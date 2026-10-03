Tajemný narušitel třídy Superbu. Fešný Zeekr 7GT maže největší nevýhodu elektromobilů

Zatímco Evropa se od kombíků odvrací, v Číně si k nim po letech odmítání konečně našli cestu. Kdysi tam přitom ignorovali i Octavii Combi. Když však dnes nějaká automobilka nemá aspoň jedno kombi, jako by snad ani nebyla. Tak se zrodil i Zeekr 7GT, jeden z mála čínských kombíků, který si můžete koupit na českém trhu. A národu chatařů a chalupářů umí nasadit pěkného brouka do hlavy.
Elektrická kombi získávají čím dál víc na popularitě. Před pár lety bylo shodou okolností čínské MG5 zvláštním úkazem, dnes podobné auto nabízí BMW, Mercedes-Benz nebo Volkswagen. Do této společnosti teď míří i Zeekr: čínská značka, která by ráda konkurovala právě německé prémii. Stojí za ní Geely, majitel Volva, do popředí tak Zeekr strká spíše švédskou část svého rodokmenu. Poznáte to ostatně třeba na prazích dveří s lištami „Designed in Gothenburg“.
Tam má čínský výrobce vývojové centrum, jenže výroba kombi 7GT probíhá kompletně v Číně. Naštěstí do trochu generického čínského vozu, kterých se v poslední době vyrojilo více, má Zeekr 7GT docela daleko. Už jen vnějším designem, který si nejspíše s žádným jiným autem nespletete.
Především v kontrastu s bílou karoserií vynikne černý pás v přední části, do nějž jsou zakomponované světlomety, jak úzké pásky diod pro denní svícení, tak Matrix LED hlavní světla. Ta osvětlují široký pás kolem silnice a pružně reagují na protijedoucí auta, podobně jako třeba ve Volvu ES90 ale občas vykrývají i objekty, které na silnici vůbec nejsou. Třeba konkurenční IQ.Light od VW fungují spolehlivěji.
Vzadu designéři, vedení Němcem Stefanem Sielaffem, vsadili na mohutnost, která se nemusí zalíbit všem. Z řady ale umí 7GT vystoupit dokonale. Alfou a omegou je aerodynamika, i proto by se čínská novinka dala označit za shooting brake spíš než klasické kombi ve stylu Škody Superb (oproti ní je Zeekr o 85 mm kratší, má však o 63 mm delší rozvor). Odpovídala by tomu i absence zadního stěrače nebo zapuštěné kliky dveří.
Ty jsou u vrcholné verze Privilege v Česku povinně spojené s elektrickými dveřmi vpředu i vzadu. Kritizovali jsme je na jaře u SUV 7X a neodpustíme si to ani u 7GT. Na první pohled to působí jako skvělá vychytávka, jenže po chvíli používání zjistíte, že rychlost otevírání je pomalá, občas se dveře neotevřou v dostatečném úhlu a při manuální snaze o větší otevření zase kladou zbytečný odpor. Moc nepomůže ani přepnutí do manuálního ovládání v palubním systému.
Zeekry do Česka dováží společnost Evoo a v případě 7GT dává na výběr ze tří verzí: zadokolky se 75kWh baterií, zadokolky se 100kWh baterií a čtyřkolky se 100kWh baterií. Do testu jsme dostali čtyřkolku s celkovým výkonem 475 kW a točivým momentem 710 Nm.
Čínské kombi vyniká mimo jiné parádní dynamikou z místa i pružností třeba při předjíždění. Stačí zlehka pošimrat plynový pedál a Zeekr vystřelí jako bolid, kdykoliv to potřebujete. Podporuje to i zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 vteřiny, přičemž třeba na německé dálnici zvládne 7GT pokračovat až do 210 km/h.
Ostatně dálniční přesuny budou asi nejpřirozenějším teritoriem tohoto automobilu. Kromě dynamiky k tomu má předpoklady i díky komfortnímu podvozku a superrychlému nabíjení danému použitím 800V platformy. Maximální nabíjecí výkon 480 kW v Česku sice vyzkoušíte jen u nové 600kW nabíječky v Dolním Dvořišti, i na klasické 400kW nabíječce, kterých je výrazně více, ale dokáže Zeekr překvapit.
Z 16 na 90 procent se auto dobilo za 21 minut, a to jsme se o proud museli dělit s vedle stojícím elektromobilem. Reálně jsme tak dosáhli maximálního výkonu „jen“ 303 kW. Obrovskou výhodou je, že propad nabíjecího výkonu nepřijde jako u většiny elektromobilů po dosažení 80 procent, ale až v 90 procentech. Nezdá se to, ale těch extra deset rychle dobitých procent často pomůže. Automobilka udává, že z 10 na 80 procent se kombík nabije za 16 minut a rozhodně to není údaj vycucaný z prstu. Pomalu ale jistě už se to časem blíží tankování.
V případě AC nabíjení počítejte s výkonem 22 kW a nabitím z 10 na 100 procent za 5,5 hodiny. Kromě toho je standardní výbavou i funkce V2L.
Na dálnici ale trochu trpí udávaný dojezd 558 kilometrů, protože spotřeba se tam výrazně přehoupne přes 21 kWh / 100 km. Kombinace okresek a městského provozu znamenala v našem případě spotřebu na úrovni 17 až 18 kWh / 100 km, celkově pak palubní počítač ukázal za dobu testu průměr 20,4 kWh / 100 km. To je přitom jen o 0,6 kWh více, než udává výrobce. Jinými slovy, v reálném provozu se díky velké baterce přiblížíte 500 kilometrů reálného dojezdu. A pak přijde ke slovu zmíněné superrychlé nabíjení.
Podvozek těží z aktivního vzduchového odpružení, které je opět součástí výbavy Privilege. V praxi tak na dálnici jedete i kvůli aerodynamice v nejnižším režimu, na běžné okresce se světlá výška o něco zvedne. Regulovat si ji může řidič také sám skrze středovou obrazovku a kombík si třeba na polní cestě ještě zvednout. 7GT skvěle žehlí většinu nerovností, ani více výmolů nedokáže podvozek rozházet, a v komfortním jízdním režimu s tím souzní i lehké řízení. Na rozevlátý pocit z jiných čínských aut rovnou zapomeňte.
Na jejich poměry je navíc Zeekr velmi dobrý i při dynamičtější jízdě třeba na zatočené okresce. V zatáčkách se auto chová dlouho neutrálně, vzduchové odpružení nedovolí karoserii větší náklony a celkově cítíte z auta až nečekanou jistotu. V režimu Sport s tím jde ruku v ruce i tužší řízení, celkově se 2,4 tuny vážící auto vrhá do zatáček s nečekanou ochotou.
Nicméně Zeekr 7GT není sportovním náčiním, ale spíše polykačem kilometrů. Poznáte to třeba i z řízení s téměř neexistující zpětnou vazbou (a je jedno, jaký jízdní režim zvolíte), byť na změnu směru reaguje ochotně a bez čekání. Kromě komfortního ale zkrátka zvládá i trochu dynamičtější svezení a podvozek by toho snesl možná více, než auto reálně dovede. Z různých čínských aut, která jsme měli možnost vyzkoušet, je toto rozhodně nejblíže jakékoliv evropské konkurenci a 7GT představuje i poměrně výrazný skok oproti SUV 7X.
Vůbec se naopak oproti němu nezměnilo řízení rekuperace, která funguje ve dvou režimech, ani v jednom ale nejde úplně vypnout. Přepínání je navíc možné jen v palubním systému, na pádla zapomeňte. Ve městě však potěší možnost jednopedálového ovládání.
Interiér je vyrobený z hodnotných materiálů v čele s jemnou kůží Nappa. Prémiovější dojem vytváří také třeba provedení ovladačů na stahování oken nebo kolébkových přepínačů na volantu. Před řidičem je úzký displej budíků, které nemají generický design vlastní většině čínské konkurence a naopak poskytují řidiči i zjednodušené pokyny z navigace.
Veškeré ovládání se pak děje přes středovou patnáctipalcovou obrazovku, jejíž software už je trochu podobný některým čínským autům. Má to své výhody, orientace v nabídce je snadná a vše je tam, kde by to řidič podvědomě čekal. Odezva je rychlá, ale nastavování klimatizace či světel výhradně dotykem není vrchol ergonomie. Tím spíš, že teplotu budete během dne různě upravovat, i při 24 stupních totiž umí auto foukat nepříjemně studený vzduch.
Výbava je čínsky bohatá a nechybí v ní třeba obrovský 35palcový průhledový displej s rozšířenou realitou, který do zorného pole řidiče promítá i obraz z vestavěné navigace. Ta podobně jako třeba u Tesly umí dynamicky pracovat s dojezdem do cílové destinace a po cestě případně navrhnout zastávky na nabíjení. Sedadla vpředu mají ventilaci, vyhřívání i masážní funkci, vzadu mají cestující vyhřívání.
A také spoustu místa, což je dané mimo jiné královským rozvorem 2900 mm. Dát si nohu přes nohu tady není problém. Opěradla mají vzadu nastavitelný sklon, což komfortu cestování jednoznačně pomůže. Místa nad hlavou není nadbytek, ale 180 centimetrů vysoký cestující se s malou rezervou vejde. Rozměrné střešní okno totiž nemá roletku, čímž z prostoru neubírá, ale je samozatmavovací.
Zeekr 7GT AWD Privilege
Motor: 2x elektromotor vpředu a vzadu, pohon všech kol
Výkon: 475 kW / 646 k
Točivý moment: 710 Nm
Nejvyšší rychlost: 210 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 3,3 s
Kapacita baterie: 100 kWh
Spotřeba energie (WLTP): 19,8 kWh / 100 km
Dojezd (WLTP): 558 km
Rozměry (d/š/v): 4817/1910/1456 mm
Rozvor náprav: 2900 mm
Objem zavazadlového prostoru: 456 + 32 l
Cena od: 1 569 000 Kč
U kombíků je důležitý zavazadlový prostor a tady Zeekr s objemem 456 litrů papírově zaostává, reálná využitelnost je ale lepší, než napovídají čísla. Po sklopení sedadel vznikne rovná ložná plocha, ale objem kufru automobilka neudává. Vpředu je pak 32litrový frunk – zadokolky ho mají dvojnásobný.
Základní cenu Zeekru 7GT stanovilo Evoo na 1 249 000 korun za zadokolku s menší baterkou. Za větší akumulátor se připlácí 150 tisíc, ale znamená mimo jiné i papírový dojezd 655 kilometrů. A konečně testovaná čtyřkolka vychází na 1 569 000 korun. Vzhledem k bohaté výbavě to není špatná cena.
Výbava Privilege
Vrcholná výbava Zeekru 7GT obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, navigaci s 15palcovou obrazovkou, rádio s 23 reproduktory, digitální budíky, průhledový displej s rozšířenou realitou, přední a zadní parkovací senzory, 540stupňovou kameru, automatické parkování, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla s masážní funkcí a elektrickým ovládáním, vyhřívaná zadní sedadla, vyhřívaný volant s elektrickým ovládáním, kožené čalounění, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, Matrix LED přední světla, elektrické ovládání dveří, elektrické víko kufru, panoramatické střešní okno, tepelné čerpadlo, aktivní vzduchové odpružení, střešní ližiny, funkci V2L nebo 20palcová litá kola.
Třeba i proto, že takový Volkswagen ID.7 Tourer GTX s pohonem všech kol vychází nejméně na 1 764 000 korun. O něco větší Audi A6 Avant e-tron quattro stojí 2 125 900 korun a BMW i5 xDrive40 Touring startuje na 1 903 200 korunách. Naopak menší Mercedes-Benz CLA 350 4Matic Shooting Brake stojí 1 502 820 korun. A v úvodu zmíněný Superb? Ten ve čtyřkolce s dvoulitrovým TDI pořídíte nejméně za 1 185 000 korun, pro srovnatelnou výbavu ale budete muset připlatit minimálně 200 tisíc za verzi Laurin & Klement.
Dovozce Evoo pak nabízí autorizovaný servis vozů Zeekr a na auto klasickou tovární záruku na pět let nebo 100 tisíc kilometrů. Na baterii pak osm let nebo 200 tisíc kilometrů.
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