necelých 1,5 milionu a je v tuto chvíli nejsilnější nabízenou. Kdo se naopak spokojí se základní 110kW předokolkou, může ji mít přibližně o 300 tisíc levněji.
Novou Q3 si na silnici s předchůdcem nelze splést: Namísto dvou světlometů má teď na přídi 2+2 reflektory. Horní, na pohled hlavní dvojice, je ve skutečnosti určená jen pro denní svícení, zatímco modul pro dálková a potkávací světla je nenápadně zakomponován do černé mřížky nárazníku. Kdo si připlatí 35 500 korun, dostane jej v provedení Matrix LED, které umí na silnici kreslit obrazce. Třeba dvě podílné čáry uprostřed jízdního pruhu kopírují natočení kol, ale třeba i vločku, pokud hrozí námraza. Světla se samozřejmě přizpůsobují typu silnice i počasí, ale hlavně nikoho neoslňují, protože všechna protijedoucí auta pečlivě vykrývají. Takový příplatek stojí za to.
Q3 zastupuje třídu kompaktních SUV a jezdí na koncernové platformě MQB. Důvod, proč si vybrat audi, a ne třeba Volkswagen Tiguan, se pak často odvíjí od fajnovějších detailů. Anebo třeba od faktu, že na rozdíl od Volkswagenu nabízí Q3 i karosářskou variantu Sportback se sešikmenou zádí, která autu této třídy dodává punc exkluzivity.
Právě Sportback je v Česku velmi populární, i když je na pohled méně praktický než sesterská varianta s typickými SUV tvary. Nad zadními sedadly se střecha rychleji svažuje, což bude vadit dlouhánům, zvláště pokud si zadní lavici posunou až vzad. Lze ji totiž nastavit v rozmezí 15 centimetrů, což je jeden z důležitých praktických rysů auta. Dalším je rozdělení zadních sedadel v poměru 40:20:40, na lyže je tedy možné vyrazit i bez použití střešního nosiče. Objem kufru se ale mezigeneračně zmenšil, z původních 530 litrů je nově 488.
Audi Q3 2.0 TFSI (195 kW) quattro Sportback S line
Motor: kapalinou chlazený čtyřválec, 1984 cm3, pohon všech kol
Výkon: 195 kW / 265 k při 5000 — 6500 ot./min
Točivý moment: 400 Nm při 1650 — 4350 ot./min
Převodovka: sedmistupňová automatická S tronic
Nejvyšší rychlost: 240 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 5,7 s
Spotřeba paliva kombinovaná: 8,6 l / 100 km (WLTP)
Hmotnost (pohotovostní/užitečná): 1771 kg / 489 kg
Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný): 750 / 2100 kg
Délka × šířka × výška: 4531 × 1859 × 1561 mm
Rozvor náprav: 2680 mm
Cena modelu od: 1 145 900 Kč
Cena testované verze: 1 448 900 Kč
Nejvýraznější změna však čeká řidiče, který se bude muset popasovat s novým typem ovládání pod volantem. Klasické páčky totiž vystřídal modul trochu podobný dálkovému ovladači televize. Na jeho pravém konci se nachází pouze volič převodovky, takže levá strana musela pojmout zbytek: Blinkry, stěrače i ovládání světel. Působí to filigránsky a na první dojem ne moc příjemně na dotek. Když jsme ale auto po týdnu vraceli, nikdo z redakce si na vpravdě inovátorské ovládání už nestěžoval. Chce to ovšem cvik a čas k adaptaci.
Interiér nové Q3 se posunul k digitalizaci, udělal to avšak nenásilně. V praxi to znamená, že ovládání klimatizace se přesunulo na displej, lišta s fyzickými tlačítky pro stop-start, volbu jízdních režimů nebo rychlé nastavení asistentů ale zůstala, stejně jako otočný ovladač pro regulaci hlasitosti rádia.
Novinkou je také dlouhý zakřivený panel táhnoucí se od levé strany přístrojové desky až do jejího středu. Tvoří jej dva displeje — ten menší je pod volantem, větší s necelými 13 palci má centrální funkci. Oba mají příjemně jemné rozlišení a přehlednou grafiku, obrázek z parkovacích kamer by ale mohl být ostřejší.
Volba nejsilnějšího dvoulitrového motoru z nabídky je věcí osobních preferencí a finančních možností, jeho spotřeba začíná zhruba na 8 litrech. Q3 jsme však vzali na služební cestu do Německa, kde na úsecích s neomezenou rychlostí auto teprve ukázalo, jaké možnosti skýtá.
Mezi těmi pozoruhodnými je příkladná směrová stabilita ve vysokém tempu, v kompaktní třídě aut naprosto výjimečná. Audi k tomu přidává i nadprůměrné odhlučnění interiéru, motor připravený výrazně zrychlit i při rychlostech nad 150 km/h je pak jen završením tohoto povedeného mixu. Spotřeba se v dálničním režimu pohybovala v okolí devíti litrů, od té okreskové se tedy výrazně nelišila.
Kompaktní Q3 je tak dobrým příkladem, že směrově stabilní a pocitově bezpečné auto nutně nemusí začínat až na úrovni vyšší střední třídy. V případě vrcholné verze jde pak o kombinaci, která dobře poslouží v městském prostředí, ale současně suverénně ovládne i dálnici. A navíc bez arogance, jak to přívětivý výraz moderních audin dovoluje.
